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Индексная книга (каталог) CNews*
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РАН ИСП Svace SAST-сканер

СОБЫТИЯ

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15.09.2026 Axiom JDK внедрила Svace для глубокого анализа кодовой базы JDK 1
31.10.2025 Axel Pro представила новую версию AppSec-платформы «Шерлок» с поддержкой SAST-сканера Svace 2
02.10.2025 Решения «Базиса» легли в основу разрабатываемых «Ростелекомом» и ИСП РАН конвейеров безопасной разработки ПО 1
22.09.2025 Как zVirt уходит от oVirt: безопасность как приоритет при разработке 1
18.09.2025 «Ростелеком» и ИСП РАН создадут отечественные конвейеры безопасной разработки программных продуктов и сервисов 1
18.09.2025 В России представлен суверенный конвейер разработки безопасного ПО 1
27.01.2025 «Базис» и ИСП РАН при поддержке «Фобос-НТ» обнаружили уязвимости в популярном открытом ПО виртуализации 1
27.01.2025 Россияне обнаружили сотни дефектов в ПО для виртуализации. Многие из них останутся без исправлений 1
15.10.2024 ГК InfoWatch повышает защищенность своих продуктов с помощью PT Application Inspector 1
03.09.2024 В МТУСИ разработали рекомендации для повышения эффективности SAST 1
21.08.2024 Власти потратят 1,6 миллиарда на безопасную разработку российских ОС и разнообразного ПО 1
26.03.2024 Вышел новый релиз Axiom JDK Pro 22, российской платформы Java 1
08.12.2023 ИСП РАН и ГК «Солар» расширяют сотрудничество в областибезопасной разработки 1
30.03.2023 Вышел релиз Axiom JDK Pro 20, российской платформы Java 1
29.09.2022 Вышел релиз Axiom JDK Pro 19, российской платформы Java, с доверенным репозиторием Java-библиотек 1
23.05.2018 Samsung открывает в Москве Центр искусственного интеллекта 1
29.03.2017 В ИСП РАН разработали детектор ошибок в программном коде 1
19.12.2016 CNews Awards: лучшие проекты и технологии года 1
09.12.2016 ИСП РАН представил российское ПО в рамках Первой открытой научно-практической конференции 1
17.11.2016 ИСП РАН представит общественности ранее закрытые разработки на первой открытой конференции в Москве 1
22.09.2016 Разработка института РАН проникла в ОС Tizen 1
22.03.2011 Программистов РАН «кормят» Samsung и Nokia 1

Публикаций - 22, упоминаний - 23

РАН ИСП и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11118 8
Ростелеком 11016 4
Intel Corporation 12855 4
Basis - Базис - СП Облачная платформа 96 3
Навигатор Технолоджи НТЦ - Фобос-НТ НТЦ 13 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5820 3
9663 3
Broadcom - VMware 2621 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5699 2
Dell EMC 5204 2
Microsoft Corporation 25838 2
HP Inc. 5907 2
Synopsys - Синопсис 50 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1820 2
VK - Mail.ru Group 3611 2
Red Hat 1380 2
Lenovo Motorola 3570 2
Nginx - Энджайникс 211 2
HP - Hewlett-Packard 3667 2
Nvidia Corp 4060 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
Базис Консалтинговая компания 36 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 1
ПВС - СиПроВер 2 1
Ростелеком - РТК-феникс 9 1
Orion soft - Орион софт - 333 1
Axel Pro - Аксель Про 21 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 157 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 500 1
Nutanix 114 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 740 1
Cisco Systems 5377 1
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 721 1
Huawei 4698 1
InfoWatch - Инфовотч 1194 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1241 1
Softline - Софтлайн 3780 1
ZTE Corporation 801 1
Новые облачные технологии (НОТ) 493 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3147 1
НСПК - Национальная система платежных карт 955 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2982 2
Альфа-Банк 1986 2
Газпром добыча Астрахань 15 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 1
Texterra - Веб-Агентство Текстерра 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2105 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8969 1
Газпром ПАО 1497 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 925 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1904 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1954 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1729 1
JCB International 146 1
Петербургская Биржа - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ранее СПбМТСБ 24 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 356 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5783 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3450 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14001 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 2
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 18 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 411 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3594 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5733 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1551 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3713 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2086 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5459 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 877 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 64 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 2
Альянс разработчиков конвейера РБПО 1 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26163 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28476 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35535 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54467 9
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7708 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7287 7
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 441 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33769 6
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 449 6
TMS - Test Management System - fuzzing - fuzz testing - фаззинг - тестирование мусорными данными 49 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8733 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16526 4
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2605 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23351 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5299 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8411 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6662 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14379 4
Repository - Репозиторий 1191 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12290 3
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 713 3
Сервер приложений - Application server 360 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1450 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13240 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18275 3
Оцифровка - Digitization 5229 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5554 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36562 3
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 562 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1099 3
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 159 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24622 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3257 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2814 3
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 101 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14839 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1129 2
Кибербезопасность - Supply Chain Security - SCS - SBOM - Software Bill of Materials - Software supply chain - Цепочки поставок ПО - Реестр сторонних компонентов программных проектов 123 2
Кибербезопасность - MLSecOps - Machine Learning Security Operations - Специалист по защите искусственного интеллекта 24 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9994 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5811 10
Linux OS 11616 9
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 262 7
Oracle Java - язык программирования 3487 5
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 156 4
Red Hat libvirt 29 4
Google Android 15322 4
QEMU 72 4
Axiom JDK - LiberCat 68 3
Axiom JDK СЗИ 180 3
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 50 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1307 3
Microsoft Windows 16965 3
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 229 3
Oracle Java Development Kit - JDK 210 3
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 402 3
DWR - Java библиотека 22 3
OpenJDK - Open Java Development Kit 124 3
OpenText - Fortify - HP Fortify 26 2
Apache Directory 3 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 632 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1041 2
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 2
Red Hat RPM - Package Manager 195 2
Apache ActiveMQ 35 2
NASA Artemis - НАСА Артемида (космическая программа) 53 2
Microsoft TypeScript - язык программирования 100 2
Red Hat oVirt 65 2
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 58 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1820 1
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 1
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 152 1
Profiscope - CodeScoring 21 1
Red Hat WildFly - Red Hat Keycloak 77 1
Basis - Базис.Workplace 84 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic - DevOps-платформа 221 1
SonarSource - SonarQube - Sonar 11 1
Positive Technologies - ХардкорИТ 4 1
OpenIDE 28 1
Аветисян Арутюн 42 6
Карпов Роман 82 3
Сорокин Дмитрий 70 2
Иванников Виктор 23 2
Мартиросов Давид 130 2
Марич Игорь 18 1
Гуриев Марат 17 1
Соломатин Иван 10 1
Вожаков Артём 6 1
Гусев Кирилл 7 1
Пономарев Дмитрий 6 1
Белеванцев Андрей 2 1
Лапин Дмитрий 6 1
Игнатьев Валерий 2 1
Иванов Филипп 4 1
Карасёв Константин 3 1
Фатхулин Тимур 9 1
Чаркин Евгений 318 1
Бойко Елена 152 1
Сотин Денис 216 1
Березин Максим 147 1
Нестеров Алексей 177 1
Богачев Игорь 183 1
Трушкин Константин 60 1
Евраев Михаил 266 1
Ляпунов Игорь 132 1
Меньшов Кирилл 141 1
Аникин Денис 33 1
Ермолаев Артем 379 1
Лемпицкий Виктор 3 1
Лютиков Виталий 25 1
Ветров Дмитрий 8 1
Петров Андрей 35 1
Свинцов Андрей 55 1
Елистратов Николай 90 1
Гаврилов Антон 25 1
Леохин Юрий 8 1
Heck Larry - Хек Ларри 2 1
Blake Andrew - Блейк Эндрю 3 1
Бетсис Павел 101 1
Россия - РФ - Российская федерация 167596 18
Южная Корея - Республика 7083 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54970 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47885 2
Канада 5091 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19283 1
Европа 25010 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13850 1
Япония 13837 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19678 1
Индия - Bharat 5895 1
Америка - Американский регион 2208 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1090 1
Израиль 2868 1
Германия - Федеративная Республика 13275 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1098 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1819 1
Китай - Тайвань 4283 1
Великобритания - Лондон 2434 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14839 1
Турция - Турецкая республика 2637 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1092 1
Испания - Королевство 3843 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1227 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1107 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1679 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 486 1
Южная Корея - Сеул 376 1
Словакия - Словацкая Республика 482 1
США - Торонто 273 1
Великобритания - Кембридж 264 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 154 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 987 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 519 1
Китай - Уси 15 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58188 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11870 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34091 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53870 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5784 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3904 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6841 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3058 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7508 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2339 3
Английский язык 7053 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4067 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4453 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1179 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1682 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16243 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8299 1
Список системообразующих предприятий РФ 328 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8938 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9127 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6605 1
Энергетика - Energy - Energetically 5931 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3389 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3128 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1745 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1698 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2732 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1147 1
Reference - Референс 225 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2570 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6656 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3993 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12392 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1428 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4016 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5824 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27514 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6235 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3072 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9142 1
Bloomberg 1640 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4031 1
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 1
Microsoft Research 145 1
Samsung Research 20 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 222 19
РАН - Российская академия наук 2138 16
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 753 3
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 14 2
РАН ИСП - ИЦДИИ - Исследовательский центр доверенного искусственного интеллекта 6 2
IPN - Instituto Politecnico Nacional - Национальный политехнический институт Мексики 1 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 51 1
РАН УрО ИММ - Институт математики и механики Уральского отделения Российской академии наук 9 1
University of Zagreb - Загребский университет 7 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1741 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1250 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1514 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 466 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 150 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 352 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 56 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 1
CNews AWARDS - награда 575 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1287 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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