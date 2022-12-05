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Радиочастота Радиочастотный спектр Частотный диапазон



05.12.2022 Новинки игровых гарнитур от Bloody: запуск модели GR230 и новые расцветки для G575 1
15.11.2022 Realme Buds T100 поступили в продажу в России 1
03.11.2022 Жители коттеджного поселка в пригороде Владивостока получили новое качество связи 1
25.10.2022 Гарнитуры в классическом исполнении от OKLICK 1
25.10.2022 «Мегафон» улучшил связь в Нижнекамске 1
28.09.2022 Новые портативные колонки Digma 1
15.09.2022 Самые компактные Bluetooth-колонки: карманный вариант 1
14.09.2022 Власти защитят россиян от сбоев сетей связи. Найден источник средств 2
13.09.2022 Digma выпустила беспроводные наушники TWS-16 1
05.09.2022 Количество пользователей VoWiFi в сети «билайн» выросло почти в 4 раза 1
31.08.2022 Обзор TECNO Spark 9 Pro: яркий смартфон для любителей селфи 1
29.08.2022 Лучшие недорогие роутеры Wi-Fi 6: выбор ZOOM 1
28.07.2022 Ноглики и Мгачи: где «Мегафон» разогнал скорость мобильного интернета 1
14.07.2022 Bloody MR710: беспроводная гарнитура с тремя способами подключения 1
10.06.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM Кейсы — о ходе цифровизации России в новых условиях 1
02.06.2022 «Яндекс» добавил эквалайзер в маленькие колонки с «Алисой» 1
26.05.2022 «Мегафон» ускорит интернет для школьников и студентов на время подготовки к экзаменам 1
19.04.2022 Минцифры собралось возвращать операторам часть налога на прибыль 1
05.04.2022 Acer пополнила модельный ряд игровой периферии десятью новыми моделями 1
28.03.2022 Россияне могут остаться без сотовой связи. Грядут масштабные сбои в работе сетей 1
10.03.2022 Устройства ОКЛИК 2022: оборудуем уголок подкастера, стримера, блогера 1
14.02.2022 Инженеры НГТУ НЭТИ создали компактную Wi-Fi-антенну для мест массового скопления людей 1
03.02.2022 A4Tech представила четыре модели легких стереонаушников 1
23.12.2021 В колонках «Яндекса» появился эквалайзер 1
22.12.2021 Умер основатель «Билайна» Дмитрий Зимин 1
09.12.2021 Новые геймерские девайсы от Bloody: гарнитура G575, клавиатура B750N Destiny и мышь A70 1
06.12.2021 Компания Huawei представляет роутер WiFi AX2 в России 1
26.11.2021 «Росэлектроника» разработает новые лампы бегущей волны для космических систем 1
11.11.2021 Власти пустят с молотка 4G-частоты в Крыму 1
02.11.2021 Власти США не могут определиться, способна ли связь 5G убивать людей и ронять самолеты 1
28.10.2021 Утвержден новый порядок регистрации радиоэлектронных средств 1
18.10.2021 Новейшие процессоры Intel сломают популярные видеоигры. Компания все знала заранее 1
29.09.2021 Близкий к Кадырову бизнесмен по дешевке купил телеком-оператора у государства 1
12.08.2021 В России протестируют новый диапазон для 5G 1
10.08.2021 Выбираем акустику в машину: лучшие аудиосистемы до 25 000 рублей 1
04.08.2021 Власти продлили «Мегафону» и «Ростелекому» частоты для 5G. Военные очень против 1
30.07.2021 Совбез встревожился: Космические частоты распределяют без участия России 1
14.07.2021 Обзор беспроводной гарнитуры JBL LIVE FREE NC+ TWS 1
09.07.2021 В российских деревнях появятся сети 4G. Без них у операторов отберут лицензию 1
02.07.2021 В России появился первый почтовый сервер с сертифицированной поддержкой кириллических адресов 1

