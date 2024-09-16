«Авито Авто»: лидером по спросу среди автомобилей с пробегом дороже 1,5 млн рублей стала Toyota Camry Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на автомобили с пробегом стоимостью выше 1,5 млн руб. летом 2024 г. Анализ показал значительный рост предложения при небольшом снижении цен в сравнении с летом 2023 г. Об этом CN

Napoleon IT обновила систему управления запасами и представила новый продукт «Прогнозирование спроса» рамках дальнейшего развития системы по управлению запасами компания Napoleon IT продолжает улучшать прогнозирование спроса. Текущая функциональность позволяет выделить его в самостоятельный про

«Авито Авто»: внедорожники обгоняют седаны по популярности среди новых авто Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на легковые автомобили с разными типами кузова за период с января по май 2024 г. Наиболее высоким спрос среди новых авто оказался на внедорожники, а в сегменте ТС с пробегом – на

Ноябрьск вошел в топ российских городов по спросу на новый iPad 5 мая по 13 июня, спрос на новинки оказался выше в три раза в штуках и в шесть раз в деньгах по сравнению с продажами предыдущих моделей за тот же период. Ноябрьск вошел в ТОП-3 российских городов по спросу на новые гаджеты. Об этом CNews сообщили представители МТС. Самой популярной новинкой стала модель Apple iPad Air – на нее пришлось 52% от всех предзаказов, в то время как на iPad Pro 48

«КОРУС Консалтинг» разработал для Иркутской нефтяной компании методологию управления запасами на базе 1С процессов ИНК затрагивает большое количество основных и вспомогательных функциональных направлений: управление запасами, закупки, складские операции, управление договорами, строительством, прои

Aloesmart начала внедрять систему по прогнозированию и автоматизации управления товарными запасами от Napoleon IT ки Aloesmart. В рамках партнерства планируется внедрить систему для прогнозирования и автоматизации управления запасами товаров. Она будет предсказывать спрос на товары и автоматически рассчиты

Спрос рождает предложение: как появился российский корпоративный межсетевой экран латформ). Лишь 20% были представлены российскими — и то зачастую на зарубежных процессорах.При этом ажиотажный спрос на серверы, возникший еще в 2021 г. (по итогам года рынок вырос на 34% и сос

Беспилотники, смарт-контракты, управление запасами и биометрия станут основой цифровизации транспорта рных оказались беспилотные летательные аппараты и автомобили, электромобили, смарт-контракты, обеспечивающие прозрачность операций и автоматическое исполнение обязательств в цепочке поставок, системы управления запасами, технологии биометрической аутентификации. Топ-15 технологий транспорта и логистики по мнению бизнеса Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, 2022 Транспортная стратегия России Перспективы

Александр Грицай, Forecast NOW: Как сделать продукт для управления запасами лучше, чем у многомиллиардных ИТ-корпораций? ные сети продолжат выкупать маленькие, потому что у тех нет возможности инвестировать в эффективное управление запасами, в структуру управления. Сегмент товаров от небольших оптовых компаний-ди

«Корус консалтинг» помогла масштабировать бизнес продуктовой сети «Олония» News представители «Корус консалтинг». Новые точки продаж подключились к системе автозаказа «Корус| управление запасами» за один день. Карельская сеть «Олония» специализируется на продаже скоро

«Мегафон» зафиксировал ажиотажный спрос на детские умные часы Накануне учебного года и в первую неделю сентября продажи детских умных часов в розничной сети «Мегафона» выросли в шесть раз. Об этом CNews сообщил представитель оператора. Ажиотажный спрос аналитики «Мегафона» связывают с запретом на использование мобильных телефонов в школах, о котором стало известно в последний день лета. Пик интереса к детским смарт-часам приш

«Корус консалтинг» автоматизировала процесс закупок фермерского кооператива «Калина-малина» ла процесс закупок фермерского кооператива «Калина-малина». За месяц использования сервиса «Корус | Управление запасами» в 45 магазинах сети рост выручки по разным точкам продаж достиг 37%, пок

«Проконсим» внедрила сервис «КОРУС | Управление запасами» чила крупного поставщика инженерных систем ГК «Проконсим» к собственному облачному сервису «КОРУС | Управление запасами». ИТ-решение позволило дистрибутору оптимизировать нагрузку в отделе заку

В «Российской сантехнике» внедрено решение «Корус | Управление запасами» ГК «Корус консалтинг» завершила настройку облачного сервиса «Корус | Управление запасами» для розничной сети «Российская сантехника». Всего за месяц ритейлер кардинально перестроил процессы управления закупками, так что запасы на складах уменьшились на 20%. Высв

«Балтийский текстиль» подключился к сервису «Корус | Управление запасами» а проект по подключению дистрибуторской компании «Балтийский текстиль» к облачному сервису «Корус | Управление запасами», предназначенному для оптимизации складских остатков и прогнозирования т

«Корус консалтинг» автоматизировал управление запасами торговой сети «Корзинка» Уфимская торговая сеть «Корзинка» подключилась к облачному сервису «Корус | управление запасами», предназначенному для оптимизации складских остатков и прогнозирования т

Розничная сеть «Клубничка» выбрала сервис «КОРУС | Управление запасами» Розничная сеть «Клубничка» выбрала сервис «КОРУС | Управление запасами» для оптимизации спроса и пополнения в магазинах и складах. «Клубничка» –

