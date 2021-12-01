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Прогресс РКЦ ЦСКБ-Прогресс Ракетно-космический центр Центральное специализированное конструкторское бюро

Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро


01.12.2021 Производитель детского питания «Прогресс» разместил ИТ-инфраструктуру в ЦОДе DataSpace
13.08.2021 Концерн «Автоматика» поставил ICL компьютерные материнские платы
28.07.2021 Продукция концерна «Автоматика» разрешена к применению на предприятиях «Газпром нефти»
22.01.2021 Концерн «Автоматика» вошел в состав Совета по профессиональным квалификациям
30.12.2020 Концерн «Автоматика» расширяет линейку промышленных преобразователей
08.10.2020 НТС и НИИ «Прогресс» договорились о совместном производстве радиоэлектроники
01.10.2020 НПП «Сигнал» и «НИИМА «Прогресс» подписали соглашение о сотрудничестве
31.07.2020 Запущено новое ИТ-решение Signal для отслеживания прогресса строительства
29.06.2020 БПО «Прогресс» обновило производственные линии
17.04.2020 Softline приняла участие в модернизации ЦОДа в РКЦ «Прогресс»
23.07.2018 «Ростех» выводит в серию микросхемы, зарубежные аналоги которых «неизвестны»
11.05.2018 Соразработчика «Платона» уличили в создании ИТ-картеля на 140 миллионов
11.10.2017 «Росэлектроника» примет участие в развитии спутниковой навигации в Армении
12.05.2016 НИИМА «Прогресс» создал электронный архив документов на платформе «Этлас»
10.05.2016 «ЛанКей» модернизировал ИТ-инфраструктуру «Прогресса»
31.03.2016 «НИИМА «Прогресс» присоединился к некоммерческому партнерству «ГЛОНАСС»
26.12.2013 ТТК организовал канал доступа в интернет для ракетно-космического центра в Самаре
27.02.2013 "ДоксВижн" и ЦНТИ "Прогресс" объявили о начале сотрудничества
23.01.2013 «ЦСКБ-Прогресс» переходит на платформу Docsvision 5
12.09.2012 «Лаборатория Касперского» защитила корпоративную сеть «ЦСКБ-Прогресс» от ИБ-угроз
17.11.2011 Просто о сложном: что такое "облака" и когда ждать "облачных ноутбуков"
24.08.2011 Вслед за спутником Россия потеряла транспортный корабль «Прогресс»
18.10.2010 «ЦСКБ-Прогресс» автоматизирует работу технологов с помощью решений «Аскон»
30.07.2010 Проведен анализ причин прекращения сближения "Прогресс М-06М" с РС МКС
16.07.2010 Иммигранты двигают прогресс в США
01.07.2010 Завершается полет корабля "Прогресс М-04М"
30.06.2010 Осуществлен успешный пуск РН "Союз-У" с ТГК "Прогресс М-06М"
12.05.2010 ЦАГИ участвует в разработке проекта космического стартового комплекса "Восточный"
11.05.2010 "Прогресс М-04М" отстыкован от МКС
07.05.2010 "Прогресс М-04М" готовится к расстыковке
29.04.2010 С Байконура успешно запущен корабль "Прогресс М-05М"
28.04.2010 Полет "Прогресса М-03М" завершился в Тихом океане
28.04.2010 На Байконуре завершается подготовка к старту корабля "Прогресс М-05М"
28.04.2010 НИИМА «Прогресс» определил поставщика ПАК автоматизированного проектирования
23.04.2010 "Прогресс М-03М" покинул МКС
22.04.2010 "Прогресс М-03М" покидает МКС
05.04.2010 НИИМА «Прогресс» приобретёт ПАК автоматизированного проектирования
23.03.2010 Орбиту МКС скорректирует корабль «Прогресс М-04М»
22.03.2010 На Байконур доставлены РН "Протон-М" и ТГК "Прогресс М-05М"
05.02.2010 "Прогресс М-04М" состыкован с МКС

Публикаций - 781, упоминаний - 881

Прогресс РКЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 36
Microsoft Corporation 22497 26
Sony 6145 23
Apple Inc 10683 22
Samsung Electronics 9333 22
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 21
Intel Corporation 11262 20
IBM - International Business Machines Corp 8941 20
Google LLC 10352 17
Ростех - Автоматика Концерн 1008 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 15
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 10
DigitalGlobe 125 10
AMD - Advanced Micro Devices 3661 10
Philips 1960 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 10
Совзонд - Sovzond 114 8
Canon 1339 8
GeoEye 88 8
LG Electronics 3372 8
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 7
Dell EMC 4736 7
Huawei 3222 7
Acer Group 2311 7
Cisco Systems 4720 7
Nvidia Corp 3118 7
Toshiba Corporation 2830 7
Lenovo Motorola 3463 6
Oracle Corporation 6035 6
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 6
Lenovo Group 2077 6
HP Inc. 5313 6
Meta Platforms - Facebook 4267 6
Freshtel - Фрештел 52 6
ХайТэк - Hi-Tech 101 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 29
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 23
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 108 18
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 16
Boeing 957 9
Роскосмос РКС - Российские космические системы 121 6
Новард УК - Novard 71 6
ОПТЭКС НПП 10 6
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 115 6
Arianespace 83 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 5
Вымпел ОКБ ГосМКБ - Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова 5 4
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 63 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 106 4
Инвитро - Invitro 55 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 3
Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 40 3
EPIC Telecom Invest 180 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 3
Газпром ПАО 1008 3
Держава АКБ 15 3
РТС - Фондовая биржа 354 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 3
X5 Group 709 2
Родник 81 2
СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 7 2
Airbus Defence and Space - EADS 150 2
Сентинел Кредит Менеджмент 13 2
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр 23 2
Альфа-Банк 1476 2
Groupe SEB - Tefal 76 2
Доброфлот 10 2
Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 42 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 117 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 2
Pony Express - Фрейт линк 58 2
РЖД - Российские железные дороги 1458 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 2
РВК - Российская венчурная компания 530 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 145
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 50
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 31
Правительство РФ 8292 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 14
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 11
Президент Российской Федерации 3770 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 10
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 7
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 5
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 5
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 5
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 4
Правительство Москвы 1640 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 155 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 37 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 3
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 99 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 8
ГИС-Ассоциация 231 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 2
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 21 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 61 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 43 1
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 40 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 46
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 39
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Космодром Байконур 1025 113
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 316 86
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 134 40
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ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 27
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Google Android 11959 18
Microsoft Windows 10 11713 14
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 135 13
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 72 13
Linux OS 7669 12
CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 188 11
GeoEye IKONOS 95 10
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ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 403 9
Apple iOS 6422 9
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 88 8
Microsoft Windows Phone OS 1546 8
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 7
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 7
SpaceX - Space Exploration Technologies 182 7
ESA MetOp - Meteorological Operational satellite - метеорологический спутник Европейского космического агентства 36 7
DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 89 7
Oracle Java - язык программирования 2554 6
Минобороны РФ - ВКС РФ Космодром Плесецк 209 6
NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 0 6
Apple iPad 3663 6
PTC Windchill 46 5
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан 69 5
Microsoft Windows XP 2291 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1092 5
GeoEye - космический спутник 57 5
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 132 5
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1438 5
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Google Chrome - браузер 1270 4
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 87
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 11
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