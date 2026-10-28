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РЖД Технологии Цифровая логистика Логосмир Цифровой логистический оператор Versta.io

РЖД Технологии - Цифровая логистика - Логосмир - Цифровой логистический оператор - Versta.io

СОБЫТИЯ

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28.10.2026 На платформах versta.io и mestoX стало доступно подписание ЭПД через «Госключ» 2
16.10.2026 «Цифровая логистика»: первый месяц обязательного ЭПД выявил системные проблемы и риски для бизнеса 2
24.09.2026 Versta.io: рынок логистики ждет масштабная перестройка после атак на склады маркетплейсов 2
22.09.2026 Versta.io вышел на C2C-рынок, запустив доставку посылок и грузов для физических лиц через приложение 2ГИС 2
16.09.2026 И никаких очередей в единственное окно. Старейший российский навигатор мутировал в конкурента «Почты России» и начал доставлять посылки 1
16.09.2026 2ГИС запустил доставку посылок 1
03.09.2026 В mestoX появилась интеграция с versta.io 2
14.08.2026 Versta.io и сервис «Контура» запускают аутсорсинг подписания перевозочных документов 2
29.07.2026 На платформе versta.io появился модуль для работы с ЭПД 2
17.07.2026 Versta.io: из-за топливного кризиса прибыль перевозчиков упала в 1,5 раза 2
30.06.2026 Versta.io и ГК «Астрал» запустили совместный сервис для работы с ЭТрН 2
26.06.2026 Versta.io упростит возврат товаров для интернет-магазинов 2
13.04.2026 Versta.io запустил комплексную услугу по оформлению Паспортов безопасности (MSDS) и сертификации опасных грузов 2
06.04.2026 Versta.io запускает отраслевое решение по перевозке опасных грузов 2
26.03.2026 Versta.io позволяет бизнесу отправлять посылки в любом отделении «Почта России» в стране 2
24.02.2026 Versta.io развивает собственные платформы на фоне ограничения западных мессенджеров 2
04.02.2026 Versta.io обозначил тренды цифровизации, которые изменят логистику в России к 2030 году 1
08.12.2025 Наталья Мажина, versta.io: 80% клиентов стратегически подошли к логистике новогодних подарков 2
26.11.2025 Versta.io автоматизировал работу с курьерскими и транспортными компаниями для сервиса путешествий 2
29.10.2025 Versta.io разработал единый сервис изменений в заказах после их оформления 2
15.09.2025 Versta.io запустила мгновенный онлайн-расчет стоимости доставки сборных грузов из Китая 2
03.09.2025 Бизнес просит у Минцифры отсрочек от армии для физиков и непрофильных ИТ-шников 1
13.08.2025 Versta.io создал ИИ-супервайзера для повышения качества клиентского сервиса 1
04.08.2025 Versta.io модернизировала сервис для B2B-клиентов, добавив расширенную опись вложений в личном кабинете «Почты России» 1
06.06.2025 Знаменитый российский интегратор отменяет удаленку. Вводится учет посещений офиса 1
26.05.2025 Versta.io и «Почта России» упростили жизнь корпоративным пользователям 1

Публикаций - 26, упоминаний - 44

РЖД Технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 455 3
Yandex - Яндекс 9446 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5125 2
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 141 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 259 2
Ростелеком 11091 1
МегаФон 11050 1
X Corp - Twitter 2944 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 956 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3247 1
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3629 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9594 1
Telegram Group 3037 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 328 1
Рексофт - Reksoft 496 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 172 1
IBS QA Solutions - IBS AppLine Innovation - ИБС АппЛайн Инновации - ранее Аплана АйТи Инновации 10 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 436 1
IBS AppTest - ИБС АпТест 4 1
IBS Dunice - Дунайс 7 1
IBS InfiniSoft - ИБС Инфинисофт - Люксофт профешнл 14 1
T.Hunter 75 1
Minervasoft - Пантеон Ай 23 1
Почта России ПАО 2405 6
РЖД Технологии - Цифровая логистика 27 5
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 267 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9157 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1803 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2004 2
Яндекс.Доставка 120 2
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 25 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1164 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3173 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1420 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 634 1
Северсталь ПАО - Severstal 644 1
Сбер - СберЛогистика 74 1
ЦИАН - CIAN 201 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 206 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3373 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4085 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 781 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5490 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3231 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 227 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 829 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14184 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 8
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3228 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12562 5
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 299 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4412 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9721 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2900 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5416 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5381 3
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Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2279 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13879 3
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Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3612 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13089 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6164 3
Оповещение и уведомление - Notification 6229 3
HRM - Расчет отпуска 974 2
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РЖД Технологии - Цифровая логистика - Логосмир - Цифровой логистический оператор - mestoX - Место X - SaaS-платформа для экспедиторов и перевозчиков 6 5
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Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Транспортный ЭДО - Цифровые логистические документы 35 1
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Сизов Виктор 23 19
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Геленава Валерий 4 4
Максимов Иван 2 2
Рензяев Константин 83 2
Вакуленко Александр 1 1
Сухоставец Ольга 1 1
Семочкин Иван 1 1
Шадаев Максут 1243 1
Макаров Валентин 255 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 481 1
Карачинский Анатолий 96 1
Сысоев Александр 51 1
Скрипкин Дмитрий 4 1
Сухих Ян 9 1
Бедеров Игорь 111 1
Терехин Степан 16 1
Максимова Ирина 6 1
Гаврюшкина Маргарита 1 1
Магеря Руслан 1 1
Олейник Елена 1 1
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Казахстан - Республика 6154 2
Беларусь - Белоруссия 6387 2
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Россия - ПФО - Самарская область 1632 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2933 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2355 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 689 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1355 1
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2765 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1677 2
ICC - Incoterms - International commercial terms - Инкотермс 17 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 727 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4501 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1924 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8188 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 442 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 690 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5887 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6301 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5572 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3116 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6267 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 413 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6655 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2802 1
Forbes - Форбс 1031 2
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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