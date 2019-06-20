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Радиоэлектроника Радиоэлектронная отрасль Радиоэлектронные средства (РЭС)



20.06.2019 Tele2 строит сеть быстрее всех в отрасли
27.03.2015 В 2014 г. у операторов «большой тройки» возросло количество нарушений порядка использования РЭС
25.06.2014 В России действуют почти 1,7 млн радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
21.04.2014 В I квартале на основных операторов мобильной связи Роскомнадзором наложено штрафов на i15,4 млн
08.06.2012 Роскомнадзор создал онлайн-реестр радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, разрешённых для ввоза в Россию
01.09.2006 Объявлен конкурс на поставку средств контроля РЭС сетей для Россвязьнадзора

Публикаций - 83, упоминаний - 87

Радиоэлектроника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6401 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7622 17
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2303 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8670 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7952 12
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 334 5
Ericsson 2697 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5385 2
МегаФон - Мобиком 221 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 738 2
Intel Corporation 11086 2
Huawei 3114 2
Cisco Systems 4694 2
Freshtel - Фрештел 51 2
Мотив - Екатеринбург-2000 148 1
Основа Телеком 58 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 86 1
МКД 18 1
Ланит - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер 29 1
Spectrum Management - Спектрум Менеджмент 7 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 20 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services 259 1
Alvarion Technologies 66 1
Iridium Satellite - Iridium Communications 65 1
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 1
Астра ГК 10 1
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 54 1
Proxim 44 1
Новые Телесистемы 4 1
Асоника - Научно-исследовательский институт 6 1
Киевстар - Kyivstar 471 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 460 1
SAP SE 4468 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1274 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 156 1
Ростех - Ростехнологии 2456 1
Lenovo Motorola 3445 1
Информзащита 635 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 1
Тримоб 31 1
УЭК - Универсальная электронная карта 557 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5068 1
Горно-Алтайские электрические сети 3 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт 8 1
УОС КЧР - УОС Карачаево-Черкесская Республика 1 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк 89 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 104 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 564 1
РАВИС 10 1
Marriott Hotels 41 1
ПСБ - Промсвязьбанк 663 1
UDR Inc 7 1
Газпром ПАО 896 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева 125 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 274 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 271 1
Май - Российская торговая компания 202 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 222 1
РЖД - Российские железные дороги 1420 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 236 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго 55 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2187 35
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7715 21
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 567 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 8423 13
Правительство РФ 7267 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2307 10
Президент Российской Федерации 3211 7
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 161 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1853 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 501 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2108 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1558 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1281 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2200 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2421 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 117 2
Федеральное казначейство России 1191 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 686 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1419 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1072 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2099 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 996 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3041 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2646 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2326 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области 38 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 227 1
Правительство Ставропольского края 30 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 45 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 127 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 51 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 138 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 490 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 125 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 82 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области 24 1
Администрация Омска 18 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 147 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 158 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 51 1
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3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 246 1
Руссофт - Russoft 363 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 32843 14
5G - Пятое поколение мобильной связи 1826 11
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1157 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6766 7
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Комстар ОТС - Комстар WiMAX 21 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 41 1
InfiNet - Revolution 5000 8 1
ФТС РФ ЕАИС - Единая автоматизированная информационная система 34 1
Tele2 SOS-пакет 10 1
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 47 1
ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 7 1
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ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы 10 1
Cisco ACI Multi-POD 5 1
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 15 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 31 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 998 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 72 1
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 37 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 48 1
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