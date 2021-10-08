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Районный суд Москвы



08.10.2021 Суд не стал продлевать запрет действий совладельцу Merlion Олегу Карчеву 1
22.09.2021 Экс-руководители Пенсионного фонда и «Техносерва» получили по четыре года строгого режима 1
31.08.2021 Правительство России открыло официальный канал в Telegram 1
15.07.2021 В «Ростелеком» пришли силовики. Оператор мошенничал с тендерами 3
28.05.2021 Бывшего ИТ-директора Росреестра обвиняют в краже сотен миллионов на цифровизации 1
27.04.2021 Один из старейших российских онлайн-кинотеатров в шаге от банкротства 1
24.03.2021 У топ-менеджера «Ростелекома» прошли обыски по делу о масштабных махинациях 1
11.03.2021 Адвокаты совладельцев Merlion считают незаконным решение Мосгорсуда о согласии с продлением срока содержания под стражей их подзащитных 1
18.02.2021 Бывший топ-менеджер «Ростелекома» арестован за взятки в нацпроекте «Цифровая экономика» 1
03.02.2021 В России заблокирован свободный и открытый мессенджер 1
01.02.2021 Путин распорядился усложнить жизнь в России для Facebook и Twitter 1
23.12.2020 Глава «Воентелекома» обвинен в мошенничестве и вымогательстве. Это третий подряд директор под уголовным делом 1
26.11.2020 Facebook заплатила миллионный штраф за отказ переносить данные россиян в Россию. Нависла угроза блокировки 2
20.11.2020 Бывший вице-президент «Ростелекома» арестован по подозрению в коррупции 1
05.10.2020 Основатель и экс-глава «Техносерва» оказался главой гигантской преступной схемы с госконтрактами в ПФР 1
09.09.2020 Арестован замглавы Минэнерго. Создание ГИС ТЭК вылилось в уголовные дела 1
18.08.2020 «Смарт Дельта Системс» выступила с заявлением по поводу ареста гендиректора Алексея Черноусова 1
17.07.2020 Европа запрещает хранить в США данные своих граждан 1
14.07.2020 После публикации CNews власти разблокировали блог-сервис Telegram 1
07.07.2020 Telegram в России разблокирован не полностью. Виноваты Facebook и автоматы с едой 1
23.06.2020 Суперподрядчик ФНС смог сбежать из всероссийского «черного списка» интеграторов 1
30.04.2020 Топ-менеджер Chronopay отсудил у компании миллионы, но банк заблокировал карточку, на которую их перевели 2
26.03.2020 Прекращено уголовное дело против главы «Компьюлинка» 1
19.03.2020 «Компьюлинк» проиграл многомиллионный процесс из-за проекта для «Роскосмоса» 1
18.03.2020 Главу «Т-Платформ» выпустили из тюрьмы 1
16.03.2020 «Яндекс.Деньги» запустили переводы в запрещенном Telegram 1
12.03.2020 В Сети продается обновляемая база данных экспортно-импортных сделок в России за 8 лет 1
10.03.2020 ИТ-бизнес нового суперподрядчика ФНС вырос в 4,5 раза 1
06.03.2020 «Компьюлинк» объявили «недобросовестным поставщиком» из-за удивительного проекта 1
27.12.2019 События года 2019: 8 севших и 2 вышедших 1
26.12.2019 Россияне получили от 10 до 13 лет тюрьмы за взлом РЖД и S7 1
25.12.2019 Власти задумали спасти «Т-платформы», забрав долю у арестованного основателя 1
19.12.2019 «Т-платформы» в агонии: «80% сотрудников уволились», выключен сайт 1
22.11.2019 Власти повысили штрафы за хранение данных россиян за рубежом. Суммы 1
06.11.2019 Депутаты снижают штрафы за хранение данных россиян за рубежом после того, как сами их подняли 1
23.10.2019 Воззвание к Путину не помогло — главу «Т-платформ» оставили в тюрьме 1
07.10.2019 Москвич вернул себе квартиру, которую у него украли с помощью поддельной электронной подписи 1
25.09.2019 В России впервые арестована компьютерная программа 4
11.09.2019 Основатели «Техносерва» заочно арестованы 2
10.09.2019 Штрафы за отказ хранить данные в России поднимут в 6000 раз 1

Публикаций - 147, упоминаний - 175

Районный суд Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Telegram Group 734 31
Google LLC 9393 30
Meta - Facebook 4110 18
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1801 17
Apple Inc - Эппл Рус 10080 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7737 15
Yandex - Яндекс 4541 15
Twitter 2278 13
Компьюлинк ГК - Compulink 319 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7447 12
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 155 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8500 10
Ростех - Ростехнологии 2296 8
VK - Mail.ru Group 2807 7
Amazon Inc - Amazon.com 2512 7
5003 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1842 6
Microsoft Corporation 20954 6
Zello 20 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1092 6
AT Consulting - Группа ЭйТи 294 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3735 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6180 5
DigitalOcean 16 5
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 32 5
Воентелеком 136 5
Т-Платформы 331 5
АФК Система ПАО 1597 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 612 5
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 499 4
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 349 4
Крок 1544 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 436 4
Симбиотел 12 4
HTC Corporation 1372 4
Alibaba Group 318 4
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 4
Lenovo Motorola 3318 4
RedSys - РедСис 67 4
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 117 4
Assist - Ассист 159 11
Евросеть 1342 11
LinkedIn 546 9
Аэрофлот 613 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1883 9
Альфа-Банк 1315 7
ПСБ - Промсвязьбанк 633 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4794 6
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 79 6
Avito - Авито 185 5
Gett 62 5
FGI Wireless 11 4
ПКБ - Первое коллекторское бюро 4 4
PPE Group 14 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 762 4
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 11 4
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 40 4
Восточный Банк 126 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 435 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1734 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 554 4
ivi - Онлайн-кинотеатр 170 4
Вода Крыма ГУП РК 4 3
ЮКОС НК 101 3
Почта России ПАО 1767 3
ПромСвязьКапитал 66 3
РУСАЛ - Объединённая компания 32 3
eBay Inc 1559 3
РЖД - Российские железные дороги 1317 3
Возрождение - Коммерческий банк 122 3
Норвик банк 3 2
Uber 273 2
Базэл - Базовый Элемент 37 2
Царицын капитал 22 2
Еврохим МХК 66 2
Регионспецстрой 2 2
ГПБ - Газпромбанк 793 2
Uber Technologies 274 2
Флибуста 28 2
IFTG - International Financial Technology Group 2 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2333 59
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1935 39
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 301 30
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 489 24
Мосгорсуд - Московский городской суд 310 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1872 21
Президент Российской Федерации 1709 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2006 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7301 13
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2273 10
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 462 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2724 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 493 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1624 7
Правительство РФ 2634 6
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 42 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1725 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 803 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 351 4
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
Мировой суд Таганского района Москвы 4 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1024 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1474 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1094 4
Администрация Президента РФ 322 3
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 99 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 468 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1944 3
ФАС РФ - Управление Федеральной антимонопольной службы по республике Крым 4 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 143 2
Главная военная прокуратура Российской Федерации 11 2
ГСУ СК - Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве 7 2
Верховный суд Российской Федерации 288 2
Правительство Москвы - Департамент капитального ремонта города Москвы 4 2
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 44 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 281 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 736 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1086 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 422 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 4
Единая Россия - Политическая партия 217 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 50 3
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 1
Руссофт - Russoft 336 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 1
РФС - Российский футбольный союз 17 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 192 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 66 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1804 23
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1485 13
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1779 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2504 10
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1883 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3946 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12101 6
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 135 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12209 5
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 51 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 572 4
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 114 3
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DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3031 2
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