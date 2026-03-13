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РТИ Системы Система-Саров ИТЦ Технопарк Саровский технопарк Открытый технопарк Технопарк-Технология
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 19 дел, на cумму 160 362 470 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 25, упоминаний - 37
РТИ Системы и организации, системы, технологии, персоны:
|Загороднев Григорий 4 4
|Гучиа Станислав 7 3
|Ливинский Андрей 3 3
|Schwartz Thilo - Шварц Тило 2 2
|Щеголев Игорь 699 2
|Тихонова Кристина 47 2
|Головин Дмитрий 51 2
|Орлов Владимир 13 2
|Лесь Алексей 10 2
|Шпиленко Андрей 9 2
|Харин Константин 6 2
|Рылов Сергей 8 2
|Панфилов Виталий 4 2
|Луцишин Виктор 2 2
|Сомов Дмитрий 7 2
|Есин Борис 2 2
|Башуров Вадим 1 1
|Жигалов Владимир 2 1
|Богомолов Анатолий 4 1
|Рейман Леонид 1065 1
|Горбатько Александр 105 1
|Солодовников Денис 108 1
|Соловьев Владимир 108 1
|Вексельберг Виктор 155 1
|Массух Илья 239 1
|Фролов Павел 86 1
|Терехов Александр 17 1
|Шамолин Михаил 124 1
|Абрамов Сергей 76 1
|Старовойтов Александр 13 1
|Богданов Александр 24 1
|Прудников Андрей 8 1
|Гарусев Максим 6 1
|Сушкевич Антон 67 1
|Столяр Валерий 9 1
|Ступин Дмитрий 5 1
|Осипов Олег 26 1
|Семенов Сергей 30 1
|Головин Леонид 26 1
|Рябов Александр 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.