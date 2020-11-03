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Рентабельность



03.11.2020 Почему компании не справляются с переходом на электронный документооборот и как это исправить 1
09.09.2020 После внедрения отечественной ERP-системы российский ритейлер ежегодно растет на 20% 1
11.08.2020 Кто победит: искусственный интеллект или человеческий потенциал 1
14.07.2020 Облачный доход SAP во втором квартале 2020 года вырос на 21% по МСФО 1
07.07.2020 ГК «А101» и «Домиленд» запустили программу цифрового управления коммерческой недвижимостью 1
06.07.2020 ГК «А101» и «Домиленд» запустили программу цифрового управления коммерческой недвижимостью 1
29.06.2020 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» выпустила новую версию облачного решения «Сквозные торги» 1
26.06.2020 Квартальная выручка Accenture составила $11 миллиардов 1
25.06.2020 Mail.ru Group расширила возможности закупки видеорекламы в форматах Rewarded видео и Interstitial видео 1
22.06.2020 «Денвик» унифицировала работу подразделений техподдержки региональных филиалов с помощью Okdesk 1
16.06.2020 SAS и Microsoft объявили о партнерстве в сфере облаков, аналитики и ИИ 1
03.06.2020 В компании «Новая банка из Европы» внедрена «1С:Бухгалтерия» 1
28.05.2020 В «Яндекс.Метрике» появился отчет по расходам и ROI рекламных каналов 1
27.05.2020 Квартальная выручка «ЭР-Телекома» превысила 12 млрд рублей 1
21.05.2020 Годовая выручка Lenovo превысила $50 миллиардов второй год подряд 1
19.05.2020 «Ростелеком» представил результаты деятельности за первый квартал 2020 года 1
13.05.2020 Fortinet сообщила результаты деятельности за первый квартал 2020 года 1
06.05.2020 За сервис ответов на вопросы «Яндекс» заплатил 400 миллионов 1
28.04.2020 Okdesk запустил интеграцию с любой BI-системой и подготовил готовые отчеты для глубокой аналитики 1
28.04.2020 Чистая прибыль «Яндекса» выросла на 76% 1
22.04.2020 Mail.ru Group добавила новые возможности в прогнозатор рекламных кампаний 1
22.04.2020 «Ростелеком» поможет аграриям получить доступ к технологиям интернета вещей и больших данных 1
21.04.2020 Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России 1
08.04.2020 МТС, «Билайн» и «Мегафон»: кто больше заработал в 2019 году? 1
07.04.2020 «ЭР-Телеком» объявила финансовые результаты за 2019 год 1
03.04.2020 Сбербанк и «Платформа ОФД» сделали бесплатным сервис анализа продаж 1
26.03.2020 За четвертый квартал 2019 года «Мегафон» нарастил выручку на 5,4% 1
25.03.2020 Типография «МДМ-Флекс» внедрила «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 1
24.03.2020 Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» выросла на 45% и достигла 11,2 млрд рублей 1
23.03.2020 Квартальная выручка Accenture выросла на 7% и составила $11,1 млрд 1
18.03.2020 МГТС объявила о рекордной прибыли 1
03.03.2020 Выручка «Ростелекома» за 2019 год достигла 337,4 млрд рублей 1
02.03.2020 Cisco представила облачные и аппаратные решения для повышения прибыльности сетей 5G 1
20.02.2020 «Русская кожа» внедрила ERP- и CRM-системы при финансовой поддержке ФРП 1
14.02.2020 Годовая выручка «Яндекса» выросла на 39% и составила 175,4 млрд рублей 1
12.02.2020 «Ростелеком» заключил соглашение о покупке «Tele2 Россия» у ВТБ и партнеров 1
28.01.2020 Mail.ru Group запустила на «Юле» рекламные кредитные кнопки 1
24.01.2020 В Ассоциации российских банков обсудили искусственный интеллект 1
24.01.2020 Ctrl2GO и ECM S.p.A. подписали соглашение о применении систем микропроцессорной централизации 1
19.12.2019 Сбербанк и Mail.ru Group создали 100-миллиардное СП 1

Публикаций - 146, упоминаний - 147
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176562, в очереди разбора - 984996.
Создано именных указателей - 71357.
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