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Радиовещание Radio broadcasting FM-радиовещание FM-тюнер FM-радиоприемник FM-трансмиттер УКВ Ультракороткие волны

Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - УКВ - Ультракороткие волны


04.09.2019 Директор госоператора связи ушел в отставку после схватки с компанией Ротенберга

этим в Москве и Санкт-Петербурге все новые дома по-прежнему должны подключаться к сетям проводного радио. Битва с «Ростехом» и детищем Ротенбергов РСВО уже давно ищет пути диверсификации. Ране
25.07.2019 В России будет запущена созданная родственниками А.Дворковича технология цифрового радио

евизионные радиовещательные телеканалы). В отчете госпредприятия «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР), посвященном тестированию РАВИС, говорится, что уровень помех от работающих по

04.10.2018 В России станут конкурировать две технологии цифрового радиовещания

— заявили в пресс-службе организации. Между тем, в России существует собственный стандарт цифрового радио — РАВИС, созданный компанией «Сад-ком». Как и DRM+, он ориентирован на диапазон УКВ I,

16.04.2018 Власти запускают в России цифровое радио

ГКРЧ рассмотрит вопрос о цифровом радио стандарта DAB+ Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем заседании, нам
19.10.2016 «Обит» начал подключать абонентов к системе проводного радиовещания

Универсальный оператор связи «Обит» построил и запустил в эксплуатацию собственную сеть проводного радиовещания. Это позволит компании напрямую организовывать радиофикацию строящихся и реконструируемых объектов жилой и коммерческой недвижимости. Благодаря этой услуге оператор в ближайшие год
28.09.2016 Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» под защитой Dr.Web

дения и радиовещания «Останкино» — российский вуз по подготовке специалистов в области телевидения, радио, кино, театра и рекламного бизнеса. Неотъемлемой составляющей технического оснащения ву
19.11.2015 Panasonic Россия и Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. Литовчина подписали меморандум о сотрудничестве

18 ноября в рамках международной выставки профессионального оборудования и технологий для теле-, радио-, интернет вещания и кинопроизводства Natexpo 2015 состоялось подписание меморандума о

23.04.2015 «Фонд независимого радиовещания» формирует отчетность в новой системе на базе «1С:Бухгалтерии 8»

Компания «1С-Рарус» предложила программу «1С:Бухгалтерия 8» для создания системы финансового учета в «Фонде независимого радиовещания». Решение помогает оперативно формировать отчетные документы, в том числе отчет о целевом использовании полученных средств, сообщили CNews в «1С-Рарусе». «Фонд независимого ради
06.02.2013 Для оповещения россиян о ЧС будет создан единый радиогигант

ного проводного радиоприемника (часто называется кухонным) может слушать одну или три радиограммы («Радио России», «Маяк» и местная радиостанция), а также получать сигналы тревожного оповещения
13.02.2012 Неопределенность на традиционных радиодиапазонах способствует развитию спутникового радио

есколько конкурирующих форматов. При этом не один из цифровых форматов для традиционных вещательных радио диапазонов пока так и не добился успеха. Дороговизна цифровых приемников, некоторое осо
23.09.2011 Щёголев: цифровое радио в России появится в 2012 г.

ых коммуникаций Российской Федерации Игорь Щёголев, выступая на открытии Международной конференции «Радио в цифровой среде», организованной Российской Академией Радио, сообщает пресс-слу
28.02.2011 Русская служба «Би-би-си» продолжит передачи через спутник и после прекращения традиционного радиовещания

ва «БибиСева», воскресный журнал «Пятый этаж» и программа дискуссий со слушателями «Вам слово». Видимо эти передачи также будут идти и через спутник. Напомним, что решение о прекращении традиционного радиовещания Русской службы «Би-би-си» и ряда других языковых служб этого вещателя, подвергающейся острой критике, является следствием плана экономии, объявленном британских правительством в ко
05.04.2010 В России будет внедрена европейская система цифрового радиовещания DRM

