Индексная книга CNews*
Родительский контроль Parental control Детский режим Children's mode Детский контент Children's content Защита от детей
Публикаций - 525, упоминаний - 623
Родительский контроль упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 21
|Касперский Евгений 290 9
|Оськин Алексей 21 6
|Курашев Дмитрий 33 6
|Осеевский Михаил 264 4
|Гудилин Олег 30 4
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 3
|Попов Олег 46 3
|Маланов Алексей 5 3
|Наместникова Мария 20 3
|Горелкин Антон 38 3
|Ларкина Анна 10 3
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 3
|Старикова Евгения 11 3
|Шаров Борис 71 3
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 2
|Киселёв Алексей 37 2
|Сун-чи-ми Вадим 26 2
|Козлов Михаил 167 2
|Беленький Валерий 32 2
|Гальцев Евгений 18 2
|Игнатьев Константин 5 2
|Мизулина Елена 20 2
|Залманов Дмитрий 22 2
|Воробьев Михаил 51 2
|Hill Raymond - Хилл Рэймонд 2 2
|Данилов Игорь 19 2
|Пятахин Андрей 20 2
|Брагин Дмитрий 10 2
|Доброхотова Елена 6 2
|Schuh Justin - Шух Джастин 3 2
|Давыдов Денис 38 2
|Шабанов Илья 57 2
|Толь Елена 8 2
|Сиденко Андрей 11 2
|Путин Владимир 2542 2
|Кондрашин Михаил 21 2
|Наумов Максим 90 2
|Исаев Александр 31 2
|Матросов Александр 44 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195444, в очереди разбора - 942874.
Создано именных указателей - 88821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195444, в очереди разбора - 942874.
Создано именных указателей - 88821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.