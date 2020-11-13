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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РТ-Инвест
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 37, упоминаний - 81
РТ-Инвест упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шипелов Андрей 21 15
|Ротенберг Игорь 35 14
|Ротенберг Аркадий 42 11
|Нащекин Алексей 111 9
|Замков Антон 7 7
|Агафонов Вадим 13 7
|Скворцов Сергей 8 5
|Старовойт Роман 17 4
|Медведев Дмитрий 1434 4
|Никифоров Николай 1126 3
|Шилов Сергей 61 3
|Нечаев Андрей 21 3
|Абрамченко Виктория 15 3
|Иванов Олег 124 2
|Гревцов Сергей 1 1
|Советников Алексей 1 1
|Волков Григорий 2 1
|Симакин Денис 6 1
|Царева Юнона 4 1
|Савина Юлия 2 1
|Путин Владимир 1831 1
|Дитрих Евгений 4 1
|Бесчастнов Андрей 2 1
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
|Колесников Андрей 78 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Носков Константин 202 1
|Соколов Алексей 121 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 3
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
|Ведомости 259 1
|РИА Новости 654 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771425, в очереди разбора - 675107.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771425, в очереди разбора - 675107.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru