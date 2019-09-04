Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - УКВ - Ультракороткие волны

Директор госоператора связи ушел в отставку после схватки с компанией Ротенберга этим в Москве и Санкт-Петербурге все новые дома по-прежнему должны подключаться к сетям проводного радио. Битва с «Ростехом» и детищем Ротенбергов РСВО уже давно ищет пути диверсификации. Ране

В России будет запущена созданная родственниками А.Дворковича технология цифрового радио евизионные радиовещательные телеканалы). В отчете госпредприятия «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР), посвященном тестированию РАВИС, говорится, что уровень помех от работающих по

В России станут конкурировать две технологии цифрового радиовещания — заявили в пресс-службе организации. Между тем, в России существует собственный стандарт цифрового радио — РАВИС, созданный компанией «Сад-ком». Как и DRM+, он ориентирован на диапазон УКВ I,

Власти запускают в России цифровое радио ГКРЧ рассмотрит вопрос о цифровом радио стандарта DAB+ Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем заседании, нам

«Обит» начал подключать абонентов к системе проводного радиовещания Универсальный оператор связи «Обит» построил и запустил в эксплуатацию собственную сеть проводного радиовещания. Это позволит компании напрямую организовывать радиофикацию строящихся и реконструируемых объектов жилой и коммерческой недвижимости. Благодаря этой услуге оператор в ближайшие год

Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» под защитой Dr.Web дения и радиовещания «Останкино» — российский вуз по подготовке специалистов в области телевидения, радио, кино, театра и рекламного бизнеса. Неотъемлемой составляющей технического оснащения ву

Panasonic Россия и Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. Литовчина подписали меморандум о сотрудничестве 18 ноября в рамках международной выставки профессионального оборудования и технологий для теле-, радио-, интернет вещания и кинопроизводства Natexpo 2015 состоялось подписание меморандума о

«Фонд независимого радиовещания» формирует отчетность в новой системе на базе «1С:Бухгалтерии 8» Компания «1С-Рарус» предложила программу «1С:Бухгалтерия 8» для создания системы финансового учета в «Фонде независимого радиовещания». Решение помогает оперативно формировать отчетные документы, в том числе отчет о целевом использовании полученных средств, сообщили CNews в «1С-Рарусе». «Фонд независимого ради

Для оповещения россиян о ЧС будет создан единый радиогигант ного проводного радиоприемника (часто называется кухонным) может слушать одну или три радиограммы («Радио России», «Маяк» и местная радиостанция), а также получать сигналы тревожного оповещения

Неопределенность на традиционных радиодиапазонах способствует развитию спутникового радио есколько конкурирующих форматов. При этом не один из цифровых форматов для традиционных вещательных радио диапазонов пока так и не добился успеха. Дороговизна цифровых приемников, некоторое осо

Щёголев: цифровое радио в России появится в 2012 г. ых коммуникаций Российской Федерации Игорь Щёголев, выступая на открытии Международной конференции «Радио в цифровой среде», организованной Российской Академией Радио, сообщает пресс-слу

Русская служба «Би-би-си» продолжит передачи через спутник и после прекращения традиционного радиовещания ва «БибиСева», воскресный журнал «Пятый этаж» и программа дискуссий со слушателями «Вам слово». Видимо эти передачи также будут идти и через спутник. Напомним, что решение о прекращении традиционного радиовещания Русской службы «Би-би-си» и ряда других языковых служб этого вещателя, подвергающейся острой критике, является следствием плана экономии, объявленном британских правительством в ко

В России будет внедрена европейская система цифрового радиовещания DRM В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2010 г. №445-р признано целесообразным внедрение в России европейской системы цифрового радиовещания DRM, сообщает пресс-служба Минкомсвязи. Правительством поручено Минкомсвязи России и Минпромторгу России в 2010-2011 гг. организовать разработку национальных стандартов системы циф

В МГРС определят подрядчиков для модернизации сети проводного радиовещания «Московская городская радиотрансляционная сеть» (МГРС), в рамках модернизации сети проводного радиовещания, завершила прием документов по конкурсу на разработку проектно-сметной документации для построения системы дистанционного управления и контроля объектов сети проводного вещания. По

Определены перспективы внедрения цифрового радиовещания в России вшем 18-21 ноября 2008 года в Москве, был представлен опыт внедрения цифрового гибридного стандарта радио высокой чёткости (HD Radio), позволяющего осуществлять адресную передачу информации по

Россия вспомнила про цифровое радио -дисков) и увеличить число транслируемых радиостанций. Кроме того, помимо аудиоинформации, цифровое радио позволяет передавать текстовые данные и графику. В СССР работы по разработке цифрового

ТюмГУ заказывает монтаж оборудования для телевидения и радиовещания Тюменский государственный университет (ТюмГУ) объявил открытый конкурс № 009к-08 на проектирование, поставку и монтаж комплекса оборудования для телевидения и радиовещания. Проект, финансируемый за счет средств федерального бюджета, оценивается в 28 700 тыс. руб. Сроки реализации: не позднее 20 сентября 2008 г.; промежуточные сроки доставки условных

CЗТ изменяет оплату проводного радиовещания в Ленобласти С 1 сентября 2007 года ОАО «Северо-Западный Телеком» меняет стоимость услуг проводного радиовещания в Ленинградской области. Тарифы для физлиц и организаций установлены на одном уровне и составляют: включение основной радиоточки - 55 руб., добавочная розетка от основной радиоточк

В Казахстане утверждены правила лицензирования по организации ТВ и радиовещания Сегодня было опубликовано Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 октября 2006 года — 1012 об утверждении Правил лицензирования деятельности по организации телевизионного и радиовещания. Данный документ определяет порядок выдачи лицензий, причины, по которым может быть отказано в их выдаче, учет и контроль за лицензируемой деятельностью и порядок разрешения споров

Правительство утвердило новые правила проводного радиовещания Правительство РФ утвердило новые правила оказания услуг связи проводного радиовещания, которые предлагается ввести в действие с 1 июля 2005 г., сообщает РБК. Постановление правительства РФ от 26 сентября 1997 г. «Об утверждении правил оказания услуг проводного вещан

"ТрансТелеКом" и РТРС будут сотрудничать в сфере цифрового теле- и радиовещания ральный директор ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) Геннадий Скляр подписали соглашение о сотрудничестве в области построения магистральной сети цифрового телевизионного и радиовещания. Как сообщила пресс-служба "ТрасТелеКома", компании будут заниматься развитием региональных телевизионных и радиокомпаний, а также организацией вещания национального телевидения на

Минпечати подвело итоги очередного конкурса на право теле- и радиовещания г. Твери на частоте 101,4 МГц - ООО "Редакция на Озерной"; в г. Ижевске на частоте 100,1 МГц - ООО "Радио-Премьер"; в г. Кызыл, Республика Тува, на частоте 106,4 МГц - ООО "АГГАРТА"; в г. Омске

Компания спутникового радиовещания XM Satellite Radio подключила 360 тыс. абонентов автомобили General Motors и других производителей, а также выхода на рынок домашнего и переносного радио посредством выпуска приёмников линии SKYFi". XM транслирует на всей территории США 101

Создано первое малогабаритное устройство для приема радиовещания в цифровом формате Британская компания Roke Manor Research, входящая в группу Siemens, и Panasonic System LSI Design Europe представили Pocket DAB - устройство для приема радиовещания в цифровом формате небольшого размера (нынешний экспериментальный вариант приемника имеет габариты 50 мм x 76 мм x 24 мм). В радиоприемнике есть дисплей, вмещающий до 10 строчек те

В США начались трансляции первого спутникового радиовещания компания Sirius Satellite Radio, планирует начать трансляцию в конце текущего года. XM спутниковое радио предлагает своим слушателям на выбор 100 музыкальных и информационно-аналитических кана

XM Satellite Radio запустила второй спутник для сети спутникового радиовещания Американская компания XM Satellite Radio Inc., оператор спутникового радиовещания в США, сообщила о запуске второго из двух спутников, которые она намеревалась разместить на орбите. Cпутник запущен с платформы морского старта Sea Launch в Тихом океане. В этом го

Запущены спутники для радиовещания XM Satellite Radio es.com. Руководство компании считает, что успешный запуск спутника является важной вехой в развитии радиовещания и по существу означает рождение нового направления - спутникового радиовещани

Компания спутникового радиовещания XM Radio понесла годовой убыток в $201 млн. te Radio Holdings Inc., которая планирует в этом году создать общенациональную систему спутникового радиовещания в США, сообщила о росте убытков по итогам последнего квартала 2000 г. Убытки сос

Запуск спутника Rock and Roll для трансляции цифрового радиовещания отложен в последнюю минуту Компания Sea Launch Co. за 30 секунд до запуска ракеты Zenit-3SL со спутником Rock and Roll, сконструированном компанией XM Satellite Radio Inc. специально для цифрового спутникового радиовещания, отменила старт. Погодные условия благоприятствовали запуску. Sea Launch, в которой ведущую роль играет корпорация Boeing, пока не объяснила причины отмена старта ракеты. XM Satell