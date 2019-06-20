Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Радиоэлектроника Радиоэлектронная отрасль Радиоэлектронные средства (РЭС)
Публикаций - 83, упоминаний - 87
Радиоэлектроника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2495 4
|Иванов Олег 130 4
|Никифоров Николай 1147 3
|Митрофанов Дмитрий 6 2
|Поскакухин Вадим 7 2
|Кремер Аркадий 14 1
|Крушинин Алексей 5 1
|Лукьянчук Евгений 5 1
|Ситников Сергей 75 1
|Медведев Дмитрий 1595 1
|Заева Елена 13 1
|Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
|Ельцин Борис. 49 1
|Королев Игорь 61 1
|Мардер Наум 114 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Голомолзин Анатолий 73 1
|Солонин Виталий 89 1
|Тур Дмитрий 5 1
|Рудевский Антон 6 1
|Лутошкин Валерий 3 1
|Кочегаров Петр 10 1
|Кошкина Алена 12 1
|Сметанкин Игорь 7 1
|Конарев Дмитрий 5 1
|Жаров Александр 171 1
|Соколов Алексей 129 1
|Носков Константин 211 1
|Пак Олег 93 1
|Кисляков Евгений 91 1
|Войтенко Олег 25 1
|Паршин Максим 186 1
|Волин Алексей 114 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Евраев Михаил 228 1
|Сурков Владислав 72 1
|Щеголев Игорь 685 1
|Чернышенко Дмитрий 292 1
|Климарев Михаил 47 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176295, в очереди разбора - 985898.
Создано именных указателей - 71233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176295, в очереди разбора - 985898.
Создано именных указателей - 71233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru