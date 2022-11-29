Индексная книга CNews*
РКО Расчетно-кассовое обслуживание
Публикаций - 517, упоминаний - 522
РКО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Солонин Спартак 27 3
|Стятюгин Роман 30 2
|Талалаев Валерий 9 2
|Годлина Светлана 5 2
|Романенко Андрей 90 1
|Николаева Наталья 21 1
|Федорец Андрей 16 1
|Чернобыльская Анна 7 1
|Зелин Александр 29 1
|Коваль Игорь 13 1
|Дурыгин Виктор 9 1
|Хлуденев Александр 10 1
|Сусойкин Виктор 8 1
|Князева Татьяна 8 1
|Головенко Олег 6 1
|Карасев Павел 18 1
|Рудычева Наталья 89 1
|Адеев Николай 9 1
|Исанин Антон 29 1
|Пелин Андрей 2 1
|Животягин Сергей 1 1
|Горбань Николай 3 1
|Емельянова Инна 21 1
|Наранович Дмитрий 2 1
|Шахлевич Антон 4 1
|Кабаков Ярослав 29 1
|Затуловский Аркадий 16 1
|Каримов Ринат 32 1
|Салихов Евгений 4 1
|Ермолаева Анна 7 1
|Сивков Арташес 16 1
|Осин Денис 19 1
|Патешман Виталий 37 1
|Волжина Анастасия 1 1
|Михина Анна 12 1
|Ащеулова Оксана 5 1
|Сотин Денис 143 1
|Михайлов Алексей 53 1
|Бар-Бирюкова Мария 67 1
|Степанов Александр 20 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 1
|Gartner - Гартнер 3466 1
|Juniper Research 501 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 1
|In-Stat 115 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.