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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Проектный офис



11.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 1
27.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
16.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
09.07.2020 «Квадрум» оптимизировала управление складом с помощью «1С:ERP Управление предприятием» 1
30.06.2020 Россия потратит более 23 млрд рублей на разработку квантовых процессоров 1
16.06.2020 Россия потратит 23,6 миллиарда на создание квантовых процессоров четырех разных типов 1
11.02.2020 Как государство потратит 101 миллиард на цифровое госуправление 1
27.01.2020 Исследование: 87% россиян считают, что государство должно способствовать развитию ИИ 1
12.12.2019 Половина российского бизнеса не желает внедрять искусственный интеллект 2
12.12.2019 Исследование: есть ли есть контакт между ИИ и бизнесом? 1
15.11.2019 «Ростелеком» и НИИ «Восход» оцифруют Генпрокуратуру за 13 бюджетных миллиардов 1
05.11.2019 KFC полностью перешел на электронный документооборот через «Диадок» 1
23.10.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
22.10.2019 Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов: «Наш потенциал позволяет решать глобальные задачи» 1
18.09.2019 На севере России построят сеть ЦОДов стоимостью 10 миллиардов 1
09.09.2019 России нужно 54 миллиарда на торжество виртуальной реальности 1
08.08.2019 «Ростелеком» и «Росводоканал» будут совместно развивать решения в области промышленного интернета 1
26.07.2019 «Русагро» внедрит беспилотные технологии Cognitive Technologies 1
11.07.2019 Росатом представил комплексное решение для «умных городов» 1
04.07.2019 «Татнефть» внедрила платформу Alpha BI 1
01.07.2019 В СевГУ создадут кафедру для реализации проекта «Умный город» 1
05.06.2019 В России вышел альманах по развитию искусственного интеллекта 1
20.05.2019 На базе РВК начнет работу Технический комитет по стандартизации искусственного интеллекта 1
15.04.2019 В России успешно протестирована «запрещенная» технология связи 1
10.04.2019 «Ростелеком» обеспечил резервным копированием клиентов Veeam Backup & Replication 1
02.04.2019 Ростех готовит дорожные карты по цифровым технологиям «Цифровой экономики» 1
15.03.2019 ОВК создала финансовую систему управления предприятием на SAP S4/HANA 1
14.03.2019 Нацпроект «Цифровая экономика» запустил собственный сайт 1
25.02.2019 Конференция CNews «Интернет вещей» состоится 26 марта 1
20.02.2019 «Корус Консалтинг» создал корпоративный портал для СТД «Петрович» 1
19.02.2019 Прогноз CNews сбылся. Минкомсвязи избавилось от руководства своей структуры, координирующей ИТ в министерствах 1
24.01.2019 Где и почему появятся в России первые сети 5G 1
21.01.2019 Вице-премьер Максим Акимов обсудит с операторами, бизнесом и международными экспертами перспективы развития 5G 1
27.12.2018 Компания «АйДи – Технологии управления» активно расширяется и идет в регионы 1
21.08.2018 Agile в госсекторе: как автоматизировать реализацию госпрограммы за два месяца 4
07.02.2018 «Уралсиб Жизнь» автоматизирует страховой учет с помощью Diasoft Insurance Life 1
31.01.2018 Чиновников припугнули санкциями за срыв «Цифровой экономики» 4
02.08.2016 «ОТ-Ойл» автоматизировала контроль фонда скважин на шельфе Вьетнама 1
19.02.2016 «Нетрика» открыла представительство в Москве 1
21.01.2016 Softline оптимизировала процесс управления проектами ВЦИОМ 1

Публикаций - 69, упоминаний - 79

Проектный офис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7931 10
PM Expert 112 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7611 4
Comindware - Колловэар 61 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6389 3
IBM - International Business Machines Corp 8823 3
Ростех - Ростехнологии 2424 3
Армада - РБК софт 700 2
Национальная квантовая лаборатория 8 2
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 73 2
Google LLC 9859 2
IT Expert - ИТ Эксперт 44 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2296 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8634 2
1С-Битрикс - Bitrix 5290 2
SAP CIS - САП СНГ 814 2
1С-ИжТиСи 4939 2
SAP SE 4432 2
Yandex - Яндекс 4814 2
Восход ФГБУ НИИ 503 2
Softline - Софтлайн 1833 2
5532 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 296 2
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 129 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 321 1
АСАП Консалтинг - ASAP Consulting 15 1
НИПС - Новосибирский институт программных систем 32 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 215 1
Infor 190 1
Huawei 3102 1
Apple Inc 10409 1
Samsung Electronics 9156 1
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 106 1
Eltex - Элтекс 81 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 20 1
BearingPoint - БерингПоинт 44 1
Honeywell 237 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1212 1
Upstream 19 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 517 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5043 4
РВК - Российская венчурная компания 519 3
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 22 3
РЖД - Российские железные дороги 1407 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 255 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 307 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 169 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 84 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 345 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 118 3
Mary Kay - Мэри Кэй 86 3
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 71 2
Азия Цемент 10 2
Новатэк Новафининвест 36 2
ВТБ - ВТБ24 645 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 305 2
ГПБ - Газпромбанк 823 2
Транснефть 223 2
Газпром нефть 410 2
Роснефть НК 423 2
Северсталь ПАО 288 2
Аэрофлот 630 2
Норникель - Норильский никель 278 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 88 2
Сургутнефтегаз - СНГ 192 2
Газпром ПАО 874 2
УЭК - Универсальная электронная карта 556 1
МТС банк 268 1
Sollers - Соллерс 18 1
Уралсиб Страхование - Страховая компания 24 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 42 1
Caterpillar 80 1
Квадрум 2 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 13 1
Морская техника НПП 2 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 22 1
Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Пермский НПЗ 2 1
Восток-Сервис ГК 12 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 42 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7645 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7340 8
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 7
Правительство РФ 7085 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1900 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2100 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1273 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2414 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2269 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 969 3
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 65 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1170 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 96 2
Роснано 627 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1555 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2606 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2313 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 801 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 225 1
Правительство Калининградской области 45 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 207 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1273 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 49 1
Правительство Москвы 1496 1
Президент Российской Федерации 3089 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 804 1
Федеральное казначейство России 1154 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2970 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 55 1
Управление делами президента Российской Федерации 51 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 33 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 30 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай 63 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2117 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 101 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 995 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 494 1
Администрация Президента РФ 868 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 500 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 174 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 222 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 34 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1864 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 32 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 8407 17
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5704 11
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 31017 6
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Big Data - Большие данные 2044 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 729 3
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Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2512 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1656 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 738 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 594 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3311 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2965 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 219 2
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ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 518 2
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WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 19 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2410 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) 326 1
Website - Вебсайт 3102 1
Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 39 1
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AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) 9 1
ЕРМ - Единое рабочее место 14 1
DBA - Digital Business Automation 15 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 236 1
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ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 32 1
Мобильное приложение - Mobile app 2759 1
ИТ-аутсорсинг 866 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1751 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5137 3
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 138 3
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Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management 159 2
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Microsoft Office 3185 2
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 235 1
Manhattan SCALE 35 1
SAP Activate (Agile) 2 1
SAP S/4HANA Finance 16 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 36 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 9 1
Oracle Fusion Middleware 201 1
Infor ERP LN 178 1
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Электронное здравоохранение - Программа 20 1
ГАС ПС - Государственная автоматизированная система правовой статистики 3 1
ФТЦ АИС - Федеральный телефонный центр сбора мнений граждан о качестве государственных услуг 5 1
Microsoft Project Server 26 1
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Садовенко Илья 63 3
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Сандлер Аркадий 24 3
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Павлов Александр 35 3
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Герасимов Андрей 24 2
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Зрюмов Евгений 8 1
Бойко Елена 167 1
Краснов Александр 51 1
Иванов Сергей 356 1
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Березин Максим 67 1
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Никифоров Николай 1145 1
Сморгонский Анатолий 37 1
Козырев Алексей 274 1
Ковнир Евгений 74 1
Осеевский Михаил 256 1
Ведяхин Александр 52 1
Носков Константин 210 1
Россия - Российская федерация - РФ 101848 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31917 15
Того - Тоголезская Республика 9980 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11965 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12277 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44438 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 902 2
Россия - СФО - Новосибирск 3161 2
Украина 5870 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12526 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2552 2
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Россия - УФО - Екатеринбург 2932 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 468 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 952 1
Узбекистан - Республика 1267 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2059 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1186 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5081 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 314 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1197 1
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Канада 3095 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12494 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1168 1
Европа Восточная 2891 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 225 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 505 1
Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград 140 1
Россия - СФО - Алтайский край - Рубцовск 18 1
Россия - СФО - Алтайский край - Бийск 83 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1146 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 451 1
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Финляндия - Финляндская Республика 1672 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 999 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10876 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1410 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 804 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2173 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2804 6
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 5125 5
Аутсорсинг 678 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1519 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 1501 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 196 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 230 2
Образование в России 1615 2
Страхование - Страховое дело 446 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 77 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 75 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 38 1
ФРМР РФ - Федеральный регистр медицинских работников Российской Федерации 6 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1121 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4816 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 33 1
Сельское хозяйство 153 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 1
Русский язык 3941 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5619 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 390 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3687 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2340 1
Транспорт 558 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 269 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 633 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 788 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 886 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 79 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1570 1
Информационное общество - Государственная программа 1152 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 34 1
Закон Мура - Moore's law 194 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 162 1
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Прайм - Агентство экономической информации 683 1
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МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 216 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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