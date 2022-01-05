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Психология
Психология - гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.
Психология упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 14 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 1
|Космодром Байконур 1005 1
|МРТ - Магнитно-резонансная томография 49 1
|Microsoft Skype 1887 1
|IBM Informix СУБД 132 1
|HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 907 1
|Солдатова Галина 8 1
|Назаров Алексей 69 1
|Степанов Евгений 16 1
|Bush George - Буш Джордж 297 1
|Мартиросян Ваагн 38 1
|Кондратов Вадим 7 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5080 2
|Русский язык 1659 1
|Английский язык 408 1
|New Scientist 1444 2
|Phys.org 954 2
|LiveScience 152 2
|NewsFactor 123 1
|БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 131 1
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