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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Президент-Отель ФГУП



26.05.2014 В Москве пройдет конференция «Технологии Business Intelligence на службе современного бизнеса» 1
12.05.2014 В Москве пройдет конференция «Технологии BI на службе современного бизнеса» 1
17.01.2014 В Москве состоялось награждение лауреатов премии «Время инноваций — 2013» 1
05.12.2013 19 декабря состоится церемония награждения лауреатов премии «Время инноваций — 2013» 1
20.03.2013 14 мая в Москве откроется «Неделя российского предпринимательства — 2013» 1
13.06.2012 В Москве прошла XIII Ежегодная BI-конференция компании «Терн» 1
11.10.2011 Опубликована программа форума «Инвестиции в цифру. Правовые аспекты» 1
27.09.2011 19 октября в Москве состоится форум «Инвестиции в цифру. Правовые аспекты» 1
05.09.2011 19 октября в Москве состоится форум «Инвестиции в цифру. Правовые аспекты» 1
10.08.2009 27-29 сентября пройдет третья международная конференция по вопросам применения ИКТ в образовании «MOSCOW Education Online 2009» 1
06.07.2009 27 сентября откроется конференция Moscow Education Online 2009 1
08.06.2009 27 сентября начнет работу конференция Moscow Education Online 2009 1
10.04.2009 В Москве состоялся Международный Конгресс по интеллектуальным транспортным системам 1
08.04.2009 7-8 апреля в Москве пройдет Международный Конгресс по интеллектуальным транспортным системам 1
06.04.2009 7-8 апреля в Москве пройдет Международный Конгресс по интеллектуальным транспортным системам 1
30.03.2009 1 апреля в Москве откроется международная конференция по ИБ 1
16.03.2009 7-8 апреля в Москве пройдет Международный Конгресс по интеллектуальным транспортным системам 1
10.12.2008 Новая география: Меркатору и не снилось 1
01.11.2008 В Уфе завершил работу Форум «ИТ в промышленности и машиностроении» 1
27.10.2008 e-CORSE: неогеография второго поколения 1
24.10.2008 Система сертификации продукции наноиндустрии «Наносертифика» начала свою работу 1
23.09.2008 24 октября пройдет Форум «ИТ в промышленности и машиностроении» 1
15.09.2008 28 сентября откроется конференция Moscow Education Online 2008 1
18.08.2008 28 сентября откроется конференция Moscow Education Online 2008 1
27.05.2008 3 июня состоится конференция FinSec 1
21.05.2008 3 июня состоится конференция FinSec 1
13.05.2008 3 июня состоится конференция «FinSec: информационная безопасность финансовых организаций» 1
01.04.2008 В Москве завершился конгресс «Менеджмент и качество третьего тысячелетия» 1
11.03.2008 25 марта откроется Forum Directum 1
03.03.2008 25 марта откроется Forum Directum 1
27.02.2008 25 марта откроется Forum Directum 1
25.01.2008 28 февраля пройдет конференция «Бизнес в области грузоперевозок: инвестиции в информационное обеспечение» 1
07.11.2007 8 ноября начнется выставка Integrated Systems Russia 1
01.11.2007 8 ноября откроется выставка Integrated Systems Russia 1
25.10.2007 8 ноября откроется выставка Integrated Systems Russia 1
25.10.2007 В Москве прошел форум «Инвестиции в цифру» 1
12.10.2007 17 октября откроется конференция «Информационная безопасность в современных условиях» 1
08.10.2007 17 октября откроется конференция «Информационная безопасность в современных условиях» 1
26.09.2007 31 октября состоится форум ARIS 2007 1
26.09.2007 10 октября откроется форум «Электронный документооборот» 1

