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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Речевые технологии STT S2T Speech-to-text Технология преобразования речи в текст

Речевые технологии - STT - S2T - Speech-to-text - Технология преобразования речи в текст


15.11.2021 Sifox разработала для «Мегафона» сервис «Голосовая почта в Telegram» 1
01.11.2021 Adobe запустила новое поколение Creative Cloud на базе Adobe Sensei 1
04.08.2021 Банк «Открытие» доверил сопровождение новых клиентов роботу 1
12.07.2021 LG открыла новый корпоративный облачный центр обработки звонков 1
01.07.2021 SPIRIT интегрировала VideoMost с Нестор.BRIEF 1
25.12.2020 Merlion стала официальным дистрибьютором омниканальной диалоговой платформы Digital2Speech 2
21.10.2020 РЖД, облако «Яндекса» и YellowRockets намерены подружить «Алису» с российскими поездами 1
23.12.2019 «Мой офис» обзавелся важной опцией, которой нет ни в одном редакторе в мире 2
14.11.2019 В России впервые внедрен робот, который подбирает персонал по местоположению 1
19.06.2019 «Манго Телеком» внедрил речевую аналитику 2
24.05.2018 Россияне запатентовали технологию суперсжатия информации для «закона Яровой» 1
15.03.2016 МФТИ разрабатывает флэш-память «с переносом спинового момента» 1
05.02.2013 Москва перейдёт на электронное взаимодействие в здравоохранении в течение 3 лет 1
24.01.2013 «Яндекс» запускает экспериментальное приложение Wonder для США 1
20.05.2010 Эксперты: Google может уничтожить операторов связи и Skype 1
09.02.2010 Индусы просят «Систему» о пощаде 1
24.11.2009 Россия становится акционером индийского оператора MTS 2
12.02.2009 Smartec представила 16-канальный видеорегистратор с поддержкой MPEG-4 1
07.06.2004 AT&T ушел с индийского рынка сотовой связи 1
01.06.2004 Индия: консолидация рынка сотовой связи продолжается 1
10.10.2003 США одобрили сделку по продаже Global Crossing 1
28.05.2002 Global Crossing не смогла договориться с покупателями ее активов 1

Публикаций - 141, упоминаний - 149

Речевые технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 19
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 297 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 11
Yandex - Яндекс 5015 9
IBM - International Business Machines Corp 8941 8
Apple Inc 10683 7
Крок - Croc 1616 7
Nuance Communications - ScanSoft 84 6
Telegram Group 805 6
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 5
LG Electronics 3372 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 5
Samsung Electronics 9333 5
Intel Corporation 11262 4
Huawei 3222 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 4
Amazon Inc - Amazon.com 2650 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 3
Lenovo Group 2077 3
Технологии Распознавания 455 3
VK - Mail.ru Group 3057 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 3
Softline - Софтлайн 1870 3
Xiaomi 1095 3
Meta Platforms - Facebook 4267 3
Сбер - СберДевайсы - SberDevices 94 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 2
AT&T Wireless Services 256 2
HP - Hewlett-Packard 3567 2
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 181 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 2
АФК Система ПАО 1638 2
Dell Technologies - Dell Computer 984 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 2
Global Crossing 189 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 244 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 7
РЖД - Российские железные дороги 1458 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 4
ГПБ - Газпромбанк 842 3
Совкомбанк ПАО 171 3
Альфа-Банк 1476 3
Самолёт ГК 216 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 2
ПСБ - Промсвязьбанк 682 2
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 88 2
Почта России ПАО 1853 2
Открытие ФК 2713 2
Бином 21 1
МКБ - Московский кредитный банк 333 1
X5 Group 709 1
Ростех - Новикомбанк 38 1
Capital One 17 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 1
Возрождение - Коммерческий банк 186 1
Восточный Банк 232 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 1
Газпром ПАО 1008 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 10 1
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 144 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 5 1
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 44 1
ВТБ Корпоративный акселератор 14 1
РСХБ - Россельхозбанк 228 1
Нефтьмагистраль ТД 10 1
Роснефть НК 434 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 38 1
Башнефть ПАО АНК 118 1
KIA Motors 91 1
Volvo Cars 243 1
American Express - Amex 309 1
Севергрупп 13 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 281 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 32 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 9
Правительство РФ 8292 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 2
Президент Российской Федерации 3770 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 1
DoT India - Департамент телекоммуникаций Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии 11 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
Счётная палата РФ 628 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 1
Правительство Москвы 1640 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 38 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 40
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 35
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Google Android 11959 19
Mango Cloud Systems - Mango Office 137 10
Apple iOS 6422 7
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Microsoft Windows 2000 2856 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 5
Apple macOS 1457 3
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 3
Microsoft Windows 7 1780 3
Microsoft Windows 2104 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 3
Rakuten Viber 491 3
Microsoft Office 3247 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 2
Oracle Java - язык программирования 2554 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 504 2
WhatsApp Messenger 745 2
Microsoft Windows 10 11713 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 2
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 143 2
Python - высокоуровневый язык программирования 486 2
Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit Box 45 2
BSS Digital2Speech 8 2
Microsoft Skype 1940 2
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Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 198 1
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Ланит - Treolan Irbis 85 1
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Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 19
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 3
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 17 3
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 2
Юриспруденция 1629 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика 624 1
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Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 145 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 0 1
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Утечка мозгов - brain drain 35 1
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Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера 186 1
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Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
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Total Telecom 260 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 8 1
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ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 106 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 2
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 7 1
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