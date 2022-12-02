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РРЦ Рекомендованные розничные цены



02.12.2022 Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона 1
01.12.2022 TCL NXTPAPER 12 Pro – планшет для работы и развлечений 1
26.10.2022 Tecno выпустила лимитированный смартфон Spark 9 Pro Sport Edition 1
20.09.2022 Недорогой Tecno Pova Neo 2 с аккумулятором 7000 мАч анонсирован в России 1
12.09.2022 TCL BOOK 14 Go – первый ноутбук TCL теперь в России 1
08.09.2022 TCL NXTPAPER 10S – новый планшет с защитой зрения на аппаратном уровне 1
24.08.2022 Представлен лимитированный смартфон Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition 1
15.08.2022 В России вышел новый смартфон POVA 3 от Tecno 1
15.07.2022 ЦРПТ открыл доступ к данным из системы маркировки 1
23.06.2022 Две новинки ONYX BOOX уже в продаже 1
Астра Линукс, Илья Сивцев 1
14.04.2022 В России внезапно и резко подешевели смартфоны, компьютеры и ТВ 1
23.03.2022 «Ситилинк» зафиксировал максимально доступные цены на 450 наименований электроники и товаров для дома 1
09.03.2022 «М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала розничные цены на 140 моделей социально значимой техники 1
21.02.2022 Планшет Prestigio Node E8 для всей семьи 1
16.02.2022 Philips Monitors представляет три новых игровых монитора для ПК в линейке M3000 1
10.02.2022 Сверхлёгкая игровая мышь Logitech G Pro X Superlight появилась в розовом цвете 1
24.01.2022 Prestigio Smartbook 141 C6 и Smartbook 141 C7: ноутбуки для работы и учебы 1
24.01.2022 Новый монитор Philips 243S1 1
14.01.2022 Безопасный для зрения игровой монитор Nitro XV272M от Acer поступил в Россию 1
13.01.2022 Onyx Boox Edison – оптимальный выбор для чтения и работы 1
12.01.2022 Ультраширокий игровой монитор Acer Nitro EI491CRS уже в России 1
20.12.2021 Acer выводит на российский рынок обновленный проектор для бизнеса и конференций X1529HP 1
15.12.2021 Из-за повальной нехватки видеокарт люди воруют их прямо с витрин магазинов. Продавцы бьют тревогу 1
09.12.2021 Honor представляет беспроводные наушники Choice Earbuds X: 28 часов работы и система активного шумоподавления во время звонков 1
06.12.2021 Acer представит на российском рынке безопасный для зрения игровой монитор Nitro XV272M 1
06.12.2021 Компания Huawei представляет роутер WiFi AX2 в России 1
26.11.2021 Cмартфоны Huawei nova 9 поступают в продажу в России с 26 ноября 2021 года 1
24.11.2021 В России представлен игровой монитор Agon by AOC Q27G2S/EU 1
12.11.2021 Acer представит игровой монитор Nitro EI491CRS на российском рынке 1
10.11.2021 Honor презентовала в России смартфоны Honor 50, флагманский ноутбук и другие устройства 1
08.11.2021 Huawei открыла в России предзаказ на смартфон nova 9 1
02.11.2021 Acer представила игровые ноутбуки Predator Helios 500 1
02.11.2021 Чуда не случилось. Цены на видеокарты после краткого падения отправились в космос 1
27.10.2021 Cisco представила новые возможности Webex для гибридной работы 1
20.10.2021 Xiaomi привезла в Россию планшет, который ждали много лет 1
07.10.2021 Onyx boox Nova Air – современный ридер в тонком металлическом корпусе 1
01.10.2021 Ридер Onyx Boox Faust 4 – современные характеристики в классическом корпусе 1
20.09.2021 Acer представила новый игровой монитор Predator XB323QUNV 1
17.09.2021 Aopen 27HC5RZ: доступный игровой монитор с большой диагональю и изогнутым экраном 1

Публикаций - 816, упоминаний - 820

РРЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9667 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 336 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 192 2
Microsoft Corporation 23395 2
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 161 2
ASBIS Prestigio Solutions 223 1
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 113 1
ФОРС - Центр разработки 551 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 57 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 45 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 23 1
Открытые технологии 669 1
Metacommerce - Метакоммерс - Метахаус 7 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 304 1
Google LLC 10865 1
Custis 89 1
Jinga 25 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 21 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 58 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 247 1
Prology 71 1
Goodix Technology 5 1
Philips 2038 1
IBM - International Business Machines Corp 9167 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 226 1
Meta Platforms - Facebook 4332 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1928 1
АйТи 1278 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 332 1
Merlion iRU - Деловой офис 256 1
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 254 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 545 1
Synopsys 29 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 770 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 321 1
ICL ГК 243 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 637 1
Intel Corporation 11624 1
Связной ГК 1327 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1797 2
Евросеть 1396 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 184 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 842 1
Техносила - СервисТрейд 241 1
Спортмастер 142 1
Почта России ПАО 1973 1
РЖД - Российские железные дороги 1598 1
Связной Логистика 12 1
Самолёт ГК 1649 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1603 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1786 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21155 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 4
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1746 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 3
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 2906 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 3
ARM64 - Архитектура процессора 1364 3
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6160 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13519 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5627 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 2323 2
Наушники - Headphones 3457 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4031 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3482 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 2
OpenGL ES - подмножество графического интерфейса 62 1
USB OTG - On-The-Go 143 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 852 1
AOD - Always On Display 157 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9995 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 327 1
BSI CMOS - Back-illuminated sensor - BI CMOS Backside illumination 32 1
ARMv7 - Архитектура процессора 61 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 464 1
3D игры - трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 124 1
HRA - High-resolution audio - Hi-Res Audio 45 1
Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумодав 703 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 1263 1
Samsung Galaxy Note 683 3
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 402 2
Google Android 12432 2
Google Play - Google Store - Android Market 2897 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 2
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 49 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 1
Transsion Holdings - Tecno POP - серия смартфонов 2 1
Philips S - Серия смартфонов 11 1
Samsung Galaxy Tab E - Серия планшетов 8 1
Samsung Galaxy Tab A - Серия планшетов 42 1
Blue Shield Quality System 3 1
Jinga M - серия смартфонов 1 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 970 1
Prology Evolution Tab 7 1
Sony Exmor IMX CMOS - КМОП-сенсоры 143 1
Opera Max - браузер 18 1
ЭОС Дело СЭД 202 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 108 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 547 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 65 1
BBK Realme Dart Charge 3 1
Baikal Electronics - Байкал-L - микропроцессор 8 1
BBK Realme Buds Air 4 1
BBK Realme Music Studio 1 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 285 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 348 1
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 41 1
Apple iPhone 6 6131 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1559 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1468 1
Google YouTube - Видеохостинг 2406 1
OpenGL - Язык программирования 228 1
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 266 1
Ред ОС 412 1
Google Android 11 166 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 727 1
Microsoft Exchange 1326 1
Intel x86 - архитектура процессора 1578 1
Microsoft Windows 10 13409 1
Соловьев Алексей 68 1
Герман Геннадий 1 1
Ha Stephen - Ха Стивен 2 1
Сивцев Илья 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 121478 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 3
Беларусь - Белоруссия 4165 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2544 2
Украина 7213 1
Узбекистан - Республика 1389 1
Казахстан - Республика 4750 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 995 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1192 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 1
Европа 21235 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1864 1
Африка - Африканский регион 3256 1
Ближний Восток 2636 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 970 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1211 1
Россия - Сибирь 2004 1
Россия - СФО - Новосибирск 3663 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2304 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1762 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 959 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2306 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1617 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 539 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1153 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1786 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 3929 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 256 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 1
Counterpoint Research 69 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 39 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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