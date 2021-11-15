Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Речевые технологии STT S2T Speech-to-text Технология преобразования речи в текст
Публикаций - 141, упоминаний - 149
Речевые технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дырмовский Дмитрий 81 6
|Щиров Илья 28 2
|Теплицкий Дмитрий 16 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
|Лещинер Дмитрий 0 1
|Афанасьев Денис 32 1
|Гришин Дмитрий 185 1
|Аграфенин Денис 1 1
|Лемякина Анна 4 1
|Полякова Раиса 2 1
|Дбар Федор 13 1
|Криворученко Игорь 3 1
|Рудских Дмитрий 3 1
|Шукис Жанна 3 1
|Николаева Наталья 21 1
|Лаврентьев Роман 1 1
|Шишкин Андрей 6 1
|Журба Никита 7 1
|Чихачев Дмитрий 23 1
|Хитров Михаил 24 1
|Земцова Татьяна 9 1
|Мордашов Алексей 36 1
|Романенко Андрей 85 1
|Фенюшин Евгений 21 1
|Козловский Андрей 11 1
|Ерастов Александр 1 1
|Богданов Сергей 10 1
|Ерастова Наталия 1 1
|Замыцкий Михаил 6 1
|Ефименко Евгений 7 1
|Витоженц Александр 7 1
|Розанов Всеволод 41 1
|Алексюк Ольга 4 1
|Макаров Владимир 69 1
|Кравченко Георгий 12 1
|Myerson Terry - Майерсон Терри 62 1
|Любимов Алексей 22 1
|Свириденко Андрей 95 1
|Федорович Юлия 11 1
|Дергунова Ольга 116 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
|Telegraph 197 1
|Total Telecom 260 1
|Dow Jones Business News 88 1
|Economic Times 41 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru