Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Правоохранительные органы Спецслужбы Специальные службы
Публикаций - 180, упоминаний - 194
Правоохранительные органы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Yandex - Яндекс 4836 6
|GitHub 471 4
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1901 3
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 8658 1
|Huawei 3110 1
|Экспертэкспресс 5 1
|DriveSavers 3 1
|Комиссаров Дмитрий 177 2
|Дуров Павел 225 1
|Левин Борис 43 1
|Добродеев Борис 92 1
|Мошенничество 764 15
|Страхование - Страховое дело 488 2
|CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 447 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175901, в очереди разбора - 987729.
Создано именных указателей - 71041.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175901, в очереди разбора - 987729.
Создано именных указателей - 71041.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru