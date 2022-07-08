Индексная книга CNews*
Репутация Репутационный риск Репутационные потери Reputational risk Reputational losses
Публикаций - 568, упоминаний - 584
Репутация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 11
|Мельникова Анастасия 197 3
|Ложкин Сергей 18 3
|Bezos Jeff - Безос Джефф 141 3
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 2
|Гришин Дмитрий 185 2
|Поваренко Дмитрий 0 1
|Хинштейн Александр 68 1
|Мерзляков Родион 0 1
|Кузнецова Ольга 10 1
|Махлин Дмитрий 17 1
|Мишустин Михаил 376 1
|Комлев Николай 55 1
|Проскура Дмитрий 28 1
|Кузьмин Сергей 33 1
|Кабаков Ярослав 21 1
|Рахметов Руслан 34 1
|Савицкий Андрей 12 1
|Juniper Research 468 2
|BCG - Boston Consulting Group 85 2
|Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
|S&P - Standard and Poor’s 470 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190921, в очереди разбора - 947783.
Создано именных указателей - 86512.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190921, в очереди разбора - 947783.
Создано именных указателей - 86512.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.