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2010 г. №445-р признано целесообразным внедрение в России европейской системы цифрового радиовещания DRM, сообщает пресс-служба Минкомсвязи. Правительством поручено Минкомсвязи России и Минпромторгу России в 2010-2011 гг. организовать разработку национальных стандартов системы циф
01.04.2009 В МГРС определят подрядчиков для модернизации сети проводного радиовещания

«Московская городская радиотрансляционная сеть» (МГРС), в рамках модернизации сети проводного радиовещания, завершила прием документов по конкурсу на разработку проектно-сметной документации для построения системы дистанционного управления и контроля объектов сети проводного вещания. По
01.12.2008 Определены перспективы внедрения цифрового радиовещания в России

вшем 18-21 ноября 2008 года в Москве, был представлен опыт внедрения цифрового гибридного стандарта радио высокой чёткости (HD Radio), позволяющего осуществлять адресную передачу информации по

26.08.2008 Россия вспомнила про цифровое радио

-дисков) и увеличить число транслируемых радиостанций. Кроме того, помимо аудиоинформации, цифровое радио позволяет передавать текстовые данные и графику. В СССР работы по разработке цифрового

14.02.2008 ТюмГУ заказывает монтаж оборудования для телевидения и радиовещания

Тюменский государственный университет (ТюмГУ) объявил открытый конкурс № 009к-08 на проектирование, поставку и монтаж комплекса оборудования для телевидения и радиовещания. Проект, финансируемый за счет средств федерального бюджета, оценивается в 28 700 тыс. руб. Сроки реализации: не позднее 20 сентября 2008 г.; промежуточные сроки доставки условных

22.08.2007 CЗТ изменяет оплату проводного радиовещания в Ленобласти

С 1 сентября 2007 года ОАО «Северо-Западный Телеком» меняет стоимость услуг проводного радиовещания в Ленинградской области. Тарифы для физлиц и организаций установлены на одном уровне и составляют: включение основной радиоточки - 55 руб., добавочная розетка от основной радиоточк
30.10.2006 В Казахстане утверждены правила лицензирования по организации ТВ и радиовещания

Сегодня было опубликовано Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 октября 2006 года — 1012 об утверждении Правил лицензирования деятельности по организации телевизионного и радиовещания. Данный документ определяет порядок выдачи лицензий, причины, по которым может быть отказано в их выдаче, учет и контроль за лицензируемой деятельностью и порядок разрешения споров
09.06.2005 Правительство утвердило новые правила проводного радиовещания

Правительство РФ утвердило новые правила оказания услуг связи проводного радиовещания, которые предлагается ввести в действие с 1 июля 2005 г., сообщает РБК. Постановление правительства РФ от 26 сентября 1997 г. «Об утверждении правил оказания услуг проводного вещан
23.09.2003 "ТрансТелеКом" и РТРС будут сотрудничать в сфере цифрового теле- и радиовещания

ральный директор ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) Геннадий Скляр подписали соглашение о сотрудничестве в области построения магистральной сети цифрового телевизионного и радиовещания. Как сообщила пресс-служба "ТрасТелеКома", компании будут заниматься развитием региональных телевизионных и радиокомпаний, а также организацией вещания национального телевидения на
21.05.2003 Минпечати подвело итоги очередного конкурса на право теле- и радиовещания

г. Твери на частоте 101,4 МГц - ООО "Редакция на Озерной"; в г. Ижевске на частоте 100,1 МГц - ООО "Радио-Премьер"; в г. Кызыл, Республика Тува, на частоте 106,4 МГц - ООО "АГГАРТА"; в г. Омске
09.01.2003 Компания спутникового радиовещания XM Satellite Radio подключила 360 тыс. абонентов

автомобили General Motors и других производителей, а также выхода на рынок домашнего и переносного радио посредством выпуска приёмников линии SKYFi". XM транслирует на всей территории США 101

10.10.2001 Создано первое малогабаритное устройство для приема радиовещания в цифровом формате

Британская компания Roke Manor Research, входящая в группу Siemens, и Panasonic System LSI Design Europe представили Pocket DAB - устройство для приема радиовещания в цифровом формате небольшого размера (нынешний экспериментальный вариант приемника имеет габариты 50 мм x 76 мм x 24 мм). В радиоприемнике есть дисплей, вмещающий до 10 строчек те
28.09.2001 В США начались трансляции первого спутникового радиовещания

