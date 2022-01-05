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Родительский контроль Детский режим Детский контент



05.01.2022 Следим за ребенком: 5 лучших приложений для родительского контроля для смартфонов
23.08.2021 Онлайн-кинотеатр Ivi запустил функцию «Родительский контроль»
16.04.2021 Microsoft представила детский режим для браузера Edge
02.05.2020 10 программ для родительского контроля на ПК: выбор ZOOM
01.10.2019 «Лаборатория Касперского» поможет родителям из ХМАО обезопасить детей в интернете
29.04.2019 Apple объяснила удаление приложений с функцией родительского контроля
23.04.2019 Выбираем самый надежный антивирус: 5 лучших программ для защиты компьютера
19.03.2019 Apple пригрозила изгнать приложение «Лаборатории Касперского» с iPhone и iPad
06.02.2019 Лаборатория AV-Test признала Kaspersky Safe Kids одним из лучших решений для защиты детей в интернете
17.10.2018 «Билайн» и Eset представили приложение для контроля за интернет-активностью детей
05.07.2018 Интересно и полезно: детские гаджеты для современного ребёнка
23.04.2014 Entensys обновила «KinderGate Родительский Контроль»
26.02.2014 «Мипко» обновила свои решения для родительского контроля и мониторинга сотрудников
10.12.2013 Почему антивирус «Касперского» блокирует торренты
24.09.2013 Вышел «KinderGate Родительский Контроль» 3.0 с поддержкой фильтрации HTTPs-трафика и мультиплатформенности
30.04.2013 «Интертелеком» перевел услугу «Родительский контроль» на систему контент-фильтрации «СкайДНС»
29.04.2013 «KinderGate Родительский Контроль» 1.52 автоматически обновляет список запрещенных сайтов
17.12.2012 Softline поставила лицензии «KinderGate Родительский Контроль» в Министерство образования Республики Коми
11.12.2012 Web of Trust и NetKids представили новое решение для родительского контроля
14.11.2012 «Доктор Веб» выпустил восьмую версию Dr.Web для Windows и Dr.Web Security Space
13.11.2012 «KinderGate Родительский Контроль» 1.5 защитит детей от интернет-угроз дома и в школе
24.10.2012 Netbynet запустил услугу «Родительский контроль»
16.08.2012 Entensys обновила «KinderGate Родительский Контроль» до версии 1.4
06.06.2012 Украинский оператор «Интертелеком» запускает услугу «Родительский контроль» на основе технологий Entensys
08.02.2012 МТС запустила федеральную программу «Дети в Интернете»
30.12.2011 МГТС запускает в бесплатную тестовую эксплуатацию услугу «Родительский контроль +»
14.09.2011 «Мегафон» запустил услугу «Родительский Контроль» для абонентов Московского региона
31.05.2011 Bell Integrator внедрил систему сетевого анализа и контроля интернет-трафика в «ВымпелКоме»
31.05.2011 Вышел «KinderGate Родительский Контроль» 1.2 с «Фильтром для школ»
10.05.2011 «Билайн» представил «Родительский контроль» для абонентов «Домашнего Интернета»
25.01.2011 Провайдер «ТРК «ТВТ» запустил услугу родительского контроля
28.12.2010 Интернет-воспитатели: обзор приложений для родительского контроля
23.11.2010 «KinderGate Родительский Контроль» 1.1: безопасный веб-серфинг для детей
21.05.2010 Entensys выпустила «KinderGate Родительский Контроль»
12.05.2010 Entensys выпустил бета-версию «KinderGate Родительский Контроль»
05.04.2010 МГТС сделала услугу «Родительский контроль» бесплатной

Публикаций - 525, упоминаний - 623

Родительский контроль упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Dr.Web - Доктор Веб 1186 47
Google LLC 10352 47
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 45
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 40
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 38
Apple Inc 10683 37
Yandex - Яндекс 5015 25
Meta Platforms - Facebook 4267 23
Microsoft Corporation 22497 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 20
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 147 19
Trend Micro 567 17
TP-Link 180 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 16
Twitter 2493 16
Huawei 3222 16
Samsung Electronics 9333 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 12
Xiaomi 1095 11
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 11
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 11
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 10
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 9
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 240 9
VK - Mail.ru Group 3057 8
Amazon Inc - Amazon.com 2650 8
Программный продукт ГК 3960 7
MediaTek 394 7
D-Link 331 7
Netgear 233 7
Yahoo! 3603 6
Lenovo Group 2077 6
F-Secure 203 6
HMD Global - Nokia 128 6
Cisco Systems 4720 6
Intel Corporation 11262 6
Avast Software 145 6
Broadcom Inc - Avago Technologies 480 5
Walt Disney Company 556 8
Hyundai Motor 316 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 5
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 5
LEGO 202 4
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 4
Warner Bros. International Television Distribution 265 4
AliExpress 327 3
Открытие ФК 2713 3
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 68 3
Okko - Онлайн-кинотеатр 145 3
TÜV Rheinland Group 86 2
AliExpress Russia - AER 23 2
Pixar 43 2
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 38 2
Рики ГК 4 2
Bookmate 22 2
Согласие СК 1112 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 85 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 2
Sony Pictures Entertainment 135 2
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 1
Accel Partners 48 1
Fastlane Ventures 34 1
Mangrove CP - Mangrove Capital Partners - Венчурный фонд 29 1
Storytel - Сторител 6 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 75 1
Sapato.ru 18 1
НМГ Медиа Альянс 3 1
More.tv - Онлайн-кинотеатр 16 1
Телефон.Ру 89 1
Международный аэропорт Харьков 2 1
GM - General Motors 434 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 1
Universal Pictures 55 1
Sony Pictures Television 18 1
Warner 422 1
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 1
СМЗ - Савеловский машиностроительный завод 2 1
Tiger Global 38 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 6
Правительство РФ 8292 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 4
Президент Российской Федерации 3770 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 1
Губернатор Калифорнии 14 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 110 1
UK Ofcom - Office of Communications 29 1
Мариинский театр - Государственный академический 39 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 129 1
Политех - Политехнический музей 25 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 143 1
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области 18 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 42 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
Администрация Президента РФ 904 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 1
U.S. DHS - Department of Homeland Security - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 1
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МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 95 3
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
Руссофт - Russoft 378 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
РосКомСвобода - Общественная организация 82 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 16 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 26
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 2
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ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 2
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