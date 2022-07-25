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Индексная книга CNews*
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Прогноз погоды Weather forecast

Прогноз погоды - Weather forecast


25.07.2022 Sitronics KT разработала новые сервисы для навигации и мониторинга судов 1
25.07.2022 Обзор 4К-телевизора Hyundai H-LED65FU7002: корейское железо и российский софт 1
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 1
01.07.2022 «Яндекс погода» сделала специальный прогноз для серферов 1
30.06.2022 МЧС обеспокоено. Оказалось, что оно работает на ПО из страны НАТО и фотографиях из США 1
29.06.2022 «Яндекс погода» вышла на рынок Латинской Америки 1
29.06.2022 Бесполезные и необходимые функции кондиционеров: как не переплатить за рекламу 1
02.06.2022 Эффективный видеоконтроль при экстремально низкой освещенности с новыми камерами Smartec STC-IPM8512A 1
27.05.2022 6 советов для организации цифровой жизни: как навести порядок в ПК и смартфоне 1
26.05.2022 Умные часы с хорошей батареей до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
18.05.2022 Huawei представила новые гаджеты для здорового образа жизни 1
17.05.2022 «Яндекс» открыл предзаказ на «Станцию» второго поколения 1
03.05.2022 10 функций Telegram, о которых вы не знали: наводим порядок в чатах 1
28.04.2022 «Яндекс погода» начала делать тематические прогнозы 2
28.04.2022 «Яндекс» начал предсказывать погоду в зависимости от хобби пользователя 2
25.04.2022 В чем разница между VR и AR: история технологий другой реальности 1
22.04.2022 Почему Нептун остывал 15 лет подряд, хотя должен нагреваться? 1
18.04.2022 CNews, ВТБ и «Сколково» назвали победителей премии Data Fusion Awards 1
16.04.2022 Спиновый лед — основа новых суперкомпьютеров с низким энергопотреблением 1
05.04.2022 Объекты связи «Ростелекома» в Челябинской области готовы к пику половодья 1
15.03.2022 Резидент «Сколково» представил обновление цифровой платформы для беспилотного воздушного движения «Небосвод» 1
21.02.2022 Новая версия платформы «Турбо» открывает больше возможностей для импортозамещения 1
18.02.2022 Huawei объявляет о старте продаж Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pocket в России 1
17.02.2022 Техника для рыбаков: лучшие гаджеты для зимней и летней рыбалки 1
16.02.2022 Microsoft выпустил первое крупное обновление Windows 11. Что изменилось 1
10.02.2022 Самые дорогие камеры на рынке в России: выбор ZOOM 1
24.01.2022 Открыты продажи SberBox Time — первой умной медиаколонки от «Сбера» 1
24.01.2022 Самые полезные офлайн-приложения для туристов: выбор ZOOM 2
17.01.2022 Автобус в смартфоне: как Дептранс развивает транспортную концепцию MaaS в Новой Москве 1
14.01.2022 Автобус в смартфоне: как Дептранс развивает транспортную концепцию MaaS в Новой Москве 1
13.01.2022 Процессоры AMD Epyc обеспечивают работу новых инстансов AWS EC2 Hpc6a 1
06.01.2022 Можно ли подделать свое местоположение в смартфоне? 1
27.12.2021 Даниил Хазов -

Интеллектуальная транспортная инфраструктура готова сделать шаг вперед

 1
27.12.2021 Лучшие новогодние подарки для работы из дома: выбор ZOOM 1
21.12.2021 В Курске завершено внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 1
19.12.2021 Для чего сейчас используют суперкомпьютеры 1
08.12.2021 Премии за разработку новых технологий получили лучшие изобретатели Москвы 1
03.12.2021 «Яндекс» составил гид по горнолыжным курортам России с прогнозом погоды по высотам 1
01.12.2021 Компания Huawei анонсировала в России детские смарт-часы Huawei Watch Kids 4 Pro 1
30.11.2021 В России стали доступны устройства с предустановленной Windows 11 1

