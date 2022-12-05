Индексная книга CNews*
Радиочастота Радиочастотный спектр Частотный диапазон
Публикаций - 882, упоминаний - 914
Радиочастота упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2696 32
|Медведев Дмитрий 1626 23
|Шадаев Максут 610 5
|Иванов Андрей 49 2
|Акимов Максим 175 1
|Мишустин Михаил 466 1
|Потанин Владимир 39 1
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 138 1
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 76 1
|Кириенко Сергей 145 1
|Горбатько Александр 96 1
|Шойтов Александр 18 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10986 16
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 781 10
|Коммерсантъ - Издательский дом 1168 6
|The Verge - Издание 499 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7401 48
|IDC - International Data Corporation 4840 6
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2039 2
|РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 117 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210359, в очереди разбора - 894708.
Создано именных указателей - 105250.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210359, в очереди разбора - 894708.
Создано именных указателей - 105250.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.