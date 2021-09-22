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Президент США


22.09.2021 США ввели санкции против московского криптообменника 1
21.09.2021 Америка пошла войной на криптобиржи 1
08.09.2021 Древнее зло вернулось. Кто-то разбудил серверы знаменитого шифровальщика REvil 1
16.08.2021 Китайцы купили крупнейшего в Британии производителя чипов и тут же вычеркнули США из числа клиентов 1
19.07.2021 Шесть известных ИБ-компаний России попали под санкции Минторга США. Это прямой удар по их бизнесу 1
16.07.2021 Выпущен «единственный в мире» смартфон без цензуры и без слежки за пользователем. Его можно заказать в Россию 1
14.07.2021 Самая прославленная группировка «русских хакеров» внезапно прекратила работу и отключила все сайты 2
07.07.2021 Власти отобрали у Microsoft колоссальный контракт и лишили ее миллиардов долларов 1
03.06.2021 Huawei создала «анти-Android» и выпустила кучу гаджетов на нем. Видео 1
01.06.2021 Власти: Против российских ИТ-компаний в скором времени введут санкции 1
12.05.2021 Xiaomi уделала Америку 1
10.05.2021 Атака «русских хакеров» на трубопровод в США привела к скачку мировых цен на нефть 1
15.04.2021 США начали развал суперкомпьютерной индустрии Китая по схеме уничтожения Huawei 1
12.04.2021 Арестован человек, который чуть не уничтожил «70% интернета» 1
02.04.2021 Российским призывникам запретили иметь смартфоны 1
25.02.2021 Байден пошел по стопам Трампа. Ему нужна полная независимость от китайской электроники 2
12.02.2021 Россияне могут остаться без смартфонов Xiaomi, Huawei и Realme из-за американских санкций 1
08.02.2021 Топ-менеджер Microsoft украл у Intel сверхсекретные данные о процессорах Xeon 1
21.01.2021 Белый дом открыл вакансию технического специалиста, которую смогут увидеть только программисты 2
17.12.2020 Экс-замминистра связи России вошел в топ-15 российских миллиардеров с состоянием $11 млрд 1
14.12.2020 Взломаны Минфин и Минторг США. Американцы все валят на Россию 2
03.12.2020 В США отменили трамповские ограничения на въезд иностранных программистов 1
02.12.2020 Siemens, SAP и BMW объединились, чтобы прогнать из немецкого автопрома Google и Amazon 1
13.11.2020 Поставщик Apple после ссоры с ней решил открыть свое производство в США 1
11.11.2020 Спасение для Huawei под санкциями США: компания сможет собирать смартфоны на чипах Qualcomm 1
10.11.2020 Из-за санкций США Huawei останется без своего суперпопулярного бренда 1
05.11.2020 В мире смартфонов грядет революция – крупнейшие вендоры готовятся отказаться от американских чипов 1
05.11.2020 Хакеры США атаковали Россию, чтобы она не вмешивалась в президентские выборы 1
27.10.2020 У «Т-платформ» хотят отобрать контроль над разработчиком «Байкалов» в пользу светодиодной компании 1
16.10.2020 Китай бьет рекорды закупок иностранных микросхем назло запретам США 1
12.10.2020 США разрешили TSMC делать процессоры для Huawei. Но только совершенно бесполезные 1
06.10.2020 Microsoft снова купит Nokia 1
23.09.2020 Американский нефтяной гигант отключит от корпоративной сети сотрудников, у которых установлен WeChat 1
14.09.2020 Microsoft осталась без TikTok. Китайцы ей отказали в пользу неожиданного конкурента 1
28.08.2020 На TikTok нашелся новый неожиданный покупатель 1
07.08.2020 Восемь знаменитых онлайн-сервисов пошли войной на «Яндекс» 1
03.08.2020 У Microsoft есть только 45 дней, чтобы купить Tiktok 2
20.07.2020 Иранские госхакеры проболтались о своих методах взлома американцам 1
10.07.2020 Любые компании, использующие продукцию китайских техногигантов, лишатся госконтрактов США 1
23.06.2020 Трамп лишает госфинансирования СПО для обхода цензуры. Red Hat, Tor, Wikipedia умоляют так не делать 1

Публикаций - 105, упоминаний - 117

Президент США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7148 25
Apple Inc - Эппл Рус 7701 24
Microsoft Corporation 11077 20
Huawei 2730 16
Samsung Electronics 5666 15
Intel Corporation 4175 10
Qualcomm Technologies 1002 10
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 9
Facebook 3765 9
Twitter 2204 8
Xiaomi 904 7
Amazon Inc - Amazon.com 1471 6
Cisco Systems 2040 5
Oracle Corporation 3344 5
Broadcom Inc 197 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 4
Alphabet 74 4
ByteDance 16 4
AMD - Advanced Micro Devices 1670 4
OPPO Electronics 222 4
Yandex - Яндекс 4101 3
MediaTek 315 3
Dell EMC 2400 3
Nvidia Corp 2019 3
Adobe Systems 807 2
AT&T Inc 556 2
ZTE Corporation 550 2
Red Hat 665 2
Vivo 125 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 2
Avago Technologies 20 2
IBM 3539 2
Agilent Technologies 17 2
NortonLifeLock (Symantec) 779 2
Lenovo Group 1636 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
HP - Hewlett-Packard 887 2
Realme 79 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
Perla Penna 5 4
Boeing 98 3
Walmart - Wal-Mart Stores 152 2
SoftBank Group 101 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 2
Кассир.ру - Kassir.ru 12 1
Sequoia Capital 81 1
Sony Pictures Entertainment 79 1
Uber 257 1
Francisco Partners Management 8 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
Arrival Group - Charge R&D 13 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 39 1
Nikola Corporation 6 1
iHerb - маркетплейс 12 1
Метиз завод 10 1
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 9 1
OTF - Open Technology Fund 3 1
Jiangsu Capital Wine & Spirits Co 2 1
TPG - инвестиционная компания 10 1
Canaccord Genuity 12 1
Columbia Nova Technology Partners 1 1
КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова 4 1
Colonial Pipeline 15 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
eBay Inc 529 1
BMW 249 1
LinkedIn 520 1
KIA Motors 72 1
Hyundai Motor 145 1
Tesla Motors 241 1
UPS 36 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Avito - Авито 171 1
МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 20 1
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
ЦИАН - CIAN 39 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
Blackstone Group 13 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 6
Пентагон - Министерство обороны США 277 4
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 4
Президент США - The White House - Белый дом 50 4
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 3
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 3
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 121 2
Президент Российской Федерации 1439 2
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 2
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
Президент США - The White House - Белый дом - Административно-бюджетное управление Белого дома - Office of Management and Budget (OMB) 8 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля 5 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 1
Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 2 1
US Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 9 1
Вестминстерский магистратский суд - Westminster Magistrates' Court 1 1
ВС КНР - Народно-освободительная армия Китая 3 1
РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 17 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 7 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 145 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 412 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 3
Демократическая политическая партия США 36 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
Project Veritas 2 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 26 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 10
ARM64 - Архитектура процессора 1018 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 2
Социальные сети - Соцсети 96 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 891 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 1
Double Electroplated - Гальванизация 2 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 1
LED - Light-emitting diode - светодиод 92 1
DIN-рейка - обобщённое название металлического профиля в электротехнике 54 1
Overphone - "сверхтелефон" 1 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Flash 474 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 435 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1003 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 1
HMS - Home Media Server - Домашний медиа-сервер 45 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 7
Google Android 10751 6
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 6
ByteDance TikTok 95 5
Apple iPad mini 375 5
Apple iPhone 7 246 5
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 4
AWS - Amazon Web Services 568 4
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 126 4
Apple iOS 5742 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 4
Microsoft Azure 1171 4
Western Digital - WD Cavier - Серия HDD 17 4
Apple iPhone 4 700 4
ByteDance Douyin 5 3
Microsoft Windows 10 6635 3
Nvidia GeForce GTX 2062 3
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 2
Microsoft Windows XP 887 2
Apple iPhone 11 152 2
Apple iPadOS 62 2
Huawei Mate - серия смартфонов 183 2
Google YouTube - Видеохостинг 1715 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 1
Depositphotos - фотобанк 32 1
Sony Playstation Network 124 1
Яндекс.Директ 91 1
IBM Watson 105 1
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 1
Huawei MatePad - серия планшетов 14 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Opera - Браузер 632 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 1
Apple iPad Pro 226 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 36
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 16
Путин Владимир 1824 11
Giacometti Elia - Джакометти Илия 6 4
Клишас Андрей 44 3
Бокова Людмила 80 3
Biden Joe - Байден Джо 29 2
Tan Hock - Тан Хок 6 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 72 2
Nicholas Henry - Николас Генри 4 2
Ющенко Александр 25 2
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 27 2
Samueli Henry - Самуэли Генри 6 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 2
Лугов Андрей 32 2
Pecker David - Пекер Дэвид 1 1
Marshall Howard - Маршалл Говард 2 1
Resch David - Реш Дэвид 2 1
de Becker Gavin - де Бекер Гэвин 1 1
Sanchez Lauren - Санчес Лорен 1 1
McKay Dylan - Маккей Дилан 1 1
Howard Dylan - Ховард Дилан 1 1
Altmaier Peter - Альтмайер Петер 3 1
Gennai Jen - Дженнаи Джен 1 1
Smith Scott - Смит Скотт 2 1
Rubin Dave - Рубин Дейв 1 1
Frey Jacob - Фрей Джейкоб 1 1
Bezos MacKenzie - Безос Маккензи 2 1
Glueck Ken - Глюк Кен 2 1
Приданцев Сергей 82 1
Макгиллаври Александр 2 1
Hughes Alexandra - Хьюз Александра 1 1
Белан Алексей 2 1
Бабенко Алексей 9 1
Мукабенова Мария 2 1
Gantz Benny - Ганц Бенни 1 1
Sciuto Riva - Скиуто Рива 2 1
Shaheen Jeanne - Шейхин Джинн 3 1
Johnson Mat - Джонсон Мэт 1 1
Podesta John - Подеста Джон 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 87
Россия - Российская федерация - РФ 57350 49
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 9
Германия - Федеративная Республика 3633 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 8
США - Вашингтон 334 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 7
Канада 1301 5
Иран - Исламская Республика Иран 375 5
Австралия - Австралийский Союз 1124 5
Новая Зеландия 292 4
Франция - Французская Республика 2122 4
Специальный административный район Гонконг 548 4
США - Калифорния 973 3
Индия - Республика 2169 3
США - Аризона 96 3
Дания - Королевство 371 2
Казахстан - Республика 2629 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 2
Украина 3365 2
Великобритания - Лондон 819 2
Италия - Итальянская Республика 1384 2
Израиль 721 2
Швеция - Королевство 752 2
Восточная Европа 1678 2
Сингапур - Республика 808 2
Эквадор - Республика 42 1
Москва - Зеленоград 28 1
Великобритания - Банбери 6 1
США - Миннеаполис 14 1
США - Лос-Анджелес 291 1
Южная Азия 46 1
США - Мичиган 42 1
Луна 61 1
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 101 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 20 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 58 1
H-1B - Неиммиграционная рабочая виза в США для зарубежных специалистов 14 1
Privacy Shield - "Щит конфиденциальности" - трансфер персональных данных из ЕС (Евросоюзом) и США 5 1
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 9 1
Конституция США 18 1
SPAC - Special Purpose Acquisition Company 7 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
EARN IT Act - Eliminating Abusive and Rampant Neglect of Interactive Technologies - Законопроект США об ответственности технологических компаний за размещение противоправного контента на их платформах 2 1
CDA 1996 - Communications Decency Act - Закон США О порядочности в общении - О приличиях в области связи - О соблюдении приличий в коммуникациях 6 1
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 12 1
Фабрика троллей 4 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 29 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Конституция Российской Федерации 28 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Thomson Reuters - Рейтер 1729 10
Bloomberg 785 5
NYT - The New York Times 509 5
The Washington Post 109 4
The Wall Street Journal 709 4
China Daily 30 3
Business Insider 182 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 3
The Verge - Издание 448 2
Global Times 12 2
cnTechPost 4 2
The Guardian - Британская газета 190 2
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 2
GizmoChina 77 2
ZDnet 381 2
Wikipedia - Википедия 276 2
WikiLeaks 106 2
Forbes - Форбс 442 2
FCW 4 1
Radio Free Asia - Свободная Азия - радио 5 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
NBC News 8 1
South China Morning Post 12 1
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
Haaretz 6 1
National Enquirer 1 1
Politico 9 1
Ars Technica 227 1
American Media Inc 1 1
GSM Arena 54 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Nikkei - Издание 114 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNET - Издание 273 1
WSJ - The Wall Street Journal 161 1
FT - Financial Times 247 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
TrendForce 48 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
WitsView Technology Coperation 5 1
CCS Insight 20 1
Counterpoint Research 29 1
IBM X-Force Threat Intelligence Index 17 1
The Economist Intelligence Unit 30 1
АИИ - Агентство интернет-исследований 1 1
Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 1
МСХА - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 1 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 22 1
Millionaire Fair - Московская ярмарка миллионеров 5 4
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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