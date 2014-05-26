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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Президент-Отель ФГУП
Публикаций - 63, упоминаний - 63
Президент-Отель ФГУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Недосеков Андрей 23 4
|Авдеев Сергей 21 3
|Левитин Игорь 27 3
|Киселев Александр 104 3
|Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 19 3
|Урличич Юрий 49 3
|Комиссарова Татьяна 3 2
|Швецов Владимир 29 2
|Припачкин Юрий 59 2
|Гурко Александр 136 2
|Кириенко Сергей 128 2
|Разроев Элдар 47 1
|Перминов Анатолий 110 1
|Горбачев Владимир 14 1
|Кремер Аркадий 14 1
|Шмулевич Марк 83 1
|Святенко Инна 9 1
|Блохина Лидия 1 1
|Железнов Видия 4 1
|Семенова Ирина 42 1
|Одинцов Никита 5 1
|Гультяева Елена 2 1
|Иванов Виктор 19 1
|Дмитриев Сергей 26 1
|Ткачук Юрий 3 1
|Ларина Екатерина 11 1
|Силин Михаил 25 1
|Семериков Андрей 34 1
|Косарев Александр 6 1
|Малинин Александр 40 1
|Борисов Александр 33 1
|Миронов Сергей 61 1
|РИА Новости 715 1
|Эхо Москвы - радиостанция 168 1
|CNews RND - R&D.CNews 2081 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2647 1
|RAEX - Эксперт РА 69 1
|МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 91 2
|НИУ ВШЭ Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 3 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru