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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Пропускная способность



19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 1
17.11.2020 Однопарный Ethernet сделает умнее здания и производства 1
13.11.2020 Сети Wi-Fi 6 - трубопроводы для «новой нефти» 1
01.11.2020 Эра 5G задерживается. Что будет с интернетом вещей 1
20.10.2020 Wi-Fi 6. Беспроводная связь нового поколения 1
15.10.2020 CNews составил первый рейтинг российских облачных провайдеров по качеству услуг 1
27.08.2020 Межсетевые экраны нового поколения Cisco — защита без компромиссов 1
24.08.2020 Можно ли обеспечить непрерывность бизнеса при полном отказе ЦОД 1
05.08.2020 Может ли ИИ обладать «шестым чувством» 1
31.07.2020 Пандемия доказала потребность бизнеса в ускорении цифровой трансформации 1
14.07.2020 Oracle объявила о размещении всех публичных облачных сервисов в дата-центрах заказчиков 1
14.07.2020 Orange и Nokia объявили о первом успешном испытании оптической технологии пятого поколения на работающей общеевропейской сети 1
10.07.2020 Huawei помогает построить оптические сети с оптимальной стоимостью за бит 1
10.07.2020 Samsung представляет полностью виртуализированную сеть 5G RAN, готовую к коммерческому использованию 1
08.07.2020 China Mobile и Huawei завершили пилотный проект Liquid OTN для сети метро в Циндао 1
08.07.2020 ТТК помог оператору Единой энергетической системы перевести сотрудников на дистанционный режим работы 1
02.07.2020 Пошла в серию «самая быстрая в отрасли» оперативная память 1
26.06.2020 Huawei начала разработку технологий для эффективного внедрения сетей 5G 1
17.06.2020 Минкомсвязи кардинально меняет нацпрограмму «Цифровая экономика». Изменения исчисляются десятками 1
15.06.2020 Переход на SD-WAN: кому, когда и зачем нужны программно-определяемые сети 1
15.06.2020 Asus представила ноутбуки ZenBook 13 и ZenBook 14 1
11.06.2020 Российским разработчикам открыли бесплатный удаленный доступ к серверам на «Эльбрусах» 1
18.05.2020 Власти дадут «Билайну», «Мегафону» и «Ростелекому» полмиллиарда ради нормального интернета в последнем регионе, где его нет 1
15.05.2020 Mail.ru Cloud Solutions совместно с «Жить в небе» поддержали «Бессмертный полк» 1
12.05.2020 Шифрование по ГОСТу: сколько стоит и как сэкономить в условиях кризиса 1
06.05.2020 Выпущены материнские платы для «Эльбрусов» по цене новых iPhone 1
27.04.2020 «Акадо телеком» расширила внешние интернет-каналы до 1 Тбит/с 1
23.04.2020 X5 Retail Group разработала «умные весы» 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
13.04.2020 «Стэп лоджик» представила набор решений для бесконтактного измерения температуры тела 1
10.04.2020 «Мегафон» обновил инфраструктуру для ускорения онлайн-видео и ТВ 1
09.04.2020 Как защитить данные в распределенных сетях Ethernet 1
23.03.2020 Inline Technologies перестроила технологическую сеть телеканала ОТР 1
23.03.2020 «Аэропорт Салехард» перешел на ведение учета в «1С:ERP» 1
05.03.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
03.03.2020 Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях 1
03.03.2020 Выручка «Ростелекома» за 2019 год достигла 337,4 млрд рублей 1
28.02.2020 От 5G до облака: какие технологические тренды будут актуальны в ближайшее время 1
27.02.2020 «Росэлектроника» разработала спутниковый модем с открытой прошивкой 1
13.02.2020 МТС подключила тестовые базовые станции 5G в Москве к высокоскоростной транспортной сети 1

Публикаций - 138, упоминаний - 138
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176562, в очереди разбора - 984996.
Создано именных указателей - 71357.
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