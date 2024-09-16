Прогнозирование и планирование продаж Прогнозирование спроса Demand forecasting S&OP Sales&Operations Planning планирование продаж и операций Sales planning and forecasting Оптимизация запасов
Суть концепции S&OP (Sales & Operations Planning — планирование продаж и операций), заключается в следующем: деятельность предприятия планируется комплексно. Что происходит в противном случае? Если стратегии подразделений разрабатываются отдельно, между ними могут возникать нестыковки, и тогда «слабое звено» тормозит работу всей компании. Когда отдел закупок не обеспечил достаточно сырья, это ведет к срыву планов по производству. Когда отдел сбыта не успевает реализовать выпущенную продукцию, она накапливается на складе, что влечет за собой дополнительные издержки. S&OP помогает избежать подобных накладок.
- JIT - Just in Time - Точно в срок
Концепция управления производством, направленная на снижение количества запасов
- WMS - Warehouse Management System - Система управления складом
- Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок
- Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг
|16.09.2024
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«Авито Авто»: лидером по спросу среди автомобилей с пробегом дороже 1,5 млн рублей стала Toyota Camry
Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на автомобили с пробегом стоимостью выше 1,5 млн руб. летом 2024 г. Анализ показал значительный рост предложения при небольшом снижении цен в сравнении с летом 2023 г. Об этом CN
|17.07.2024
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Napoleon IT обновила систему управления запасами и представила новый продукт «Прогнозирование спроса»
рамках дальнейшего развития системы по управлению запасами компания Napoleon IT продолжает улучшать прогнозирование спроса. Текущая функциональность позволяет выделить его в самостоятельный про
|27.06.2024
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«Авито Авто»: внедорожники обгоняют седаны по популярности среди новых авто
Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на легковые автомобили с разными типами кузова за период с января по май 2024 г. Наиболее высоким спрос среди новых авто оказался на внедорожники, а в сегменте ТС с пробегом – на
|18.06.2024
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Ноябрьск вошел в топ российских городов по спросу на новый iPad
5 мая по 13 июня, спрос на новинки оказался выше в три раза в штуках и в шесть раз в деньгах по сравнению с продажами предыдущих моделей за тот же период. Ноябрьск вошел в ТОП-3 российских городов по спросу на новые гаджеты. Об этом CNews сообщили представители МТС. Самой популярной новинкой стала модель Apple iPad Air – на нее пришлось 52% от всех предзаказов, в то время как на iPad Pro 48
|13.05.2024
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«КОРУС Консалтинг» разработал для Иркутской нефтяной компании методологию управления запасами на базе 1С
процессов ИНК затрагивает большое количество основных и вспомогательных функциональных направлений: управление запасами, закупки, складские операции, управление договорами, строительством, прои
|15.04.2024
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Aloesmart начала внедрять систему по прогнозированию и автоматизации управления товарными запасами от Napoleon IT
ки Aloesmart. В рамках партнерства планируется внедрить систему для прогнозирования и автоматизации управления запасами товаров. Она будет предсказывать спрос на товары и автоматически рассчиты
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Спрос рождает предложение: как появился российский корпоративный межсетевой экран
латформ). Лишь 20% были представлены российскими — и то зачастую на зарубежных процессорах.При этом ажиотажный спрос на серверы, возникший еще в 2021 г. (по итогам года рынок вырос на 34% и сос
|24.01.2023
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Беспилотники, смарт-контракты, управление запасами и биометрия станут основой цифровизации транспорта
рных оказались беспилотные летательные аппараты и автомобили, электромобили, смарт-контракты, обеспечивающие прозрачность операций и автоматическое исполнение обязательств в цепочке поставок, системы управления запасами, технологии биометрической аутентификации. Топ-15 технологий транспорта и логистики по мнению бизнеса Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, 2022 Транспортная стратегия России Перспективы
|21.12.2022
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Александр Грицай, Forecast NOW: Как сделать продукт для управления запасами лучше, чем у многомиллиардных ИТ-корпораций?
ные сети продолжат выкупать маленькие, потому что у тех нет возможности инвестировать в эффективное управление запасами, в структуру управления. Сегмент товаров от небольших оптовых компаний-ди
|10.10.2022
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«Корус консалтинг» помогла масштабировать бизнес продуктовой сети «Олония»
News представители «Корус консалтинг». Новые точки продаж подключились к системе автозаказа «Корус| управление запасами» за один день. Карельская сеть «Олония» специализируется на продаже скоро
|21.09.2022
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«Мегафон» зафиксировал ажиотажный спрос на детские умные часы
Накануне учебного года и в первую неделю сентября продажи детских умных часов в розничной сети «Мегафона» выросли в шесть раз. Об этом CNews сообщил представитель оператора. Ажиотажный спрос аналитики «Мегафона» связывают с запретом на использование мобильных телефонов в школах, о котором стало известно в последний день лета. Пик интереса к детским смарт-часам приш
|18.11.2021
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«Корус консалтинг» автоматизировала процесс закупок фермерского кооператива «Калина-малина»
ла процесс закупок фермерского кооператива «Калина-малина». За месяц использования сервиса «Корус | Управление запасами» в 45 магазинах сети рост выручки по разным точкам продаж достиг 37%, пок
|17.03.2021
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«Проконсим» внедрила сервис «КОРУС | Управление запасами»
чила крупного поставщика инженерных систем ГК «Проконсим» к собственному облачному сервису «КОРУС | Управление запасами». ИТ-решение позволило дистрибутору оптимизировать нагрузку в отделе заку
|19.03.2020
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В «Российской сантехнике» внедрено решение «Корус | Управление запасами»
ГК «Корус консалтинг» завершила настройку облачного сервиса «Корус | Управление запасами» для розничной сети «Российская сантехника». Всего за месяц ритейлер кардинально перестроил процессы управления закупками, так что запасы на складах уменьшились на 20%. Высв
|13.09.2019
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«Балтийский текстиль» подключился к сервису «Корус | Управление запасами»
а проект по подключению дистрибуторской компании «Балтийский текстиль» к облачному сервису «Корус | Управление запасами», предназначенному для оптимизации складских остатков и прогнозирования т
|24.06.2019
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«Корус консалтинг» автоматизировал управление запасами торговой сети «Корзинка»
Уфимская торговая сеть «Корзинка» подключилась к облачному сервису «Корус | управление запасами», предназначенному для оптимизации складских остатков и прогнозирования т
|12.09.2018
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Розничная сеть «Клубничка» выбрала сервис «КОРУС | Управление запасами»
Розничная сеть «Клубничка» выбрала сервис «КОРУС | Управление запасами» для оптимизации спроса и пополнения в магазинах и складах. «Клубничка» –
|06.09.2018
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Дальневосточная сеть «Домино» выбрала облачный сервис «КОРУС | Управление запасами»
торов канцелярской продукции в Дальневосточном федеральном округе, «Домино», выбрал сервис «КОРУС | Управление запасами» для оптимизации спроса и пополнения в магазинах и складах. Дальневосточн
|27.04.2018
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«Грядка» внедрила облачный сервис «Корус | Управление запасами»
ательного анализа рынка решений для автоматизации закупок «Грядка» выбрала облачный сервис «Корус | Управление запасами». Использование «Корус | Управление запасами» позволило розничной
|23.10.2017
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Большая разница: три модели управления запасами
Софт, который создается для управления запасами в цепи поставок, реализует конкретные методологии и опыт разработчиков. Методология здесь представляет собой некий стандартный набор инструментов, эффективность которых была
|15.08.2017
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На КАМАЗе внедрена мобильная система управления складскими запасами
«Сапран» объявила о внедрении на ПАО «КАМАЗ» специально разработанного приложения «Мобильная система управления складскими запасами». Рост объемов производства КАМАЗ в конце 2016 года потребовал оптимизации складских бизнес-процессов: перед руководством встала задача увеличит
|29.05.2017
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«Интерторг» подключился к облачному сервису «Корус | Управление запасами»
компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по подключению и настройке облачного сервиса «Корус | Управление запасами» в ТД «Интерторг», владельце торговых сетей, действующих под торговыми ма
|06.01.2017
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Samsung ожидает рекордную прибыль благодаря спросу на полупроводники
1 млрд, что на 10,64% больше показателя за предыдущий год. Из этой суммы около $4,14 млрд будет получено от бизнеса по производству полупроводников, который демонстрирует хорошие показатели благодаря спросу на чипы с памятью типа NAND. Напомним, что в сентябре 2016 г. Samsung выпустила сверхскоростные накопители для планшетов, а в октябре – первые в мире 10 нм чипы.Вклад мобильного бизнеса
|20.12.2016
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Сеть обувных магазинов Kari оптимизировала управление запасами с помощью Zebra MC2100
ле использования 2 тыс. мобильных компьютеров Zebra MC2100 в обувных магазинах Kari в России. Сделка поможет Kari, европейской сети магазинов модной обуви и аксессуаров, оптимизировать обслуживание и управление запасами, сообщили CNews в Zebra Technologies. Zebra МС2100 интегрированы во внутреннюю систему управления складскими остатками Kari и централизованную базу данных компании, что позв
|26.08.2015
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«Корус Консалтинг» пополнил портфель решений системой управления запасами Mycroft Assistant
ства системный интегратор будет оказывать услуги по анализу и управлению запасами на базе SaaS-решения Mycroft Assistant, а также предоставлять консультационные услуги и техническую поддержку системы управления запасами на территории РФ, сообщили CNews в «Корус Консалтинге». Mycroft Assistant — представляет собой экспертное автоматизированное решение по анализу и управлению запасами, реализ
|18.06.2013
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BI: новая волна спроса
не предполагает стандартного подхода, поэтому всегда будут востребованы самые разнообразные решения? CNewsConferences и CNewsAnalytics 6 июня 2013 г. провели конференцию "Российский рынок BI: вторая волна спроса", где собравшиеся обсудили практические аспекты внедрения BI-решений в российских компаниях и тренды развития рынка бизнес-аналитики. Куда движется BI Улучшение качества бизнес-реш
|06.06.2013
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Российский рынок BI: вторая волна спроса
алитических инструментов? • Как мобильные BI-решения способны помочь бизнесу в операционном управлении? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции "Российский рынок BI: вторая волна спроса", посвященной российскому рынку бизнес-аналитики. CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков и интеграторов, ИТ-директ
|21.05.2013
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Конференция CNews "Российский рынок BI: вторая волна спроса".
