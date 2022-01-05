Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Родительский контроль Детский режим Детский контент Защита от детей
Публикаций - 525, упоминаний - 623
Родительский контроль упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 7
|Оськин Алексей 21 6
|Курашев Дмитрий 33 6
|Ларкина Анна 10 3
|Попов Олег 46 3
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 3
|Гудилин Олег 30 3
|Шаров Борис 71 3
|Брагин Дмитрий 10 2
|Сун-чи-ми Вадим 26 2
|Горелкин Антон 38 2
|Исаев Александр 31 2
|Матеев Денис 33 2
|Залманов Дмитрий 22 2
|Пятахин Андрей 20 2
|Доброхотова Елена 6 2
|Кондрашин Михаил 21 2
|Беленький Валерий 32 2
|Гальцев Евгений 18 2
|Голованов Андрей 8 2
|Игнатьев Константин 5 2
|Толь Елена 8 2
|Шабанов Илья 57 2
|Мизулина Елена 20 2
|Осеевский Михаил 264 2
|Воробьев Михаил 51 2
|Козлов Михаил 167 2
|Данилов Игорь 19 2
|Матросов Александр 44 2
|Касперский Евгений 290 2
|Наумов Максим 90 2
|Таврин Иван 89 1
|Чернышенко Дмитрий 320 1
|Здаров Андрей 17 1
|Кузнецов Павел 14 1
|Арсентьев Андрей 56 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 1
|Иванов Сергей 360 1
|Рудзевич Мария 36 1
|Пузанов Владимир 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185854, в очереди разбора - 959257.
Создано именных указателей - 79534.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1185854, в очереди разбора - 959257.
Создано именных указателей - 79534.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru