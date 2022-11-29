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РКО Расчетно-кассовое обслуживание

РКО - Расчетно-кассовое обслуживание


29.11.2022 «Тинькофф» и Jump.Finance помогут Webinar Group нанимать сотрудников удаленно 1
18.11.2022 Удалось ли банкам объединить импортозамещение с цифровой трансформацией 1
11.11.2022 Дистрибьютор завода «Фабрика качества» модернизировал кассовую линию магазинов и разгрузил ИТ-департамент 1
29.09.2022 «Росэлектроника» начала выпуск фискальных накопителей с функцией моментальной проверки маркировки 1
28.09.2022 Сеть «Офисмаг» сократила ИТ-издержки и ускорила кассы 1
26.09.2022 АТОЛ подключился к программе РФРИТ для поддержки малого и среднего бизнеса 1
22.09.2022 В кассовой системе Set Retail стала доступна оплата покупок через приложение «Кошелек»: с помощью BNPL-сервиса «Долями» и СБП 1
14.09.2022 SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии сентября 2022 г. в ИТ 1
06.09.2022 «Абсолют банк» начал выдавать онлайн-гарантии в юанях и тенге 1
05.08.2022 Разработчик платежных продуктов для бизнеса LIFE PAY подключил сервис Yandex Pay 1
27.07.2022 Банк «Бланк» масштабирует бизнес в 40 раз на облачной платформе Yandex Cloud 1
19.07.2022 KFC ускорила обработку обращений за счет объединения ресторанов сети и подрядчиков на платформе ITSM 365 1
13.07.2022 «Сбер» предложил бизнесу комплексное решение для онлайн-торговли 1
11.07.2022 «Сбер» запустил решение для онлайн-торговли 1
24.06.2022 Цифровая трансформация в условиях санкций: практический опыт 1
27.05.2022 До 100 тыс. интернет-магазинов смогут обслуживать клиентов с помощью «СДЭК финанс» 1
20.05.2022 Алексей Анкудинов -

Ритейл готов к инновациям, но без классических касс не обойтись

 1
29.04.2022 Алексей Анкудинов, CSI: Ритейл готов к инновациям, но без классических касс не обойтись 1
19.04.2022 В ИТ и телекоме начался небольшой рост количества вакансий 1
18.04.2022 В сети «Пив&Ко» внедрено централизованное управление кассами и весами 1
04.04.2022 Новые модули для ресторанного бизнеса в «РестАрт» 1
31.03.2022 «Сбер» представил Power — инновационное кассовое устройство 1
30.03.2022 В Удмуртии разработано ИТ-решение для автоматизации ритейла, общепита и сферы услуг 1
25.03.2022 CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2022 1
14.03.2022 Как будут развиваться цифровые сервисы банков 1
28.02.2022 Банк «Открытие»: уникальный проект на платформе Tessa 1
25.02.2022 Банк как конструктор: новое решение от Abanking сделает любой банк цифровым чемпионом 1
22.02.2022 «ЭР-телеком» обеспечил связью пользователей в зоне ЧС в Ростовской области 1
16.02.2022 Treolan начинает поставки оборудования для интеллектуального видеонаблюдения EZ-IP 1
09.02.2022 Торговая сеть Bravo автоматизирует торговые процессы с помощью продуктов Set 1
28.12.2021 В Абхазии провели модернизацию автоматизированной системы управления бюджетным процессом 1
03.12.2021 СКБ-банк усилил безопасность каналов ДБО и процессинга банковских карт с помощью Jet Detective 1
02.12.2021 «Эвотор» запустил сервис подбора тарифа на РКО для малого бизнеса 2
22.11.2021 О чем говорили участники CNews FORUM 2021 1
17.11.2021 Минцифры разъяснило, как малый бизнес может закупаться российским ПО за полцены 1
12.10.2021 «Сбер» начал бесплатно предлагать малому бизнесу продукты экосистемы 1
01.09.2021 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о новом порядке включения в реестр российского ПО и аккредитации ИТ-компаний 1
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 1
27.08.2021 «Первый бит» автоматизировал кадровый учет и расчет зарплаты для 2 тысяч сотрудников в медицинском центре «XXI век» 1
20.08.2021 Вице-премьер Чернышенко назвал тройку лидеров цифровой трансформации среди ФОИВов 1

Публикаций - 517, упоминаний - 522

РКО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9167 4
Diasoft - Диасофт 590 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 4
Microsoft Corporation 23395 3
Цифра ГК 2132 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 536 3
Oracle Corporation 6271 3
Инверсия 141 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 498 2
Корус Консалтинг ГК 1062 2
Программный продукт ГК 58 2
6927 2
ПрограмБанк 95 2
Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 52 2
SAP SE 4833 2
Artsofte - Abanking - Акоммерс 10 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 2
Yandex - Яндекс 5551 1
Элемент ГК - Elementec 25 1
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 240 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 1
ФОРС - Центр разработки 551 1
Монолит-Инфо 102 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 944 1
Red Hat 1224 1
ЦФТ Золотая Корона 357 1
РДТЕХ 228 1
Логика Бизнеса 219 1
Digital Security - Диджитал Секьюрити 174 1
Wacom 141 1
Ovum 99 1
Омега 66 1
1С-КПД 15 1
iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 22 1
AMT Group - АМТ-Груп 314 1
VK - Mail.ru Цифровые технологии 83 1
TietoEVRY - TietoEnator - ТиетоЭнатор - Tieto Kont 35 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 307 1
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 305 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 8
Альфа-Банк 1579 6
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 336 5
МКБ - Московский кредитный банк 396 3
Русский стандарт Банк 382 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 557 2
Лента - Сеть розничной торговли 1665 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2830 2
ВТБ - ВТБ24 660 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 128 2
Восточный Банк 279 2
ВТБ Факторинг 24 1
Локо-Банк 56 1
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 49 1
Nordea Bank - Нордеа Банк 91 1
Благосостояние НПФ 39 1
BMW Financial Services - BMW Bank - БМВ Банк 10 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество 50 1
Церих банк 9 1
Татфондбанк АИКБ 80 1
Пробизнесбанк АКБ 132 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 82 1
Открытие ФК - Номос-банк 104 1
Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
Nokian Tyres 14 1
Русагротранс 24 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 1
Ростех - Новикомбанк 52 1
Liberty Bank 3 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 75 1
СМП банк - Северный морской путь 81 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 858 1
Visa International 1866 1
ГПБ - Газпромбанк 927 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 1
Qiwi 918 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 839 1
Societe Generale - Росбанк АКБ 502 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 345 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1166 1
Федеральное казначейство России 1540 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 672 1
Президент Российской Федерации 3492 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 240 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 11
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2628 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10669 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17197 6
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 866 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 5
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3444 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21155 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5136 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5779 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 3
Проверка контрагентов 1434 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 822 2
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1046 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9995 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11574 2
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2035 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 837 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 705 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1359 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1491 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 2
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5225 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 2
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25427 2
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2087 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7718 2
Apple iOS 6722 3
Google Android 12432 3
Microsoft Windows 2000 12612 2
Сбер - E-invoicing ЭДО 93 2
Apple iPhone 6 6131 2
Diasoft 5NT 24 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 2
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 82 2
Apple - App Store 2565 2
Google Play - Google Store - Android Market 2897 2
Visa Instant Issue 5 1
OpenText Documentum 358 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 39 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - ОФД Билайн 3 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 396 1
Microsoft Dynamics CRM 528 1
1С:Документооборот КОРП 59 1
Alfresco 131 1
Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 46 1
МКБ Онлайн 24 1
IBM BPM 35 1
Diasoft Flextera BI 16 1
Microsoft SharePoint Server 684 1
Diasoft Flextera 57 1
Diasoft 4x4 29 1
Oracle СУБД 588 1
Pervasive - Btrieve СУБД 21 1
Сбер - СберБизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 256 1
Microsoft TypeScript - язык программирования 26 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 970 1
Qiwi Кошелек 193 1
Diasoft Framework 21 1
Microsoft Azure 1315 1
Google Cloud Platform - GCP 270 1
Apple Pay 455 1
IBM Cloud - IBM Bluemix 148 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 383 1
BSS Digital2Go 6 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 534 1
Microsoft Office 3405 1
Солонин Спартак 27 3
Стятюгин Роман 30 2
Талалаев Валерий 9 2
Годлина Светлана 5 2
Романенко Андрей 90 1
Николаева Наталья 21 1
Федорец Андрей 16 1
Чернобыльская Анна 7 1
Зелин Александр 29 1
Коваль Игорь 13 1
Дурыгин Виктор 9 1
Хлуденев Александр 10 1
Сусойкин Виктор 8 1
Князева Татьяна 8 1
Головенко Олег 6 1
Карасев Павел 18 1
Рудычева Наталья 89 1
Адеев Николай 9 1
Исанин Антон 29 1
Пелин Андрей 2 1
Животягин Сергей 1 1
Горбань Николай 3 1
Емельянова Инна 21 1
Наранович Дмитрий 2 1
Шахлевич Антон 4 1
Кабаков Ярослав 29 1
Затуловский Аркадий 16 1
Каримов Ринат 32 1
Салихов Евгений 4 1
Ермолаева Анна 7 1
Сивков Арташес 16 1
Осин Денис 19 1
Патешман Виталий 37 1
Волжина Анастасия 1 1
Михина Анна 12 1
Ащеулова Оксана 5 1
Сотин Денис 143 1
Михайлов Алексей 53 1
Бар-Бирюкова Мария 67 1
Степанов Александр 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 121478 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 2
Россия - СФО - Новосибирск 3663 2
Европа Западная 1344 2
Земля - планета Солнечной системы 9676 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1289 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 977 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 852 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 604 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1410 1
Грузия 1118 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 233 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 993 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 129 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 359 1
Казахстан - Алматы 498 1
Донбасс 47 1
Туркмения - Туркменистан 415 1
Америка Северная 2827 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2464 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1192 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 995 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 1
Украина 7213 1
Европа 21235 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 1
Казахстан - Республика 4750 1
Россия - УФО - Свердловская область 1163 1
Россия - ЮФО - Республика Крым 766 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1140 1
Россия - УФО - Тюменская область 893 1
Россия - УФО - Челябинская область 981 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 433 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 534 1
Россия - УФО - Курганская область 407 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 4909 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4837 4
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2777 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4585 2
ЧС - Чрезвычайная ситуация 258 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 197 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 300 1
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4225 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 170 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9883 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2424 1
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 19 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5626 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1786 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 3932 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4866 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 88 1
НКО - Некоммерческая организация 275 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 131 1
Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 436 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 1
Gartner - Гартнер 3466 1
Juniper Research 501 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 1
In-Stat 115 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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ERP

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