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Реактор устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.)



18.09.2019 Российские ученые разработали гибридный реактор синтеза-деления
05.12.2017 НАСА тестирует компактный космический ядерный реактор
01.05.2017 Британский стартап запустил термоядерный реактор
29.11.2012 Американцы представили ядерный мини-реактор для полетов в космос
02.10.2012 Многотопливная АЭС: готовится универсальный реактор
06.12.2011 Гипотеза: природный ядерный реактор инициировал жизнь на Земле
20.10.2011 Ядерный реактор будет в каждой деревне
08.08.2011 Ядерный реактор на кухне: хобби обернулось арестом
01.07.2011 Что станет российским мегапроектом: реактор ПИК, сверхмощный лазер или суперколлайдер?
24.02.2011 Слух: реактор на холодном термояде проработал 18 часов
17.01.2011 Реактор холодного термояда изобретен мошенником?
18.10.2010 Термоядерный реактор: строительство начинается
15.09.2010 Новый реактор превращает отходы в дешевое биотопливо
11.05.2010 Япония ввела в строй плутониевый реактор
15.04.2010 Закрывается последний реактор-наработчик оружейного плутония
24.03.2010 Билл Гейтс и Toshiba планируют создать ядерный реактор «нового поколения»
06.10.2009 КНДР восстанавливает ядерный реактор в Йонбене
02.09.2009 "Правильный" реактор: атоммаш по-американски
03.06.2009 Первый реактор для плавучей АТЭС отгружен на "Балтийский завод"
11.11.2008 Деревенский реактор: мирный атом дойдет до каждого
19.06.2008 60 лет назад заработал первый в СССР уран-графитовый промышленный реактор
05.06.2008 На Сибирском химкомбинате будет остановлен последний атомный реактор
29.11.2007 Россия запустит новый "быстрый" реактор БН-800 в 2012 году
27.07.2007 Остановлен реактор в ГНЦ НИИАР
11.04.2007 КНДР готова остановить ядерный реактор в течение 30 дней
10.04.2007 Реактор на быстрых нейтронах в Казахстане выводят из эксплуатации
06.04.2007 "Ядерная война" на Ближнем Востоке: уроки истории
02.03.2007 В Китае создан ядерный реактор четвертого поколения
19.06.2006 Китай построит термоядерный реактор
19.06.2006 Китай построит термоядерный реактор
02.06.2006 Обнинский Физико-энергетический институт отметил 60-летний юбилей
02.06.2006 Обнинский Физико-энергетический институт отметил 60-летний юбилей
24.03.2006 В Японии остановлен ядерный реактор
24.03.2006 В Японии остановлен ядерный реактор
28.06.2005 Во Франции построят первый в мире термоядерный реактор
28.06.2005 Во Франции построят первый в мире термоядерный реактор

Публикаций - 238, упоминаний - 238
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