Дальневосточная сеть «Домино» выбрала облачный сервис «КОРУС | Управление запасами» торов канцелярской продукции в Дальневосточном федеральном округе, «Домино», выбрал сервис «КОРУС | Управление запасами» для оптимизации спроса и пополнения в магазинах и складах. Дальневосточн

«Грядка» внедрила облачный сервис «Корус | Управление запасами» ательного анализа рынка решений для автоматизации закупок «Грядка» выбрала облачный сервис «Корус | Управление запасами». Использование «Корус | Управление запасами» позволило розничной

Большая разница: три модели управления запасами Софт, который создается для управления запасами в цепи поставок, реализует конкретные методологии и опыт разработчиков. Методология здесь представляет собой некий стандартный набор инструментов, эффективность которых была

На КАМАЗе внедрена мобильная система управления складскими запасами «Сапран» объявила о внедрении на ПАО «КАМАЗ» специально разработанного приложения «Мобильная система управления складскими запасами». Рост объемов производства КАМАЗ в конце 2016 года потребовал оптимизации складских бизнес-процессов: перед руководством встала задача увеличит

«Интерторг» подключился к облачному сервису «Корус | Управление запасами» компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по подключению и настройке облачного сервиса «Корус | Управление запасами» в ТД «Интерторг», владельце торговых сетей, действующих под торговыми ма

Samsung ожидает рекордную прибыль благодаря спросу на полупроводники 1 млрд, что на 10,64% больше показателя за предыдущий год. Из этой суммы около $4,14 млрд будет получено от бизнеса по производству полупроводников, который демонстрирует хорошие показатели благодаря спросу на чипы с памятью типа NAND. Напомним, что в сентябре 2016 г. Samsung выпустила сверхскоростные накопители для планшетов, а в октябре – первые в мире 10 нм чипы.Вклад мобильного бизнеса

Сеть обувных магазинов Kari оптимизировала управление запасами с помощью Zebra MC2100 ле использования 2 тыс. мобильных компьютеров Zebra MC2100 в обувных магазинах Kari в России. Сделка поможет Kari, европейской сети магазинов модной обуви и аксессуаров, оптимизировать обслуживание и управление запасами, сообщили CNews в Zebra Technologies. Zebra МС2100 интегрированы во внутреннюю систему управления складскими остатками Kari и централизованную базу данных компании, что позв

«Корус Консалтинг» пополнил портфель решений системой управления запасами Mycroft Assistant ства системный интегратор будет оказывать услуги по анализу и управлению запасами на базе SaaS-решения Mycroft Assistant, а также предоставлять консультационные услуги и техническую поддержку системы управления запасами на территории РФ, сообщили CNews в «Корус Консалтинге». Mycroft Assistant — представляет собой экспертное автоматизированное решение по анализу и управлению запасами, реализ

BI: новая волна спроса не предполагает стандартного подхода, поэтому всегда будут востребованы самые разнообразные решения? CNewsConferences и CNewsAnalytics 6 июня 2013 г. провели конференцию "Российский рынок BI: вторая волна спроса", где собравшиеся обсудили практические аспекты внедрения BI-решений в российских компаниях и тренды развития рынка бизнес-аналитики. Куда движется BI Улучшение качества бизнес-реш

Российский рынок BI: вторая волна спроса алитических инструментов? • Как мобильные BI-решения способны помочь бизнесу в операционном управлении? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции "Российский рынок BI: вторая волна спроса", посвященной российскому рынку бизнес-аналитики. CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков и интеграторов, ИТ-директ

Конференция CNews "Российский рынок BI: вторая волна спроса". аналитических инструментов? Как мобильные BI-решения способны помочь бизнесу в операционном управлении? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции "Российский рынок BI: вторая волна спроса", посвященной российскому рынку бизнес-аналитики. На данный момент подтвердили выступление: Макаров Станислав, Журналист-аналитик, CNews Analitycs Сапельников Сергей, Заместитель Р

Конференция CNews: «Российский рынок BI: вторая волна спроса» аналитических инструментов? Как мобильные BI-решения способны помочь бизнесу в операционном управлении? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Российский рынок BI: вторая волна спроса», посвященной российскому рынку бизнес-аналитики. Приглашены для выступления с докладами: Макаров Станислав, Журналист-аналитик, CNews Analitycs Сапельников Сергей, Заместитель Рук

Серверы и СХД в России: рост за счет отложенного спроса около 10%. Едва ли не основным стимулом для роста продаж серверного оборудования в 2010 г. выступил отложенный спрос, говорят эксперты. Именно поэтому снижение темпов роста рынка к концу года в

«Спортмастер» автоматизировал товарно-финансовое планирование и прогнозирование спроса на базе Oracle Retail роса и ожиданий покупателей в разрезе представленных брендов и коллекций. В итоге для решения данных задач «Спортмастер» выбрал приложения Oracle Retail. Продукты «Товарно-финансовое планирование» и «Прогнозирование спроса» помогают «Спортмастеру» оптимизировать процедуры планирования и прогнозирования, делая их неотъемлемой частью общего бизнес-процесса, рассматриваемого в качестве ключево