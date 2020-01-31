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Правоохранительные органы Спецслужбы Специальные службы



31.01.2020 Взлом iPhone силовикам дается проще, чем смартфонов на Android
01.11.2019 В России заработал первый суперсервис. Это оформление ДТП без полиции
30.09.2019 Во всех iPhone и iPad 2012-2017 годов есть неисправимая «дыра» - «подарок» для спецслужб и полиции
15.05.2019 Для российской полиции создан дрон-парализатор с электрошокером
16.04.2019 Google хранит историю перемещений пользователей за 10 лет, чтобы сообщать властям, кто, где и когда был
01.02.2019 Сотрудница российской полиции недорого продавала данные граждан
15.12.2004 МВД Великобритании: основное киберпреступление - педофилия

Публикаций - 180, упоминаний - 194

Правоохранительные органы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4836 6
GitHub 471 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1901 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8658 1
Huawei 3110 1
Экспертэкспресс 5 1
DriveSavers 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5053 7
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 807 16
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2637 6
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 612 6
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 558 6
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 287 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2165 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 333 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1771 17
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 907 12
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1856 9
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 2181 7
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 124 5
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1102 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1230 3
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 384 3
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 153 2
Оцифровка - Digitization 295 2
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1050 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 1142 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 210 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 159 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 439 1
Умный домофон - IP/SIP-домофония 14 1
Фишинг - Phishing 242 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6016 4
Telegram - