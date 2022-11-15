Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 104941
ИКТ 8697
Организации 6751
Ведомства 1328
Ассоциации 701
Технологии 3016
Системы 18844
Персоны 40536
География 1670
Статьи 1276
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1687
Мероприятия 825

Радиочастота Радиочастотный спектр



15.11.2022 Realme Buds T100 поступили в продажу в России 1
14.09.2022 Власти защитят россиян от сбоев сетей связи. Найден источник средств 1
31.08.2022 Обзор TECNO Spark 9 Pro: яркий смартфон для любителей селфи 1
29.08.2022 Лучшие недорогие роутеры Wi-Fi 6: выбор ZOOM 1
10.06.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM Кейсы — о ходе цифровизации России в новых условиях 1
02.06.2022 «Яндекс» добавил эквалайзер в маленькие колонки с «Алисой» 1
19.04.2022 Минцифры собралось возвращать операторам часть налога на прибыль 1
28.03.2022 Россияне могут остаться без сотовой связи. Грядут масштабные сбои в работе сетей 1
23.12.2021 В колонках «Яндекса» появился эквалайзер 1
22.12.2021 Умер основатель «Билайна» Дмитрий Зимин 1
06.12.2021 Компания Huawei представляет роутер WiFi AX2 в России 1
26.11.2021 «Росэлектроника» разработает новые лампы бегущей волны для космических систем 1
11.11.2021 Власти пустят с молотка 4G-частоты в Крыму 1
28.10.2021 Утвержден новый порядок регистрации радиоэлектронных средств 1
18.10.2021 Новейшие процессоры Intel сломают популярные видеоигры. Компания все знала заранее 1
29.09.2021 Близкий к Кадырову бизнесмен по дешевке купил телеком-оператора у государства 1
12.08.2021 В России протестируют новый диапазон для 5G 1
04.08.2021 Власти продлили «Мегафону» и «Ростелекому» частоты для 5G. Военные очень против 1
30.07.2021 Совбез встревожился: Космические частоты распределяют без участия России 1
14.07.2021 Обзор беспроводной гарнитуры JBL LIVE FREE NC+ TWS 1
09.07.2021 В российских деревнях появятся сети 4G. Без них у операторов отберут лицензию 1
02.07.2021 В России появился первый почтовый сервер с сертифицированной поддержкой кириллических адресов 1
04.06.2021 «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» будут строить 5G без МТС 1
31.05.2021 10 простых шагов: Как создать корпоративную 4G/5G-сеть 1
18.05.2021 Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео) 1
12.05.2021 Из Минцифры уволили главного борца с Telegram. Вместо него будет вице-президент «Ростелекома» 1
04.05.2021 Власти разрешили «Ростелекому», «Мегафону» и «Билайну» совместное строительство сетей 5G 2
25.03.2021 Поддерживаю.РФ и REG.RU начали тестирование полностью кириллической почты 1
18.03.2021 «Мы не предполагаем будущее облачного рынка, мы отчетливо его видим в проектах с нашими зарубежными клиентами» — Сергей Боровиков, Softline 1
11.03.2021 5G не для всех. Операторы решили не пускать бедных и прижимистых пользователей в быстрый интернет 1
05.03.2021 Женщины года в отрасли ИТ 2021. Список CNews 1
10.02.2021 TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM 1
08.02.2021 Постсоветский топ-чиновник арестован за бесплатную раздачу радиочастот 1
05.02.2021 На постсоветском пространстве закрылся несостоявшийся конкурент сотовых операторов 1
06.01.2021 Обзор беспроводной гарнитуры JBL TUNE 225TWS 1
31.12.2020 Как российский телеком помог стране пережить кризисный 2020 год 1
28.12.2020 Власти заставят «Ростелеком» провести сотовую связь во все российские деревни 2
25.12.2020 Двух чиновников правительства арестовали из-за скандала вокруг «дочки» Veon 1
23.12.2020 Власти пустят «с молотка» 4G-частоты в Севастополе 2
10.12.2020 Власти хотят отдать под 5G старые частоты, чтобы не отбирать у силовиков «правильный» диапазон 1

Публикаций - 698, упоминаний - 724

Радиочастота упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 19
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 16
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 356 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 3
Укртелеком 240 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1405 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 1
Vodafone Group 1341 1
Iridium Satellite - Iridium Communications 65 1
Telegram Group 999 1
Apple Inc 11103 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 1
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 240 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 2
РЖД - Российские железные дороги 1598 2
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 138 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 1
Газпром ПАО 1144 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 32
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 28
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 22
Президент Российской Федерации 3492 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 2
Верховный суд Российской Федерации 777 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 1
Таможня - Таможенная служба 1022 1
Совет при президенте Российской Федерации 192 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 28
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 28
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6185 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1263 5
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 2
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3896 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling 859 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2628 2
Carrier grade - Carrier class - системы операторского класса высокого уровня надёжности 906 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 908 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3534 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 1
ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS 635 1
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2089 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 1245 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1288 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2918 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 3
Microsoft Windows 2000 12612 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 239 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 245 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 77 1
Linux OS 8153 1
Акимов Максим 175 1
Мишустин Михаил 466 1
Путин Владимир 2696 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 3
Россия - СФО - Омская область 560 3
Швеция - Королевство 3449 2
Россия - ПФО - Казань 2333 2
Армения - Республика 1352 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 1
Индия - Карнатака 21 1
Азия - Азиатский регион 4633 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1762 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 993 1
Россия - Сибирь 2004 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 209 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1051 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 325 1
Нидерланды 3287 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 12
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 11
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще