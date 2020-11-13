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РТ-Инвест


13.11.2020 «Ростех» открыл онлайн-доступ к статистике переработки отходов в Подмосковье 3
28.07.2020 Глава «Ростеха» представил Президенту России итоги работы Госкорпорации в 2019 году 1
04.09.2019 Между Москвой и Питером вот-вот поедут беспилотные грузовики 1
15.08.2019 «РТ-инвест» запустил проект «умного контроля» сбора и вывоза отходов 1
07.06.2019 «Ростех» и РЖД создают фонд на $100 млн для инвестиций в ИТ 3
19.04.2019 Детище Ротенберга и «Ростеха» потратит 50 миллиардов на федеральную сеть интернета вещей 3
15.04.2019 Оператор сталинских радиоточек бросил вызов детищу Ротенберга и «Ростеха» 1
25.02.2019 Чипы собственной разработки помогут компании Ротенберга захватить российский рынок умных счетчиков 2
18.02.2019 «Ростелеком» вступил в борьбу с «Ростехом» и Ротенбергом за автоматическое взвешивание грузовиков 2
11.02.2019 Систему «Платон» продали за рубеж 2
07.02.2019 Компания Ротенберга и «Ростеха» может получить монопольное право на умные электросчетчики в России 2
04.12.2018 Общее детище Ротенберга, ГЛОНАСС и «Ростеха» без конкурса получило частоты для транспортной телематики 4
03.12.2018 Интернет вещей не будут переводить на российское оборудование, потому что его нет 1
03.10.2018 Как в России будут строиться сети беспроводного интернета вещей 1
10.09.2018 Оператор «Платона» безальтернативно получил проект слежки за международным автотранзитом 3
29.06.2018 Система «Платон» подорожает, но на год позже, чем ожидалось 2
27.04.2018 «Отца» «Электронного правительства» и «Платона» Алексея Нащекина выпустили из тюрьмы 4
12.04.2018 Один из «отцов» «Электронного правительства» и «Платона» Алексей Нащекин отправлен в тюрьму. Суд не взял залог в 100 миллионов 4
11.04.2018 Арестован Алексей Нащекин, один из «отцов» «Электронного правительства» и «Платона» 4
24.01.2018 «Платон» применит большие данные для отлова «зайцев» 3
14.11.2017 Владельцы «Платона» купили у Нащекина разработчика ПО для слежки за дорогами 3
29.06.2017 «Платон» будет сам считать маршрут грузовика, чтобы не дать водителю сжульничать 2
18.07.2016 Соразработчика «Платона» таинственно покинул гендиректор 1
28.12.2015 Главные провалы российской ИКТ-отрасли в 2015 г. Голосование 1
22.09.2015 Крупнейший ИТ-проект России построит новую ИС 2
31.08.2015 Samsung переносит все персональные данные россиян в ЦОД сына экс-главы «Роснефти» 3
11.06.2015 Для первых пользователей система оплаты поездок большегрузов месяц будет бесплатной 2
20.03.2015 Компания «Ростеха» и Ротенберга купила ЦОД у DataPro 3
29.09.2014 Система взимания платы с грузовиков будет создана в 2015 г. 1
02.06.2014 Переворот: «Ростех» избавился от «Регионкома» и создал новую ИТ-компанию с гендиректором из Татарстана 1
04.04.2014 Сергей Асланян покинул пост гендиректора «Регионком» 2
12.02.2014 Таинственный интегратор «Ростехнологий» получает новый мегапроект - электронный паспорт 3
13.12.2013 ИТ-«дочка» «Ростеха»: В 2014 г. мы заработаем 10 млрд руб. за счет 2-3 сделок 1
20.11.2013 «РТ-Инвест» и Uniteller договорились о стратегическом сотрудничестве в области электронных платежей 1
17.11.2013 Экс-президент «Ситроникса» и «Ростехнологии» создают нового ИТ-гиганта 6
07.11.2013 Путин одобрил. «Ростелеком», «Ростех» и «Восход» поделят ИТ-системы в здраве 1
31.10.2013 Загадочный системный интегратор перешел под крыло «Ростехнологий» 1

Публикаций - 37, упоминаний - 81

РТ-Инвест упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 18
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 14
ГЛОНАСС АО 82 7
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 5
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 5
HTC Corporation 1203 5
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 14 3
NVision Group - Энвижн Груп 547 3
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 3
Прогресс софт 8 3
НТС - Национальные телематические системы 20 2
Telegram Group 702 2
Skytoll 2 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
РТ-Информ 112 1
Ланит Интеграция 101 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 557 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
STMicroelectronics 103 1
Actility 5 1
Semtech 6 1
Kapsch 5 1
РЖД Технологии 4 1
Технопромэкспорт 1 1
Acronis - Акронис 366 1
Jolla - Sailfish Holding 58 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 1
Yandex - Яндекс 4106 1
Samsung Electronics 5749 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 453 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
Ростех Швабе Холдинг 150 1
АФК Система ПАО 999 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 94 1
Ланит ГК 1164 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Ростех - Концерн Автоматика 398 1
Царицын капитал 22 12
АвтоВАЗ 119 5
РЖД - Российские железные дороги 1083 4
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Россети ПАО 168 1
МТС банк 254 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Мособлгаз 11 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 5
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 5
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 415 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 4
Росатом СКЦ - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 3 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 3
Калининская АЭС - Атомная электростанция 43 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
Басманный районный суд города Москвы 47 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
NHAI - National Highways Authority of India - Национальное агентство автомобильных магистралей Индии 1 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 496 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 420 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Президент Российской Федерации 1443 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
Правительство РФ 2209 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 8
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 7
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 3
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 3
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 2
FM-радиовещание - FM-тюнер 499 1
Экология 18 1
ODF - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 96 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1012 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 430 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 103 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1269 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 16
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1360 7
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 3
Seldon.Basis 7 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 3
Telegram - Мессенджер 80 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АСВГК - Автоматизированная система весогабаритного контроля движения транспортных средств 2 1
ИСУЭЭ - интеллектуальные системы учета электрической энергии 1 1
Шипелов Андрей 21 15
Ротенберг Игорь 35 14
Ротенберг Аркадий 42 11
Нащекин Алексей 111 9
Замков Антон 7 7
Агафонов Вадим 13 7
Скворцов Сергей 8 5
Старовойт Роман 17 4
Медведев Дмитрий 1434 4
Никифоров Николай 1126 3
Шилов Сергей 61 3
Нечаев Андрей 21 3
Абрамченко Виктория 15 3
Иванов Олег 124 2
Гревцов Сергей 1 1
Советников Алексей 1 1
Волков Григорий 2 1
Симакин Денис 6 1
Царева Юнона 4 1
Савина Юлия 2 1
Путин Владимир 1831 1
Дитрих Евгений 4 1
Бесчастнов Андрей 2 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
Колесников Андрей 78 1
Чемезов Сергей 121 1
Евтушенко Олег 125 1
Носков Константин 202 1
Соколов Алексей 121 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
Россия - ПФО - Казань 1526 2
Россия - ПФО - Самара 1309 2
Россия - СФО - Новосибирск 1988 2
Россия - Республика Крым 626 2
Индия - Республика 2184 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Индия - Нью-Дели 33 1
Индия - Мумбаи 53 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Россия - Красноярский край 671 1
Россия - Краснодарский край 921 1
Россия - Владивосток 868 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Казахстан - Республика 2661 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 855 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Россия - Севастополь 420 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Азия - Азиатский регион 1532 1
Армения - Республика 692 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
СИЗО - Следственный изолятор 65 3
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 130 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой транспорт и логистика 2 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 5 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Сила Сибири - Магистральный газопровод 11 1
Образование в России 348 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
Ведомости 259 1
РИА Новости 654 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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