Радиовещание Radio broadcasting FM-радиовещание FM-тюнер FM-радиоприемник FM-трансмиттер УКВ Ультракороткие волны
|04.09.2019
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Директор госоператора связи ушел в отставку после схватки с компанией Ротенберга
этим в Москве и Санкт-Петербурге все новые дома по-прежнему должны подключаться к сетям проводного радио. Битва с «Ростехом» и детищем Ротенбергов РСВО уже давно ищет пути диверсификации. Ране
|25.07.2019
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В России будет запущена созданная родственниками А.Дворковича технология цифрового радио
евизионные радиовещательные телеканалы). В отчете госпредприятия «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР), посвященном тестированию РАВИС, говорится, что уровень помех от работающих по
|04.10.2018
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В России станут конкурировать две технологии цифрового радиовещания
— заявили в пресс-службе организации. Между тем, в России существует собственный стандарт цифрового радио — РАВИС, созданный компанией «Сад-ком». Как и DRM+, он ориентирован на диапазон УКВ I,
|16.04.2018
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Власти запускают в России цифровое радио
ГКРЧ рассмотрит вопрос о цифровом радио стандарта DAB+ Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем заседании, нам
|19.10.2016
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«Обит» начал подключать абонентов к системе проводного радиовещания
Универсальный оператор связи «Обит» построил и запустил в эксплуатацию собственную сеть проводного радиовещания. Это позволит компании напрямую организовывать радиофикацию строящихся и реконструируемых объектов жилой и коммерческой недвижимости. Благодаря этой услуге оператор в ближайшие год
|28.09.2016
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Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» под защитой Dr.Web
дения и радиовещания «Останкино» — российский вуз по подготовке специалистов в области телевидения, радио, кино, театра и рекламного бизнеса. Неотъемлемой составляющей технического оснащения ву
|19.11.2015
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Panasonic Россия и Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. Литовчина подписали меморандум о сотрудничестве
18 ноября в рамках международной выставки профессионального оборудования и технологий для теле-, радио-, интернет вещания и кинопроизводства Natexpo 2015 состоялось подписание меморандума о
|23.04.2015
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«Фонд независимого радиовещания» формирует отчетность в новой системе на базе «1С:Бухгалтерии 8»
Компания «1С-Рарус» предложила программу «1С:Бухгалтерия 8» для создания системы финансового учета в «Фонде независимого радиовещания». Решение помогает оперативно формировать отчетные документы, в том числе отчет о целевом использовании полученных средств, сообщили CNews в «1С-Рарусе». «Фонд независимого ради
|06.02.2013
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Для оповещения россиян о ЧС будет создан единый радиогигант
ного проводного радиоприемника (часто называется кухонным) может слушать одну или три радиограммы («Радио России», «Маяк» и местная радиостанция), а также получать сигналы тревожного оповещения
|13.02.2012
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Неопределенность на традиционных радиодиапазонах способствует развитию спутникового радио
есколько конкурирующих форматов. При этом не один из цифровых форматов для традиционных вещательных радио диапазонов пока так и не добился успеха. Дороговизна цифровых приемников, некоторое осо
|23.09.2011
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Щёголев: цифровое радио в России появится в 2012 г.
ых коммуникаций Российской Федерации Игорь Щёголев, выступая на открытии Международной конференции «Радио в цифровой среде», организованной Российской Академией Радио, сообщает пресс-слу
|28.02.2011
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Русская служба «Би-би-си» продолжит передачи через спутник и после прекращения традиционного радиовещания
ва «БибиСева», воскресный журнал «Пятый этаж» и программа дискуссий со слушателями «Вам слово». Видимо эти передачи также будут идти и через спутник. Напомним, что решение о прекращении традиционного радиовещания Русской службы «Би-би-си» и ряда других языковых служб этого вещателя, подвергающейся острой критике, является следствием плана экономии, объявленном британских правительством в ко
|05.04.2010
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В России будет внедрена европейская система цифрового радиовещания DRM
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2010 г. №445-р признано целесообразным внедрение в России европейской системы цифрового радиовещания DRM, сообщает пресс-служба Минкомсвязи. Правительством поручено Минкомсвязи России и Минпромторгу России в 2010-2011 гг. организовать разработку национальных стандартов системы циф
|01.04.2009
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В МГРС определят подрядчиков для модернизации сети проводного радиовещания
«Московская городская радиотрансляционная сеть» (МГРС), в рамках модернизации сети проводного радиовещания, завершила прием документов по конкурсу на разработку проектно-сметной документации для построения системы дистанционного управления и контроля объектов сети проводного вещания. По
|01.12.2008
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Определены перспективы внедрения цифрового радиовещания в России
вшем 18-21 ноября 2008 года в Москве, был представлен опыт внедрения цифрового гибридного стандарта радио высокой чёткости (HD Radio), позволяющего осуществлять адресную передачу информации по
|26.08.2008
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Россия вспомнила про цифровое радио
-дисков) и увеличить число транслируемых радиостанций. Кроме того, помимо аудиоинформации, цифровое радио позволяет передавать текстовые данные и графику. В СССР работы по разработке цифрового
|14.02.2008
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ТюмГУ заказывает монтаж оборудования для телевидения и радиовещания
Тюменский государственный университет (ТюмГУ) объявил открытый конкурс № 009к-08 на проектирование, поставку и монтаж комплекса оборудования для телевидения и радиовещания. Проект, финансируемый за счет средств федерального бюджета, оценивается в 28 700 тыс. руб. Сроки реализации: не позднее 20 сентября 2008 г.; промежуточные сроки доставки условных
|22.08.2007
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CЗТ изменяет оплату проводного радиовещания в Ленобласти
С 1 сентября 2007 года ОАО «Северо-Западный Телеком» меняет стоимость услуг проводного радиовещания в Ленинградской области. Тарифы для физлиц и организаций установлены на одном уровне и составляют: включение основной радиоточки - 55 руб., добавочная розетка от основной радиоточк
|30.10.2006
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В Казахстане утверждены правила лицензирования по организации ТВ и радиовещания
Сегодня было опубликовано Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 октября 2006 года — 1012 об утверждении Правил лицензирования деятельности по организации телевизионного и радиовещания. Данный документ определяет порядок выдачи лицензий, причины, по которым может быть отказано в их выдаче, учет и контроль за лицензируемой деятельностью и порядок разрешения споров
|09.06.2005
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Правительство утвердило новые правила проводного радиовещания
Правительство РФ утвердило новые правила оказания услуг связи проводного радиовещания, которые предлагается ввести в действие с 1 июля 2005 г., сообщает РБК. Постановление правительства РФ от 26 сентября 1997 г. «Об утверждении правил оказания услуг проводного вещан
|23.09.2003
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"ТрансТелеКом" и РТРС будут сотрудничать в сфере цифрового теле- и радиовещания
ральный директор ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) Геннадий Скляр подписали соглашение о сотрудничестве в области построения магистральной сети цифрового телевизионного и радиовещания. Как сообщила пресс-служба "ТрасТелеКома", компании будут заниматься развитием региональных телевизионных и радиокомпаний, а также организацией вещания национального телевидения на
|21.05.2003
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Минпечати подвело итоги очередного конкурса на право теле- и радиовещания
г. Твери на частоте 101,4 МГц - ООО "Редакция на Озерной"; в г. Ижевске на частоте 100,1 МГц - ООО "Радио-Премьер"; в г. Кызыл, Республика Тува, на частоте 106,4 МГц - ООО "АГГАРТА"; в г. Омске
|09.01.2003
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Компания спутникового радиовещания XM Satellite Radio подключила 360 тыс. абонентов
автомобили General Motors и других производителей, а также выхода на рынок домашнего и переносного радио посредством выпуска приёмников линии SKYFi". XM транслирует на всей территории США 101
|10.10.2001
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Создано первое малогабаритное устройство для приема радиовещания в цифровом формате
Британская компания Roke Manor Research, входящая в группу Siemens, и Panasonic System LSI Design Europe представили Pocket DAB - устройство для приема радиовещания в цифровом формате небольшого размера (нынешний экспериментальный вариант приемника имеет габариты 50 мм x 76 мм x 24 мм). В радиоприемнике есть дисплей, вмещающий до 10 строчек те
|28.09.2001
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В США начались трансляции первого спутникового радиовещания
компания Sirius Satellite Radio, планирует начать трансляцию в конце текущего года. XM спутниковое радио предлагает своим слушателям на выбор 100 музыкальных и информационно-аналитических кана
|11.05.2001
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XM Satellite Radio запустила второй спутник для сети спутникового радиовещания
Американская компания XM Satellite Radio Inc., оператор спутникового радиовещания в США, сообщила о запуске второго из двух спутников, которые она намеревалась разместить на орбите. Cпутник запущен с платформы морского старта Sea Launch в Тихом океане. В этом го
|20.03.2001
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Запущены спутники для радиовещания XM Satellite Radio
es.com. Руководство компании считает, что успешный запуск спутника является важной вехой в развитии радиовещания и по существу означает рождение нового направления - спутникового радиовещани
|08.02.2001
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Компания спутникового радиовещания XM Radio понесла годовой убыток в $201 млн.
te Radio Holdings Inc., которая планирует в этом году создать общенациональную систему спутникового радиовещания в США, сообщила о росте убытков по итогам последнего квартала 2000 г. Убытки сос
|09.01.2001
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Запуск спутника Rock and Roll для трансляции цифрового радиовещания отложен в последнюю минуту
Компания Sea Launch Co. за 30 секунд до запуска ракеты Zenit-3SL со спутником Rock and Roll, сконструированном компанией XM Satellite Radio Inc. специально для цифрового спутникового радиовещания, отменила старт. Погодные условия благоприятствовали запуску. Sea Launch, в которой ведущую роль играет корпорация Boeing, пока не объяснила причины отмена старта ракеты. XM Satell
|30.10.2000
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Texas Instruments инвестировала в разработчика систем цифрового радиовещания RadioScape
Компания Texas Instruments Incorporated сообщила об инвестициях в разработчика стандарта цифрового радиовещания Eureka компанию RadioScape Ltd. Texas Instruments будет использовать программное обеспечение компании RadioScape и свой процессор цифровой обработки сигналов TMS320 для разработки
Радиовещание и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3042 24
|Щеголев Игорь 696 19
|Никифоров Николай 1134 12
|Рейман Леонид 1043 12
|Малинин Александр 40 10
|Валяева Елизавета 72 9
|Медведев Дмитрий 1646 9
|Духовницкий Олег 91 8
|Иванов Олег 141 7
|Ротенберг Аркадий 51 6
|Скляр Геннадий 32 6
|Ротенберг Игорь 36 6
|Дворкович Аркадий 209 5
|Дворкович Александр 6 5
|Носков Константин 232 5
|Массух Илья 228 5
|Северов Дмитрий 41 5
|Иванюк Вячеслав 14 5
|Мардер Наум 116 5
|Истомин Максим 26 4
|Собянин Сергей 338 4
|Ситников Сергей 77 4
|Солдатов Алексей 96 4
|Волин Алексей 119 4
|Матюхин Владимир 61 3
|Жаров Александр 174 3
|Маслов Александр 37 3
|Лужков Юрий 113 3
|Измайлов Юрий 18 3
|Симаков Олег 113 3
|Романченко Андрей 20 3
|Овчинников Борис 129 3
|Зорин Игорь 6 3
|Дворкович Виктор 5 3
|Вексельберг Виктор 153 3
|Мишустин Михаил 625 3
|Володин Вячеслав 79 3
|Чернышенко Дмитрий 545 3
|Химич Роман 44 3
|Шадаев Максут 898 3
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