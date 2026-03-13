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Индексная книга (каталог) CNews*
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РТИ Системы Система-Саров ИТЦ Технопарк Саровский технопарк Открытый технопарк Технопарк-Технология

РТИ Системы - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Саровский технопарк - Открытый технопарк - Технопарк-Технология

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 19 дел, на cумму 160 362 470 ₽*

Судебные дела (19) на сумму 160 362 470 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 3 138 234 ₽*
в качестве ответчика (18) на сумму 157 224 236 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.03.2026 Крупнейший производитель систем мониторинга угроз купил производителя СХД на «Эльбрусах» 2
02.11.2017 Названы самые эффективные технопарки России 1
02.11.2016 МТС и Nokia запустили интернет вещей в сети 4G на российском «железе» 1
10.12.2014 Для эффективного видеонаблюдения необходима аналитика 2
04.12.2014 Видеонаблюдение все чаще интегрируется с аналитикой 2
18.11.2014 Конференция «Система видеонаблюдения: новые задачи» 2
11.08.2014 Конференция «Система видеонаблюдения: новые задачи» 2
28.12.2011 «Роснано» и «Росатом» приобрели по 25% акций технопарка «Саров» 1
12.10.2011 18 октября в Санкт-Петербурге состоится встреча Apple Developers Community Spb 2
06.10.2011 Технопарки России хотят очистить ряды от проходимцев 1
28.07.2011 Club.CNews: Программа DriverPack Solution признана одной из лучших в области разработки ПО 1
04.07.2011 Nokia Siemens Networks подписала соглашение с Фондом «Сколково» об открытии лаборатории Smart Lab 1
16.06.2011 Nokia Siemens открыла центр разработок в технопарке, из которого уходит Intel 1
16.06.2011 Nokia Siemens Networks открыла в России Центр исследований и разработок в области мобильной связи 3
28.04.2011 «Энвижн Груп» внедрила суперкомпьютер в «Саровском Инженерном Центре» 1
29.10.2009 АФК «Система» и Nokia Siemens создадут центр разработок в России 1
05.11.2008 "Инфоком 2008": все надежды на государство 1
22.10.2008 «Ситроникс» представит свои новинки на «ИнфоКом-2008» 1
23.05.2007 Саровский технопарк получит 120 млн рублей на развитие инфраструктуры 3
06.10.2006 Нижегородское правительство выделяет 100 млн. рублей на развитие технопарка 1
06.10.2006 Нижегородское правительство выделяет 100 млн. рублей на развитие технопарка 1
05.10.2006 В Нижегородской области открылся технопарк 2
05.10.2006 В Нижегородской области открылся технопарк 2
28.06.2006 Kraftway разработал суперкомпьютер для саровского технопарка 1
14.10.2005 ЕК поддержала российские центры коммерциализации 1

Публикаций - 25, упоминаний - 37

РТИ Системы и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 7
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 5
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 3
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
МегаФон 10742 2
Microsoft Corporation 25775 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 55 2
МТС - Интеллект Телеком 43 2
Unreal Mojo - Моджо 10 1
Росатом - Инжект НПП - Научно-производственное предприятие 10 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Промсвязь УЗ - Промсвязь Уфимский завод 20 1
Ростелеком 10948 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
Huawei 4677 1
Apple Inc 13156 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
HP Inc. 5883 1
Норси-Транс - НТ 146 1
ESET - ESET Software 1161 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 1
Lenovo Motorola 3566 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 1
Adobe Systems 1597 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 1
РТИ 155 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 1
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 77 1
МФИ Софт 145 1
Роснано - ФИОП - ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - НЦ ТехноСпарк - TechnoSpark 35 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 24 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
Анкудиновка Технопарк - Нижегородский индустриальный парк 20 2
Калибр Технопарк 3 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
Газпром ПАО 1493 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 43 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 1
Мосводоканал МГУП 69 1
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 65 1
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
Технопарк-Мордовия 17 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 1
Газпром - Севернефтегазпром 15 1
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 28 1
Правительство Москвы - Строгино Технопарк 7 1
ИЦК АНО - Инновационный центр Кольцово 2 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 2
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 1
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 1
Правительство Москвы - ДРБ Москва - Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы 6 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
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