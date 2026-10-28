Индексная книга (каталог) CNews*
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РЖД Технологии Цифровая логистика Логосмир Цифровой логистический оператор Versta.io
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 26, упоминаний - 44
РЖД Технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 829 1
|Сизов Виктор 23 19
|Мажина Наталья 6 6
|Геленава Валерий 4 4
|Максимов Иван 2 2
|Рензяев Константин 83 2
|Вакуленко Александр 1 1
|Сухоставец Ольга 1 1
|Семочкин Иван 1 1
|Шадаев Максут 1243 1
|Макаров Валентин 255 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 481 1
|Карачинский Анатолий 96 1
|Сысоев Александр 51 1
|Скрипкин Дмитрий 4 1
|Сухих Ян 9 1
|Бедеров Игорь 111 1
|Терехин Степан 16 1
|Максимова Ирина 6 1
|Гаврюшкина Маргарита 1 1
|Магеря Руслан 1 1
|Олейник Елена 1 1
|Forbes - Форбс 1031 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.