компания Sirius Satellite Radio, планирует начать трансляцию в конце текущего года. XM спутниковое радио предлагает своим слушателям на выбор 100 музыкальных и информационно-аналитических кана
11.05.2001 XM Satellite Radio запустила второй спутник для сети спутникового радиовещания

Американская компания XM Satellite Radio Inc., оператор спутникового радиовещания в США, сообщила о запуске второго из двух спутников, которые она намеревалась разместить на орбите. Cпутник запущен с платформы морского старта Sea Launch в Тихом океане. В этом го
20.03.2001 Запущены спутники для радиовещания XM Satellite Radio

es.com. Руководство компании считает, что успешный запуск спутника является важной вехой в развитии радиовещания и по существу означает рождение нового направления - спутникового радиовещани
08.02.2001 Компания спутникового радиовещания XM Radio понесла годовой убыток в $201 млн.

te Radio Holdings Inc., которая планирует в этом году создать общенациональную систему спутникового радиовещания в США, сообщила о росте убытков по итогам последнего квартала 2000 г. Убытки сос
09.01.2001 Запуск спутника Rock and Roll для трансляции цифрового радиовещания отложен в последнюю минуту

Компания Sea Launch Co. за 30 секунд до запуска ракеты Zenit-3SL со спутником Rock and Roll, сконструированном компанией XM Satellite Radio Inc. специально для цифрового спутникового радиовещания, отменила старт. Погодные условия благоприятствовали запуску. Sea Launch, в которой ведущую роль играет корпорация Boeing, пока не объяснила причины отмена старта ракеты. XM Satell
30.10.2000 Texas Instruments инвестировала в разработчика систем цифрового радиовещания RadioScape

Компания Texas Instruments Incorporated сообщила об инвестициях в разработчика стандарта цифрового радиовещания Eureka компанию RadioScape Ltd. Texas Instruments будет использовать программное обеспечение компании RadioScape и свой процессор цифровой обработки сигналов TMS320 для разработки


Публикаций - 3683, упоминаний - 4273

Радиовещание и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24299 179
Ростелеком 9369 107
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 372 59
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 554 39
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 89 30
Sirius XM Holdings - Sirius XM Radio - Sirius Satellite Radio - XM Satellite Radio Holdings 73 18
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3180 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11515 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8547 15
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 593 11
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл - РТ-Мобайл 2787 10
Триколор - Национальная спутниковая компания 319 10
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 10
МегаФон 8214 8
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 8
Samsung Electronics 10082 8
Ростелеком - Связьинвест 1706 8
Цифра ГК 2335 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 815 6
Электросвязь 268 6
ГЛОНАСС АО 144 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 6
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 62 6
Ростех - Автоматика Концерн 1609 6
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 23 6
LG Electronics 3588 5
АФК Система ПАО 1785 5
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 616 5
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 330 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1995 5
SAP SE 5176 5
Apple Inc 11804 5
Мостелеком 72 5
Yandex - Яндекс 6782 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1452 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1138 5
Google LLC 11524 4
Meta Platforms - Facebook 4397 4
Sony 6513 4
Qualcomm Technologies 1783 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6872 12
Почта России ПАО 2057 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 8
РАВИС 11 8
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 8
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 175 6
Boeing 1006 5
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 122 5
ГПБ - Газпромбанк 1047 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 857 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6871 5
Газпром ПАО 1294 5
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1058 5
101Hotels.com 456 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 674 4
BMW Group 430 4
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 4
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 254 4
РЖД - Российские железные дороги 1833 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 457 4
Связной ГК 1361 4
Камчатсвязьинформ - Россвязьинформ КМТО ГПСИ - Государственном предприятии связи и информатики 17 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 195 3
Лента - Сеть розничной торговли 1984 3
MIG - Metromedia International Group 58 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2139 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 532 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 708 3
Walt Disney Company 579 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 458 3
НСПК - Национальная система платежных карт 769 3
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 335 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 777 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 415 2
Lockheed Martin 753 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 345 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10952 103
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Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 279 2
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ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 621 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 2
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 1
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WiMAX Forum 68 1
AMARC - Association Mondiale Des Radiodiffuseurs Communautaires - World Association of Community Radio Broadcasters - Всемирная ассоциация общественных радиовещателей 1 1
International DMB Advancement Group 1 1
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WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 136 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 249 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
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КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 1
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АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 49 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 296 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47071 1050
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61752 432
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Аналоговые технологии 2727 59
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 4730 45
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29129 34
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9135 34
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17091 30
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15048 29
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6958 28
Антенна - Antenna - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2234 28
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4524 26
Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1363 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25179 24
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9928 24
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12068 22
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6964 22
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали 1549 22
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13682 22
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 1904 21
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10542 21
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7927 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12222 20
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7429 19
Оповещение и уведомление - Notification 4243 19
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12208 18
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8219 18
Microsoft Windows 2000 8661 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4812 14
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 320 14
FreePik 729 12
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 153 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1353 11
Apple iPod 1535 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2642 9
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 407 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3084 8
Linux OS 9439 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4894 6
Google Android 13635 6
Космодром Байконур 1060 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 947 5
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 446 5
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 126 5
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 92 5
Microsoft Windows 15276 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1281 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 4
Apple iPhone 6 4861 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 519 4
Apple iOS 7496 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 372 4
Официальный интернет-портал правовой информации 66 3
Oracle Java - язык программирования 2950 3
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 89 3
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 3
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник ГКНПЦ имени М.В. Хруничева 72 3
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 258 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 492 3
Transsion Holdings - Tecno Camon - серия смартфонов 31 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 442 3
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 24 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 636 3
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 174 2
Microsoft Windows 98 441 2
Путин Владимир 3042 24
Щеголев Игорь 696 19
Никифоров Николай 1134 12
Рейман Леонид 1043 12
Малинин Александр 40 10
Валяева Елизавета 72 9
Медведев Дмитрий 1646 9
Духовницкий Олег 91 8
Иванов Олег 141 7
Ротенберг Аркадий 51 6
Скляр Геннадий 32 6
Ротенберг Игорь 36 6
Дворкович Аркадий 209 5
Дворкович Александр 6 5
Носков Константин 232 5
Массух Илья 228 5
Северов Дмитрий 41 5
Иванюк Вячеслав 14 5
Мардер Наум 116 5
Истомин Максим 26 4
Собянин Сергей 338 4
Ситников Сергей 77 4
Солдатов Алексей 96 4
Волин Алексей 119 4
Матюхин Владимир 61 3
Жаров Александр 174 3
Маслов Александр 37 3
Лужков Юрий 113 3
Измайлов Юрий 18 3
Симаков Олег 113 3
Романченко Андрей 20 3
Овчинников Борис 129 3
Зорин Игорь 6 3
Дворкович Виктор 5 3
Вексельберг Виктор 153 3
Мишустин Михаил 625 3
Володин Вячеслав 79 3
Чернышенко Дмитрий 545 3
Химич Роман 44 3
Шадаев Максут 898 3
Россия - РФ - Российская федерация 137637 242
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41755 117
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7088 81
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51389 76
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2810 72
Европа 21529 54
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16748 51
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Земля - планета Солнечной системы 10247 25
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13931 20
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17473 55
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 16
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 468 15
Радио России - радиостанция 49 14
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 14
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Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 77 6
Говорит Москва - радиостанция 23 6
VOA - Voice of America - Голос Америки 28 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 606 5
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Юность - радиостанция 39 4
Ведомости 866 4
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 3
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 3
AP - Associated Press 1996 3
Washington Profile 142 3
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 3
CNews RND - R&D.CNews 2273 3
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 3
Стрим-ТВ - телекомпания 157 3
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Market Intelligence Center - MIC 15 1
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Frost & Sullivan 202 1
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ABI Research 233 1
Gartner - Гартнер 3526 1
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 268 5
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 165 1
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ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 197 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 165 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 62 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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