аналитических инструментов? Как мобильные BI-решения способны помочь бизнесу в операционном управлении? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции "Российский рынок BI: вторая волна спроса", посвященной российскому рынку бизнес-аналитики. На данный момент подтвердили выступление: Макаров Станислав, Журналист-аналитик, CNews Analitycs Сапельников Сергей, Заместитель Р
|25.04.2013
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Конференция CNews: «Российский рынок BI: вторая волна спроса»
аналитических инструментов? Как мобильные BI-решения способны помочь бизнесу в операционном управлении? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Российский рынок BI: вторая волна спроса», посвященной российскому рынку бизнес-аналитики. Приглашены для выступления с докладами: Макаров Станислав, Журналист-аналитик, CNews Analitycs Сапельников Сергей, Заместитель Рук
|05.03.2011
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Серверы и СХД в России: рост за счет отложенного спроса
около 10%. Едва ли не основным стимулом для роста продаж серверного оборудования в 2010 г. выступил отложенный спрос, говорят эксперты. Именно поэтому снижение темпов роста рынка к концу года в
|29.10.2010
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«Спортмастер» автоматизировал товарно-финансовое планирование и прогнозирование спроса на базе Oracle Retail
роса и ожиданий покупателей в разрезе представленных брендов и коллекций. В итоге для решения данных задач «Спортмастер» выбрал приложения Oracle Retail. Продукты «Товарно-финансовое планирование» и «Прогнозирование спроса» помогают «Спортмастеру» оптимизировать процедуры планирования и прогнозирования, делая их неотъемлемой частью общего бизнес-процесса, рассматриваемого в качестве ключево
|07.10.1999
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TopS Systems Integrator провела семинар Построение информационных систем управления предприятием. Планирование и управление производством. Планирование и управление запасами".
ормационных систем управления предприятием. Планирование и управление производством. Планирование и управление запасами". Это уже второй семинар, проведенный компанией TopS в рамках комплексной
Прогнозирование и планирование продаж и организации, системы, технологии, персоны:
|Гуцериев Михаил 111 10
|Шевченко Владимир 145 10
|Серова Елена 319 10
|Путин Владимир 3112 9
|Barrett Craig - Барретт Крейг 127 8
|Шадаев Максут 954 8
|Jobs Steve - Джобс Стив 1006 8
|Демидов Михаил 133 7
|Аншина Марина 78 7
|Макаренков Константин 41 7
|Смирнов Дмитрий 87 6
|Андреев Максим 37 6
|Ершова Элеонора 67 6
|Янкин Андрей 32 6
|Андреев Владимир 94 6
|Москвитина Татьяна 6 6
|Макаров Станислав 117 6
|Помозов Алексей 44 5
|Федечкин Эдуард 49 5
|Ананьин Алексей 78 5
|Файнбойм Александр 10 5
|Мякишева Марина 84 5
|Попова Мария 141 5
|Сотин Денис 205 5
|Москаленко Александра 5 5
|Чаркин Евгений 292 5
|Косилов Михаил 16 4
|Зинкевич Сергей 46 4
|Трофимов Дмитрий 39 4
|Мишустин Михаил 652 4
|Чернышенко Дмитрий 560 4
|Бухар Виктория 12 4
|Шилов Сергей 91 4
|Макаров Валентин 217 4
|Самойлов Юрий 74 4
|Осипов Сергей 39 4
|Васильев Дмитрий 65 4
|Натрусов Артем 280 4
|Федоров Дмитрий 23 4
|Рудаков Денис 31 4
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