Публикаций - 196, упоминаний - 196

Прогноз погоды упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5015 32
Samsung Electronics 9333 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 20
Apple Inc 10683 20
LG Electronics 3372 19
Microsoft Corporation 22497 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 10
Huawei 3222 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 7
VK - Mail.ru Group 3057 7
Lenovo Group 2077 7
Intel Corporation 11262 7
AMD - Advanced Micro Devices 3661 6
Xiaomi 1095 6
Элемент ГК - Elementec 1523 6
IBM - International Business Machines Corp 8941 6
Sony 6145 5
Nvidia Corp 3118 5
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 4
Amazon Inc - Amazon.com 2650 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 3
Meta Platforms - Facebook 4267 3
NTT DoCoMo 1109 3
Sharp Corporation 1024 3
Sony Ericsson 1107 3
BBK Electronics Corp 396 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 3
Hitachi - Хитачи 1421 3
Samsung - Harman - JBL 167 3
Redmond - Инновационные решения 88 3
ИММО - Информ-Мобил 49 2
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 117 2
МегаФон - Мобиком 221 2
Oregon Scientific 26 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 332 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 550 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 3
Hyundai Motor 316 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 2
Лента - Сеть розничной торговли 912 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 2
Самолёт ГК 216 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 2
О2О Delivery club 171 2
Связной ГК 1190 2
Honda Motor Company 222 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 399 2
Finnair - Авиакомпания 35 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 2
Visa International 1809 2
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 26 2
Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 0 1
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 188 1
GetYourGuide 1 1
Eurail 1 1
Восточный Банк 232 1
Газпром ПАО 1008 1
Открытие ФК - Росгосстрах 266 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 1
LEGO 202 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
McDonald’s - Макдоналдс 190 1
Ситимобил - Служба такси 136 1
Carl Zeiss 294 1
re:Store 144 1
Яндекс.Еда 490 1
ЦУМ ТД - Торговый дом 60 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 123 1
Lifan 5 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 132 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 108 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
ГИС-Ассоциация 231 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 48
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 46
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 35
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 34
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 33
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 31
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 29
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 27
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 24
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 939 23
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 22
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 20
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 19
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 19
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 19
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 18
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 17
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 17
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 17
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 17
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 17
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 17
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 16
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 15
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 669 14
Мобильное приложение - Mobile app 4966 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 11
Автофокус - Автофокусировка 699 11
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 11
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 1043 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 10
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 9
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 9
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 9
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 8
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 7
Google Android 11959 56
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 23
Apple iOS 6422 10
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 9
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 9
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 79 8
Nokia Symbian OS 1388 7
Linux OS 7669 7
Oracle Java - язык программирования 2554 6
Microsoft Windows 2000 2856 6
Apple macOS 1457 5
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 91 4
Nokia Nseries 424 4
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 4
Apple Safari - браузер 743 3
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 3
Apple Siri - Голосовой помощник 340 3
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 228 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 504 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 3
Huawei AppGallery 131 3
Nokia Sseries - серия телефонов 148 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 2
Microsoft Windows XP 2291 2
Corel e-Too 2 2
Amazon Alexa Internet - Alexa Toolbar 177 2
Google YouTube Music 29 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 307 2
Intel XScale PXA 155 2
Microsoft Windows 2104 2
Apple iPod 1369 2
Vobis Highscreen 64 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 2
Samsung - Harman - JBL Link Portable 6 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 2
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 37 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 2
Яндекс.Карты и Транспорт 354 2
Samsung SyncMaster 72 1
Canon Digital IXUS 86 1
Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
Гришин Дмитрий 185 1
Рыжиков Сергей 110 1
Шамолин Михаил 119 1
Ефремов Сергей 15 1
Беленький Валерий 32 1
Прянишников Николай 285 1
White Keith - Уайт Кит 10 1
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 49 1
Тимко Дмитрий 10 1
Массух Илья 202 1
Бондар Александр 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 24
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 21
Япония 10069 21
Россия - РФ - Российская федерация 108428 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 9
Луна - спутник Земли 1184 7
Земля - планета Солнечной системы 7427 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 6
Германия - Федеративная Республика 8903 5
Китай - Тайвань 2115 5
Швеция - Королевство 2072 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 4
Солнечная система - Solar system 2236 4
Америка 2011 4
Австралия - Австралийский Союз 2791 3
Япония - Токио 909 3
Европа 12319 3
Россия - Сибирь 1579 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 2
Нидерланды 2197 2
Финляндия - Финляндская Республика 1816 2
Азия - Азиатский регион 3803 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 2
Россия - ПФО - Казань 2085 2
Франция - Французская Республика 5665 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 1
Африка - Африканский регион 2928 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибы 249 1
Австрия - Австрийская Республика 1020 1
Сатурн - Титан (спутник) 279 1
Бразилия - Федеративная Республика 1945 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 32
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 17
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 6
Эргономика 840 6
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 4
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 3
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 3
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 2
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 2
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 2
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 24 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 4 1
Астрономия - Экзопланета - внесолнечная планета 0 1
Юриспруденция 1629 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 0 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 1
Физика - Physics - область естествознания 889 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 631 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 11
Associated Press 1975 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 3
New Scientist 1447 2
SiliconValley.com - SV.com 238 2
FT - Financial Times 1118 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
РИА Новости 766 1
NYT - The New York Times 956 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
IBM Research 107 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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