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Рикор Холдинг Rikor R-N Rikor TI Rikor NINO Rikor MSK серия ноутбуков



03.02.2025 Начались продажи ноутбука Rikor MSK 401.1/16 2
11.11.2024 Новые мини-ПК «Рикор» помогут организовать производительные и эргономичные рабочие места 1
Антон Громов, «Рикор»: Наша новая серверная платформа стала полностью локализованной 1
16.11.2023 Лучшие российские ноутбуки: выбор ZOOM 1
21.08.2023 Сделано в России: российские ноутбуки, которые можно купить сейчас 1
30.01.2023 Реестр российского «железа» оказался «черным ящиком». Власти и отрасль поспорили, как его использовать на госзакупках 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Рикор Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

Рикор Холдинг - Rikor 124 5
Intel Corporation 12202 3
AMD - Advanced Micro Devices 4234 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 852 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1892 2
Merlion iRU - Деловой офис 303 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 197 2
Ростелеком 9715 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
Dell EMC 5032 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 1
Microsoft Corporation 24642 1
HP Inc. 5689 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 490 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 453 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 422 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 593 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 190 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1262 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 52 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 287 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 78 1
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 55 1
Русские программы 7 1
123 солюшнс 24 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 266 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 973 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2846 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5931 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 56 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14407 5
DDR - Double data rate 2734 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9296 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9996 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6049 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20828 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3215 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 1910 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16163 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3825 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24179 3
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 688 3
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 761 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3726 3
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 781 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12496 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12551 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7311 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5366 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6046 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25409 2
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1042 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19418 2
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 531 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7889 2
USB Power Delivery 81 2
USB Type-A - USB-A 515 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2352 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2795 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9624 2
Cardreader - Кардридер - Картридер 683 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17092 2
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2331 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13495 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9402 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3642 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4491 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1599 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11078 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 491 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1575 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 922 2
Linux OS 9972 2
Microsoft Windows 15686 2
Intel Core - Семейство процессоров 1200 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 485 2
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 34 2
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 113 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 115 2
Microsoft Windows 11 543 2
Digma Pro 50 2
Smart Technologies - Aquarius Cmp 27 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7090 1
Microsoft Windows 10 1763 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 929 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 288 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 354 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 529 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 720 1
Ланит - Treolan Irbis 128 1
Ланит - Treolan Irbis NB - серия ноутбуков 15 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 916 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3226 1
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 77 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 626 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 164 1
Digma EVE - Digma CITI - Digma Sprint M - Digma Fortis M - Digma Magnus M - серия ноутбуков 20 1
AMD Radeon 280 1
Промобит - Bitblaze Titan 7 1
OCS Distribution - Nerpa ПК - Nerpa Ladoga - Nerpa Baltic - Nerpa Nord - Nerpa Caspica - Nerpa Smart Cabinet 8 1
НППКТ - ОСнова ОСОН - osNova 6 1
Рикор Холдинг - Rikor MNT - серия мониторов 4 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 381 1
Громов Антон 8 2
Иванов Борис 58 1
Покровский Иван 118 1
Легостаева Светлана 84 1
Кудряшова Александра 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17066 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 107 2
Россия - УФО - Свердловская область 1503 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 704 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1883 1
Россия - СФО - Омская область 673 1
Россия - ПФО - Саратовская область 731 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 112 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5187 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51166 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4962 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4982 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10966 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29139 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6984 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1372 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 599 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1386 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6958 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4157 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14377 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4884 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2130 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2255 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 364 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3130 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5765 1
Аренда 2427 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3045 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9826 1
Импортозамещение - параллельный импорт 486 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24147 1
Ergonomics - Эргономика 1598 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48106 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7617 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3207 1
НИРО ГБОУ ДПО - Нижегородский институт развития образования 5 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2428 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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