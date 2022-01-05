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Психология


Психология - гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.


05.01.2022 Следим за ребенком: 5 лучших приложений для родительского контроля для смартфонов 1
19.07.2021 Коммерческим директором «Моего офиса» стала бывшая топ-менеджер «Билайна» 1
12.07.2021 Станет ли корпоративный мессенджер «убийцей» электронной почты 1
22.10.2020 Сбер предложил бизнесу телемедицину 1
21.05.2020 Сбербанк поможет клиентам правильно выйти из режима самоизоляции 1
18.05.2020 Zoom-истощение — новый бич современности 1
01.04.2020 МТС запустила бесплатную горячую линию психологической помощи москвичам 2
02.07.2019 Дмитрий Чирков - С помощью технологий управляющая компания может поместиться в телефон 1
29.11.2018 «СёрчИнформ» представит автоматизированный модуль профайлинга ProfileCenter 1
17.10.2018 Преображенский суд Москвы: Мы начали заводить электронные дела 1
16.03.2018 Пентагон попросил ИТ-бизнес создать «железо» для запугивания противника 1
10.01.2018 Психологическая иллюзия провоцирует лишний вес 1
05.10.2017 «СёрчИнформ» представила первый в России автоматизированный модуль профайлинга в составе DLP 1
18.01.2017 Виртуальная реальность превращает интровертов в экстравертов? 2
17.01.2017 Электронный фонд Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих пополнился новыми изданиями 2
28.07.2016 Российских чиновников на местах пересаживают на GosLinux 1
30.03.2016 «Гарант» начал зачистку интернета от своих баз данных 1
11.12.2015 IBM открыла доступ к аналитической платформе безопасности IBM Security QRadar 1
04.06.2015 «Синимекс» развивает экспертизу по направлению разработки и внедрения решений на базе «1С:Предприятия» 1
28.11.2014 Как BYOD влияет на безопасность 1
03.02.2014 Открыта регистрация на мастер-классы, которые пройдут в рамках Call Center World Forum 1
06.11.2013 Сглаживать конфликты в семье должна жена 1
17.09.2013 «Доктор Веб» подготовил обзор мошеннических ресурсов Рунета 1
01.08.2013 От электронного правительства к мобильному: старт дан 1
05.07.2013 Родился русский ITIL 1
21.06.2013 Почему свои амбиции родители пытаются реализовать в детях 2
12.02.2013 Подготовленные родители – спокойные дети 1
25.04.2012 Виртуальный психолог будет лечить военных 1
05.03.2012 Создана "глушилка" болтунов: в публичных местах будет тихо 1
20.02.2012 Лжеца можно определить по его тексту 1
08.12.2011 В армии появится "киберпсихолог" 1
07.11.2011 Антон Сизов: Рынок внешнего ЭДО будет облачным 1
09.08.2011 Работа в офисе вредна для мозга. Как уменьшить воздействие? 1
17.02.2011 МТТ выходит на рынок секса по телефону 1
30.01.2011 Понимание социальной иерархии заложено в нас с рождения 1
14.01.2011 «Руниверс» опубликует в свободном доступе раритетные источники по русской философии 1
07.10.2010 Психология современных мужчин приближается к первобытной 1
01.09.2010 Школьники смогут общаться с психологами через интернет 1
14.07.2010 Психологи исследовали парадоксы русской души 2
13.04.2010 Миллион Heavy Rain 1

Публикаций - 72, упоминаний - 78

Психология упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8556 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 953 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелекомСервис 11 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 503 1
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 459 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 58 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 732 1
LG Electronics 3134 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 325 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 949 1
5035 1
HP 3Com 652 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 1
Docsvision - ДоксВижн 946 1
Sony 5580 1
Red Hat 1124 1
Ericsson 2284 1
Oracle Corporation 5814 1
Nokia Corporation 5237 1
IBM - International Business Machines Corp 8705 1
Microsoft Corporation 21025 1
SAP SE 4379 1
Micro Focus - Novell 844 1
Cisco Systems 4642 1
Dell EMC 4475 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 14 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12391 2
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 240 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 456 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6351 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4038 1
MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 80 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1923 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1049 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 220 1
Космодром Байконур 1005 1
МРТ - Магнитно-резонансная томография 49 1
Microsoft Skype 1887 1
IBM Informix СУБД 132 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 907 1
Солдатова Галина 8 1
Назаров Алексей 69 1
Степанов Евгений 16 1
Bush George - Буш Джордж 297 1
Мартиросян Ваагн 38 1
Кондратов Вадим 7 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34067 9
Россия - Российская федерация - РФ 82580 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26733 4
Земля - планета Солнечной системы 6515 2
Европа 7254 2
Германия - Федеративная Республика 7793 1
Кавказ 137 1
США - Лос-Анджелес - Голливуд 184 1
США - Аризона 403 1
Канада 3061 1
Австралия - Австралийский Союз 2659 1
Франция - Французская Республика 4931 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9590 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 193 1
Казахстан - Республика 4146 1
Индия - Республика 4106 1
США - Вирджиния - Виргиния 202 1
Великобритания - Лондон 1866 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10915 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1686 1
Нидерланды 2015 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1011 1
США - Колумбия - Вашингтон 1077 1
Италия - Итальянская Республика 2902 1
Америка 1189 1
Азия - Азиатский регион 3157 1
СССР - Ленинград 104 1
США - Массачусетс 446 1
Эквадор - Республика 83 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5080 2
Русский язык 1659 1
Английский язык 408 1
New Scientist 1444 2
Phys.org 954 2
LiveScience 152 2
NewsFactor 123 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 131 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2697 1
Columbia University - Колумбийский университет 138 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1057 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 177 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 356 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 252 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 388 1
MPCDF - Max Planck Computing and Data Facility - Общество Макса Планка 84 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ 10 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172029, в очереди разбора - 1026920.
Создано именных указателей - 62601.
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