Публикаций - 63, упоминаний - 63

Президент-Отель ФГУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20965 12
IBM 8661 9
InterTrust - ИнтерТраст 291 8
CompanyMedia 141 5
МТС Мультирегион 52 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 613 4
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 194 4
Ренова-Медиа 56 4
Extron Electronics 50 3
Терн ГК - Tern Group 51 3
Crestron 84 3
Синтерра - Synterra 743 3
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 166 3
Nokia Alcatel-Lucent 1416 3
Software AG & IDS Scheer 196 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 565 3
Mitsubishi Electric 251 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7752 3
GS Group - General Satellite 174 3
Directum - Директум 804 3
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 316 3
Oracle Corporation 5798 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3737 3
Abbyy 1049 3
VK - Mail.ru Group 2808 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 323 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6183 2
Dell EMC 4464 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8507 2
InfoWatch - Инфовотч 816 2
Trend Micro 556 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1842 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1325 2
ESET 1060 2
Комстар ОТС - Голден Лайн 60 1
Citrix Systems 721 1
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 727 1
Ростелеком ЦентрТелеком 503 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 625 1
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 705 1
РВК - Российская венчурная компания 505 2
Северсталь ПАО 260 2
РосЕвроБанк 44 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 84 2
РЖД - Российские железные дороги 1319 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 221 1
АФК Система - Система Масс-медиа 64 1
Силовые машины 52 1
Fortum - Фортум Россия 12 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 20 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 91 1
Интер РАО ПАО 263 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 72 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 332 1
Роснефть НК 418 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 168 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 269 1
Аэрофлот 614 1
ГПБ - Газпромбанк 794 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4805 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1234 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 929 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7310 5
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2309 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2009 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 376 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 3
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 131 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1475 3
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 50 3
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 294 3
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 135 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2730 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 195 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 124 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 179 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1967 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 281 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 738 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1996 2
Правительство РФ 2640 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 594 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 93 1
Роснано 619 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 292 1
Мосгордума - Московская городская Дума 98 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 405 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1476 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 79 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 44 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 21 1
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 178 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 7
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 43 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12235 7
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 384 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 660 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 998 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 683 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 714 3
FTTH - Fiber To The Home 122 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 212 2
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 138 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 74 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 155 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 1
ИТ-аутсорсинг 842 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 94 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 251 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1915 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 166 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4004 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 838 6
Linux OS 7164 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 3
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 371 3
Software AG - ARIS Platform 158 3
Software AG - ARIS Design Platform 8 3
Google Earth - Google Планета Земля 446 2
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 57 1
Недосеков Андрей 23 4
Авдеев Сергей 21 3
Левитин Игорь 27 3
Киселев Александр 104 3
Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 19 3
Урличич Юрий 49 3
Комиссарова Татьяна 3 2
Швецов Владимир 29 2
Припачкин Юрий 59 2
Гурко Александр 136 2
Кириенко Сергей 128 2
Разроев Элдар 47 1
Перминов Анатолий 110 1
Горбачев Владимир 14 1
Кремер Аркадий 14 1
Шмулевич Марк 83 1
Святенко Инна 9 1
Блохина Лидия 1 1
Железнов Видия 4 1
Семенова Ирина 42 1
Одинцов Никита 5 1
Гультяева Елена 2 1
Иванов Виктор 19 1
Дмитриев Сергей 26 1
Ткачук Юрий 3 1
Ларина Екатерина 11 1
Силин Михаил 25 1
Семериков Андрей 34 1
Косарев Александр 6 1
Малинин Александр 40 1
Борисов Александр 33 1
Миронов Сергей 61 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 39
Россия - Российская федерация - РФ 82110 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12017 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3769 5
Россия - УФО - Челябинская область 842 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1438 4
Россия - УФО - Свердловская область 1022 4
Россия - ПФО - Саратовская область 503 3
Россия - СФО - Омская область 470 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 836 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 858 3
Россия - ПФО - Самарская область 777 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 530 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 596 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 865 2
Россия - ПФО - Оренбургская область 409 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 541 2
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 91 2
Франция - Французская Республика 4920 2
Германия - Федеративная Республика 7774 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1982 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1725 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1681 2
Россия - СФО - Кемеровская область 630 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 1
Россия - ЦФО - Владимирская область 500 1
Россия - СФО - Иркутская область 725 1
Европа 7243 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 504 1
Земля - планета Солнечной системы 6448 1
Россия - СЗФО - Псковская область 455 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 347 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 298 1
Северный Кавказ 227 1
Россия - ЦФО - Брянская область 116 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 354 1
ДНР - Донецк 133 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 357 1
Донбасс 33 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5018 11
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 55 3
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 60 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 215 3
Образование в России 551 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 779 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2740 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 169 1
НПА - Нормативный правовой акт 53 1
Федеральное законодательство 355 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 311 1
РИА Новости 715 1
Эхо Москвы - радиостанция 168 1
CNews RND - R&D.CNews 2081 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2647 1
RAEX - Эксперт РА 69 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 91 2
НИУ ВШЭ Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 3 2
CSTB Telecom & Media 49 5
CeBIT 406 3
ISE - Integrated Systems Europe 34 3
Software AG - ARIS ProcessDays 3 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1418 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
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