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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Прогресс РКЦ ЦСКБ-Прогресс Ракетно-космический центр Центральное специализированное конструкторское бюро
Публикаций - 781, упоминаний - 881
Прогресс РКЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кадыков Роман 15 11
|Козлов Дмитрий 22 9
|Коптев Юрий 27 7
|Тюрин Михаил 35 7
|Виноградов Павел 30 6
|Левкевич Михаил 60 6
|Калери Александр 17 6
|Левиков Антон 68 6
|Маковкин Иван 6 5
|Иванов Сергей 360 5
|Тимиров Марат 6 5
|Путин Владимир 2542 5
|Маленченко Юрий 55 5
|Почкаев Евгений 9 5
|Андронов Алексей 27 5
|Иванов Георгий 18 5
|Ильягуева Ольга 4 4
|Ивенев Николай 7 4
|Месропов Юрий 4 4
|Адам Безиев 4 4
|Энфиаджян Рубен 22 4
|Шпак Василий 76 4
|Пономарев Андрей 13 4
|Перминов Анатолий 125 4
|Мишин Михаил 4 4
|Кононенко Олег 38 4
|Токарев Валерий 19 4
|Волков Сергей 59 4
|Шевченко Владимир 138 4
|Ксенин Алекс 311 3
|Фрадков Михаил 159 3
|Халматов Максим 48 3
|Bush George - Буш Джордж 301 3
|Рахманов Максим 47 3
|Чевкота Олег 15 3
|Пухов Евгений 10 3
|Рубанов Владимир 68 3
|Моторко Андрей 55 3
|Керимов Сулейман 23 3
|Шуравин Андрей 8 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187134, в очереди разбора - 954120.
Создано именных указателей - 83310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187134, в очереди разбора - 954120.
Создано именных указателей - 83310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru