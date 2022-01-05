Сбер предложил бизнесу телемедицину 1

Сбербанк поможет клиентам правильно выйти из режима самоизоляции 1

МТС запустила бесплатную горячую линию психологической помощи москвичам 2

Психологическая иллюзия провоцирует лишний вес 1

Российских чиновников на местах пересаживают на GosLinux 1

IBM открыла доступ к аналитической платформе безопасности IBM Security QRadar 1

Как BYOD влияет на безопасность 1

Сглаживать конфликты в семье должна жена 1

Родился русский ITIL 1

Почему свои амбиции родители пытаются реализовать в детях 2

Виртуальный психолог будет лечить военных 1

Лжеца можно определить по его тексту 1

МТТ выходит на рынок секса по телефону 1

Понимание социальной иерархии заложено в нас с рождения 1

Психология современных мужчин приближается к первобытной 1

Школьники смогут общаться с психологами через интернет 1

Психологи исследовали парадоксы русской души 2