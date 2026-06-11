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РЖД МЖД Белорусский вокзал
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 12, упоминаний - 12
РЖД МЖД и организации, системы, технологии, персоны:
|ГосИнформСистемы 160 1
|Попов Алексей 338 2
|Bansal Arun - Банзал Арун 6 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Островский Александр 9 1
|Шолохов Михаил 7 1
|Пастернак Борис 7 1
|Булгаков Михаил 25 1
|Ларичев Алексей 4 1
|Райкевич Алексей 126 1
|Зощенко Михаил 2 1
|Шевчук Сергей 1 1
|Горячева Алевтина 3 1
|Путин Владимир 3441 1
|Сергунина Наталья 375 1
|Шадаев Максут 1200 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Худавердян Тигран 94 1
|Буяджи Павел 21 1
|Ушацкий Андрей 105 1
|Горький Максим 21 1
|Есенин Сергей 13 1
|Пушкин Александр 39 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448737, в очереди разбора - 727468.
Создано именных указателей - 196056.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448737, в очереди разбора - 727468.
Создано именных указателей - 196056.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.