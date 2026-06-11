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РЖД МЖД Белорусский вокзал

СОБЫТИЯ

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11.06.2026 Абоненты Т2 могут обменивать минуты и гигабайты на билеты «Аэроэкспресса» 1
24.02.2025 В 2ГИС появились 3D-карты помещений: теперь их можно рассмотреть изнутри 1
02.08.2024 «ЭРА-ГЛОНАСС» передала спасателям Москвы более 51 тыс. аварийных вызовов от автомобилистов 1
11.03.2024 На Russpass представили серию литературных аудиоэкскурсий по Москве 1
31.03.2022 Tele2: трафик на московских вокзалах вырос на 6% за неделю после сокращения авиарейсов 1
08.06.2018 МТС запускает технологии 5G на действующей сети в городах футбольного турнира 1
13.03.2017 «Яндекс.Такси» научилось подсказывать быстрый и недорогой маршрут 1
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1
16.10.2015 За 6 месяцев бесплатным Wi-Fi в «Аэроэкспресс» воспользовались более 1,4 млн пассажиров 1
11.03.2015 Число пользователей транспортной карты «Стрелка» достигло 30 тыс. 1
14.11.2008 «Авелаком» создал единую мультисервисную сеть для «Аэроэкспресса» 1
01.04.2005 Милиционеров "скрестили" с дирижаблями 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

РЖД МЖД и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9037 3
Авелаком - Avelacom 9 1
Europlat - Европлат 24 1
Google Russia - Гугл Россия 226 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3295 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15444 1
Apple Inc 13032 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9419 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3081 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4827 1
ГЛОНАСС АО 273 1
Webmoney - Вебмани.Ру 547 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 421 1
Google LLC 12567 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 366 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 502 4
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 70 4
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 210 3
Мострансавто 69 2
РЖД МЖД - Савёловская железная дорога - Савеловский вокзал 11 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8674 2
Евросеть 1420 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
РЖД МЖД - Курский вокзал 15 1
РЖД МЖД - Ярославский вокзал 8 1
РЖД МЖД - Казанский вокзал 20 1
Малый театр - Государственный Академический Малый театр 7 1
Дом-музей Бориса Пастернака 1 1
РЖД МЖД - Киевский вокзал 22 1
Почта России ПАО 2326 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 440 1
NanduQ - Qiwi 1012 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 179 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 15 1
Открытие Арена - стадион 21 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 14 1
Солидарность Самара Арена - Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 8 1
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 1
Афимолл ТРЦ 31 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 14 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 50 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 72 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5906 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3557 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4917 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1524 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2825 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 254 1
ГосИнформСистемы 160 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18165 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22650 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10681 2
Транспорт общественный - Транспортная карта 225 2
Транспорт - V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов - Pedestrian trajectory prediction - Распознавание пешеходов - Pedestrian Detection - Предупреждение столкновения - Pedestrian Protection System 166 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13359 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 677 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26434 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12748 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9278 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 792 1
Авиационная промышленность - Дирижабль - Airship - Дирижаблестроение 86 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3157 1
3D карты - 3D Map - Трехмерные карты 93 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9624 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5045 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 609 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 371 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 260 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9939 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2516 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17839 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2368 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63687 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17748 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1156 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60588 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5443 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10078 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 581 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 589 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4538 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11627 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6105 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29492 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1642 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2173 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1317 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2294 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4438 1
Google Android 15107 4
Apple iOS 8514 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 935 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 873 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1639 2
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 910 1
Microsoft Windows 16741 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1947 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2960 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2122 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 550 1
Правительство Московской области - Стрелка ЕТК - Единая транспортная карта Московской области - Единый транспортный билет Московской области - Транспорт Подмосковья 39 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 650 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 189 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 741 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 34 1
Попов Алексей 338 2
Bansal Arun - Банзал Арун 6 1
Рудычева Наталья 95 1
Чекмарев Александр 2 1
Островский Александр 9 1
Шолохов Михаил 7 1
Пастернак Борис 7 1
Булгаков Михаил 25 1
Ларичев Алексей 4 1
Райкевич Алексей 126 1
Зощенко Михаил 2 1
Шевчук Сергей 1 1
Горячева Алевтина 3 1
Путин Владимир 3441 1
Сергунина Наталья 375 1
Шадаев Максут 1200 1
Кисляков Евгений 93 1
Худавердян Тигран 94 1
Буяджи Павел 21 1
Ушацкий Андрей 105 1
Горький Максим 21 1
Есенин Сергей 13 1
Пушкин Александр 39 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47124 11
Россия - РФ - Российская федерация 163775 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3423 4
Беларусь - Белоруссия 6227 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8450 3
Россия - ЦФО - Курская область 737 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 962 3
Украина - Киев 1149 3
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 100 2
Европа 24874 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4435 2
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 226 2
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 116 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 391 2
Россия - ЦФО - Московская область - Павловский Посад 44 1
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 97 1
Греция - Афины 124 1
Москва - ЦАО - Комсомольская площадь 24 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 223 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Дворцовая площадь 20 1
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 53 1
Москва - САО, ЗелАО - Ленинградское шоссе 31 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18874 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54263 1
Казахстан - Республика 5977 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1208 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2499 1
Япония 13735 1
Армения - Республика 2429 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3113 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19303 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3300 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3012 1
Россия - СФО - Новосибирск 4824 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3534 1
Украина 7898 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1930 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1065 1
Грузия 1318 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1320 1
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2675 4
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1883 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56830 3
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6629 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3298 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5675 2
Английский язык 6981 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17941 1
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7351 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6507 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 585 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2777 1
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Дача - Дачный сезон - Дачники 1095 1
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Спорт - Футбол 762 1
Транспорт - Аэростат - Воздушный шар 124 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1149 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 526 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10121 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26892 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9052 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11620 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8499 1
МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 10 1
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 733 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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