Публикаций - 882, упоминаний - 914

Радиочастота упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7997 175
Intel Corporation 11625 171
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9996 103
Samsung Electronics 9670 37
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 688 30
Microsoft Corporation 23399 26
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2731 26
Huawei 3461 24
IBM - International Business Machines Corp 9169 22
Dell EMC 4893 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9327 19
ASUS - AsusTek Computer Inc 1929 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6856 17
Google LLC 10871 16
HP Inc. 5500 15
Siemens AG - Siemens Group 2531 9
Lenovo Group 2153 9
Dell Technologies - Dell Computer 1918 9
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2403 8
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1308 6
AT&T Inc 1650 6
Yandex - Яндекс 5563 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 638 4
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 545 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 356 4
Amazon Inc - Amazon.com 2779 3
Bercut - Беркут НПФ 159 3
Red Hat 1224 3
Verizon Communications 916 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2539 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1405 3
Укртелеком 240 3
VMware 2117 2
ГКС - Группа компаний Систематика 335 2
Telegram Group 1001 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4102 2
VK - Mail.ru Group 3185 2
Apple Inc 11108 1
Альфа-Групп 659 12
РЖД - Российские железные дороги 1598 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2335 4
Альфа-Банк 1580 4
Евросеть 1397 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5699 2
Связной ГК 1329 2
Северсталь ПАО - Severstal 354 2
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 138 1
Газпром ПАО 1144 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 316 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 845 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 117 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 388 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 345 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 211 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17693 115
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 93
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10306 63
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8920 32
Президент Российской Федерации 3664 31
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 826 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1627 9
Судебная власть - Judicial power 2075 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2332 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3629 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2420 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2007 7
Правительство Москвы 1969 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 3
Верховный суд Российской Федерации 777 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 197 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2364 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 386 2
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 51 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 697 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 681 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 205 1
Федеральное казначейство России 1541 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 1
Таможня - Таможенная служба 1023 1
Совет при президенте Российской Федерации 192 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2561 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
Единая Россия - Политическая партия 259 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19127 223
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11455 100
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21744 77
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8399 71
DDR - Double data rate 2523 66
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17205 58
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5618 35
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 3952 29
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5921 28
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3484 28
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17308 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11455 26
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиотелефон - беспроводная связь 853 26
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3534 21
USB Type-C - USB-C - USB 3 1374 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8077 16
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2722 16
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3897 16
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7944 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9408 14
5G - пятое поколение мобильной связи 3416 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9621 11
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8170 10
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3200 10
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4166 9
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 572 8
Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2334 8
USB Type-A - USB-A 320 7
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6297 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21925 6
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 2912 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2601 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 8985 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1263 5
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 183 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5370 4
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 4
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 215 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 1245 3
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации 184 3
Microsoft Windows 10 13413 36
Microsoft Windows 7 1875 6
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 109 6
Oracle Java - язык программирования 2751 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3990 5
Apple - App Store 2566 3
Google Play - Google Store - Android Market 2900 3
Microsoft Skype 1965 3
Microsoft Outlook 1272 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 645 2
Acer Aspire - серия ноутбуков 292 2
Google Chrome - браузер 1375 2
Microsoft Windows 2000 12614 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 109 1
Интерфакс СПАРК 151 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1559 1
WhatsApp Messenger 837 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 728 1
Яндекс.Лавка 141 1
Apple Touch ID 228 1
Apple macOS 1693 1
Новые облачные технологии - МойОфис 464 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 268 1
Microsoft Windows 95 373 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 328 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 135 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 543 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 805 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 166 1
Linux OS 8158 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 77 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 245 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 239 1
Путин Владимир 2696 32
Медведев Дмитрий 1626 23
Шадаев Максут 610 5
Иванов Андрей 49 2
Акимов Максим 175 1
Мишустин Михаил 466 1
Потанин Владимир 39 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 138 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 76 1
Кириенко Сергей 145 1
Горбатько Александр 96 1
Шойтов Александр 18 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16989 70
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14932 52
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6083 43
Япония 12848 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13081 34
Китай - Тайвань 3662 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39025 14
Германия - Федеративная Республика 11762 14
Узбекистан - Республика 1392 11
Нидерланды 3289 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2371 10
Италия - Итальянская Республика 4211 10
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1132 10
Грузия 1119 9
Россия - ПФО - Нижегородская область 1548 8
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1618 8
Беларусь - Белоруссия 4170 8
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 7
Америка 2151 6
Россия - Сибирь 2006 6
Россия - ЦФО - Владимирская область 643 6
Испания - Королевство 3594 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1274 6
Ирландия - Республика 977 5
Армения - Республика 1354 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14738 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1122 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1420 3
Россия - СФО - Омская область 560 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1763 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 3
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 349 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1144 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 369 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк 263 2
Россия - ПФО - Казань 2334 2
Швеция - Королевство 3449 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12779 1
Армения - Ереван 159 1
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3372 1
Импортозамещение - параллельный импорт 126 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 430 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 728 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 198 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1277 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2660 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2978 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210359, в очереди разбора - 894708.
Создано именных указателей - 105250.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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