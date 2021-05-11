Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Проектный офис
Публикаций - 69, упоминаний - 79
Проектный офис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Месропян Владимир 13 6
|Коптелов Андрей 82 3
|Садовенко Илья 63 3
|Холинов Андрей 18 3
|Сандлер Аркадий 24 3
|Родин Кирилл 7 3
|Белайчук Анатолий 25 3
|Поярков Алексей 6 3
|Завелишко Сергей 4 3
|Павлов Александр 35 3
|Ульихин Павел 7 3
|Бычков Николай 6 3
|Аистова Ксения 6 3
|Чайковский Сергей 4 3
|Путин Владимир 2477 2
|Мосягин Константин 19 2
|Щеголев Игорь 685 2
|Лысенко Эдуард 226 2
|Акимов Максим 169 2
|Герасимов Андрей 24 2
|Медведев Дмитрий 1595 2
|Березин Евгений 8 2
|Верисов Михаил 4 2
|Зрюмов Евгений 8 1
|Бойко Елена 167 1
|Краснов Александр 51 1
|Иванов Сергей 356 1
|Шевченко Владимир 135 1
|Кузьмич Всеволод 31 1
|Селютин Александр 59 1
|Березин Максим 67 1
|Волков Сергей 59 1
|Пак Олег 93 1
|Никифоров Николай 1145 1
|Сморгонский Анатолий 37 1
|Козырев Алексей 274 1
|Ковнир Евгений 74 1
|Осеевский Михаил 256 1
|Ведяхин Александр 52 1
|Носков Константин 210 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10417 4
|Прайм - Агентство экономической информации 683 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 714 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2822 4
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 176 4
|Gartner 3268 2
|IDC - International Data Corporation 4577 1
|500 Startups 333 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175226, в очереди разбора - 989837.
Создано именных указателей - 70859.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175226, в очереди разбора - 989837.
Создано именных указателей - 70859.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru