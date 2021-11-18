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Реструктуризация Restructuring



18.11.2021 Реструктуризация кредитов для клиентов Сбербанка стала полностью цифровой
30.12.2020 Роскомнадзор попал под реструктуризацию. Под нож пойдут два управления и один заместитель
28.10.2020 «Яндекс» объявил финансовые результаты за III квартал 2020 года
23.07.2020 «Яндекс» и Сбербанк закрыли сделку по реструктуризации «Яндекс.маркета» и «Яндекс.денег»
06.04.2020 Банк «Зенит» запустил сервис дистанционной подачи заявки на реструктуризацию кредитов
04.10.2019 HP выгонит на улицу 16% сотрудников
08.04.2019 В SAP полетели головы. Уволен глава облачного подразделения, проработавший 27 лет
29.01.2019 SAP уволит тысячи сотрудников
18.12.2017 Avaya объявила об успешном завершении финансовой реструктуризации
30.03.2017 Ericsson объявила о реструктуризации и новой бизнес-стратегии
13.02.2017 Реструктуризация или банкротство: что происходит с Avaya?
23.11.2015 Главный претендент на создание российской ОС увольняет половину сотрудников из-за отсутствия денег
01.12.2010 LG проведет реструктуризацию
25.05.2010 Microsoft планирует реструктуризацию мобильного бизнеса
01.04.2010 Группа РБК подписала соглашения о реструктуризации долга с основными кредиторами
18.09.2009 Совет директоров «Комстара» одобрил реструктуризацию долга и увеличение объема инвестиций
01.07.2009 Боевое командование ВВС США: перестройка и реструктуризация
07.10.2008 AMD анонсирует реструктуризацию
15.09.2008 NXP Semiconductors проведет реструктуризацию и сэкономит до $550 млн.
28.07.2008 Motorola проведет реструктуризацию
20.03.2008 EBay проведет реструктуризацию
25.07.2007 Реструктуризация повлияла на снижение показателей STMicroelectronics
20.06.2007 Аналитики считают реструктуризацию EA правильной
17.04.2007 "Комстар-ОТС" вложит в реструктуризацию и модернизацию МГТС $150 млн.
07.11.2005 Novell проведет крупную реструктуризацию
26.01.2005 Реструктуризация Kodak привела к убыткам
05.04.2004 Microsoft заплатит за реструктуризацию Sun
19.12.2003 R-Style Softlab завершил реструктуризацию
21.10.2003 SMC Networks начинает реструктуризацию
11.08.2003 VIA проводит реструктуризацию
28.05.2003 Sony потратит $2,56 млрд. на реструктуризацию
16.04.2003 Чистая прибыль Acer в мире в 2002 году выросла за счет реструктуризации
28.03.2003 Реструктуризация Ericsson под угрозой со стороны профсоюзов
05.12.2002 Alcatel продолжает реструктуризацию отделов подводных сетей и оптических волокон во Франции
06.11.2002 Alcatel проведет еще одну реструктуризацию германского филиала
23.09.2002 Reuters: Hewlett-Packard начнет реструктуризацию своего подразделения по производству принтеров
16.09.2002 Ericsson примет участие в реструктуризации Mobilcom
13.09.2002 Изменения в стратегии Telia International Carrier не затронут работы по строительству Балтийской кабельной сети
02.09.2002 Великобритания поможет реструктуризации закрытых городов Минатома
02.09.2002 Великобритания поможет реструктуризации закрытых городов Минатома

Публикаций - 1875, упоминаний - 2097
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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