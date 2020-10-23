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Проектор Проекционный аппарат



23.10.2020 Acer представила новые светодиодные и лазерные проекторы. Цены. Фото
23.03.2020 Acer начала продажи новых проекторов X118HP, X128HP и X138WHP
11.10.2019 Acer представила серию беспроводных проекторов X1
25.06.2019 Canon расширила модельный ряд портативных проекторов тремя новыми моделями
20.02.2019 Сеть «Эльдорадо» начала продажи портативных проекторов Cinemood для детей
07.11.2018 Как выбрать проектор для домашнего кинотеатра: советы ZOOM
17.05.2018 Acer представила линейку проекторов для любителей футбола. Цены
11.05.2018 Ricoh представила новые проекторы для разных бизнес-задач
07.05.2018 Acer начинает российские продажи трех новых проекторов, Цены
22.03.2018 Acer начала российские продажи трех новых проекторов для разных задач. Цены
16.03.2018 Ricoh представила новые проекторы для решения бизнес-задач
06.02.2018 Epson представила новые лазерные проекторы начального уровня
15.01.2018 ViewSonic представила серию доступных 4K UHD проекторов высокой четкости
16.09.2016 В Россию придут «очки терминатора» для бизнеса и 4K-проекторы от Epson
18.05.2016 Lenovo начал продавать в России модульный планшет с проектором и 3D-камерой. Видео
13.08.2015 Epson анонсировала обновленную серию инсталляционных проекторов
30.04.2015 Vivitek представила новые мультимедийные проекторы для широкого круга задач
17.02.2015 Panasonic представила новые проекторы и другие новинки мультимедиа
12.01.2015 ViewSonic анонсировал серию проекторов нового поколения LightStream PJD5
03.10.2011 Выбираем кинотеатральный проектор: как не потратить деньги впустую
06.02.2009 Лучшие новинки ISE 2009: проекторы и телевизоры высокого разрешения
16.01.2008 Проекторы. Тенденции и технологии 2007 года
04.04.2007 Проектор InFocus IN78 — голливудский стандарт цвета
04.03.2005 Практика: три шага к беспроводному проектору

Публикаций - 93, упоминаний - 120
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177851, в очереди разбора - 982229.
Создано именных указателей - 71964.
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