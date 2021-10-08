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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Районный суд Москвы
Публикаций - 147, упоминаний - 175
Районный суд Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2402 19
|Дуров Павел 220 15
|Жаров Александр 168 13
|Лящ Михаил 40 12
|Врублевский Павел 81 11
|Чичваркин Евгений 158 10
|Левин Борис 41 8
|Никифоров Николай 1131 8
|Кулин Филипп 39 8
|Нечаев Андрей 21 7
|Артимович Игорь 23 7
|Calvey Michael - Калви Майкл 7 6
|Пермяков Максим 22 6
|Артимович Дмитрий 19 6
|Шилов Сергей 63 6
|Ананьев Алексей 101 6
|Титов Борис 33 5
|Нащекин Алексей 111 5
|Давыдов Александр 42 5
|Дерипаска Олег 32 5
|Опанасенко Всеволод 112 5
|Щеголев Игорь 684 5
|Ананьев Дмитрий 58 5
|Кордичев Алексей 8 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Царева Юнона 4 4
|Малофеев Константин 98 4
|Навальный Алексей 60 4
|Михайлов Сергей 37 4
|Зюзин Иван 4 4
|Владимиров Максим 4 4
|Тамодин Николай 46 4
|Дзюрко Анастасия 4 4
|Богуславский Леонид 30 4
|Иванов Алексей 91 4
|Фомченков Георгий 9 3
|Ходорковский Михаил 22 3
|Яровая Ирина 64 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166376, в очереди разбора - 1048877.
Создано именных указателей - 53869.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1166376, в очереди разбора - 1048877.
Создано именных указателей - 53869.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru