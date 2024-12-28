Речевые технологии STT S2T Speech-to-text Транскрибация Transcript Стенография Стенограмма
Речевые технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3171 5
|Медведев Дмитрий 1654 5
|Никифоров Николай 1136 2
|Водясов Алексей 222 1
|Орловский Виктор 379 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Матвеева Татьяна 104 1
|Урьяс Вадим 98 1
|Богачев Игорь 180 1
|Андреев Владимир 97 1
|Делицын Леонид 128 1
|Иванов Сергей 388 1
|Дырмовский Дмитрий 129 1
|Соловьев Алексей 88 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 566 1
|Козлов Андрей 28 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Салов Антон 38 1
|Грибов Владимир 31 1
|Комиссаров Александр 16 1
|Кулешов Алексей 29 1
|Попов Алексей 336 1
|Комлев Николай 95 1
|Прянишников Николай 292 1
|Наумов Виктор 126 1
|Зайчиков Илья 20 1
|Серова Елена 319 1
|Казарин Станислав 175 1
|Афанасьев Денис 71 1
|Попов Геннадий 19 1
|Громов Иван 102 1
|Green Harriet - Грин Гарриет 9 1
|Пирогов Алексей 29 1
|Лосев Сергей 46 1
|Носик Антон 106 1
|Яшин Валерий 79 1
|Юргелас Мария 41 1
|Лановенко Валерий 46 1
|The Washington Post 333 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 1
|Ars Technica 419 1
|Hacker News 35 1
|CNews TV 747 1
|Сердитый Гражданин 10 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 5
|Gartner - Гартнер 3556 2
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 2
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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