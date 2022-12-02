Индексная книга CNews*
РРЦ Рекомендованные розничные цены
Публикаций - 816, упоминаний - 820
РРЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Связной ГК 1327 2
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1797 2
|Евросеть 1396 2
|Юлмарт - Ulmart Holdings 184 2
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 842 1
|Техносила - СервисТрейд 241 1
|Спортмастер 142 1
|Почта России ПАО 1973 1
|РЖД - Российские железные дороги 1598 1
|Связной Логистика 12 1
|Самолёт ГК 1649 1
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1786 1
|Соловьев Алексей 68 1
|Герман Геннадий 1 1
|Ha Stephen - Ха Стивен 2 1
|Сивцев Илья 45 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.