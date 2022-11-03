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РЛС Радиолокационная станция radio detection and ranging радиообнаружение и измерение дальности


  • X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи
  • Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации
  • Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении
  • L-диапазон - диапазон частот дециметровых длин волн, используемых для наземной и спутниковой радиосвязи

03.11.2022 Российские разработчики создали умный комплекс для обеспечения безопасности транспортно-логистических центров и контейнерных терминалов 1
07.07.2022 Skymec вывела на российский рынок новые агродроны XAG V40, P40 и P100 1
11.03.2022 Новый фотонный радар способен отследить даже бабочку 1
25.08.2021 «Росэлектроника» и Новикомбанк займутся разработкой перспективного аэродромного оборудования 1
05.03.2021 Россияне рискуют остаться без беспроводного интернета. Минцифры все отрицает 1
12.01.2021 Новые технологии Mobileye сделают беспилотные автомобили еще доступнее 1
01.10.2020 Радар нарисовал карту древнего города без раскопок 1
26.08.2020 Обанкрочен поставщик электроники для ВМФ России, которым руководят отец-инженер и сын-отельер 1
25.08.2020 «Росэлектроника» представила комплекс «Рать» для борьбы с дронами с системой направленного лазерного уничтожения 1
24.08.2020 Разработчик микросхем локализует производство в ОЭЗ «Технополис «Москва» 1
30.07.2019 «Вега» развернет производство комплекса для управления посадкой самолетов с земли 1
24.06.2019 Ростех впервые покажет станцию радиотехнической разведки «ПОСТ-3М» 1
03.06.2019 Как освободить в России частоты для 5G. Сколько миллиардов это будет стоить. Расчеты 1
24.05.2019 Две структуры «Ростеха» создали конкурирующие устройства для охоты на квадрокоптеры 1
15.04.2019 Российские 5G в опасности: Власти выделили им самые маргинальные частоты 1
15.04.2019 «Росэлектроника» представила новейшие образцы ЭКБ на выставке «ЭкспоЭлектроника» 1
11.12.2018 IBS автоматизировала учет лекарств в «Центре паллиативной помощи ДЗМ» 1
02.08.2018 Поставщик электроники для ВМФ России: До банкротства нас довели санкции 1
19.04.2018 Система Orwell 2k от «ЭЛВИС-НеоТек» включена в Единый реестр российского ПО 1
25.07.2017 Российским компаниям начали продавать военные системы слежения за сотрудниками 2
16.06.2017 «Сканэкс» и MDA развернут сеть для прямого приема радарных данных на территории России 1
14.02.2017 Коммерческим директором «Элвис-НеоТек» назначен Михаил Чичварин 1
03.02.2017 Новую российскую ERP-систему внедрят поставщики Военно-космических сил 1
23.09.2016 ОПК запустил в серию «всевидящие» РЛС для боевых самолетов и беспилотников 1
08.09.2016 РКС проведут испытания активного антенного модуля для космического радиолокатора «Касатка-Р» 1
05.09.2016 Гособоронзаказ обеспечит Росэлектронике развитие в гражданском секторе 1
05.08.2016 Ученые Росэлектроники создали гибкий материал для защиты от электромагнитных излучений 1
19.05.2016 ОПК впервые представила на HeliRussia 2016 «умное железо» для перспективных российских вертолетов 1
16.05.2016 ОПК создаёт новое поколение российской СВЧ-электроники 1
22.04.2016 ОПК создала радиолокационно-оптический комплекс, способный «ловить» беспилотники и нарушителей госграницы 1
14.03.2016 ОПК разработала мобильный комплекс разведки и управления на базе «Тигра» 2
17.11.2015 ОПК создала новую систему для «объемного» контроля воздушного пространства 1
28.10.2015 Решения КРЭТ позволяют России реализовывать асимметричную стратегию ограничения доступа к определенным территориям 1
03.09.2015 «Концерн Радиоэлектронные технологии» представил более 450 разработок на «МАКС-2015» 1
30.06.2015 МТС в Алтайском крае построил 1100 км волоконно-оптических линий связи 1
13.01.2015 Радиолокаторы нового поколения от «ОПК» получили десятки российских аэродромов 1
19.11.2014 КРЭТ приступил к испытаниям инновационных плат 1
21.10.2014 На Венере могут находиться залежи неизвестного металла 1
20.10.2014 КРЭТ поставил уникальный комплекс РЭБ «Гималаи» для ПАК ФА 1
10.10.2014 КРЭТ досрочно выполнил гособоронзаказ на поставку не имеющих аналогов в мире станций радиоэлектронного подавления «Красуха-2» 1

Публикаций - 145, упоминаний - 154

РЛС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 21
Microsoft Corporation 23395 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 3
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 207 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 231 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 356 2
Ростех - Росэлектроника - завод Метеор 50 1
Intel Corporation 11624 1
Yandex - Яндекс 5551 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 1
Элемент ГК - Elementec 25 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 1
Globalstar - Глобалстар 166 1
Самолёт ГК 1649 22
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 164 6
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 2
Татнефть 206 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 320 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 28 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 105 1
Сургутнефтегаз - СНГ 223 1
Газпром ПАО 1144 1
КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 15 1
Дисплей КБ - Белорусское конструкторское бюро 1 1
КТРВ ЦКБА - ЦКБ автоматики - Центральное конструкторское бюро автоматики 2 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 23 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 6
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 240 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 3
Президент Российской Федерации 3492 3
IAF - Indian Air Force - ВВС Индии - Военно-воздушные силы Индии 39 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 303 2
Администрация Президента РФ 976 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 125 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 261 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 1
Верховный суд Российской Федерации 777 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6185 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 10
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - Банк данных цифровых карт - Неогеография - Космическая съемка поверхности Земли - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD 674 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 4
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1263 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 3
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3534 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 2
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 2
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Microsoft Office 3405 2
Национальные Технологии - Купол СХД 110 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 905 1
Яндекс.Карты и Транспорт 386 1
Microsoft Windows Server 2003 567 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 401 1
Microsoft SQL Server 1466 1
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Луна - спутник Земли 1316 1
Германия - Бавария - Мюнхен 468 1
Америка 2151 1
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Россия - СФО - Новосибирск 3663 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 8
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 5
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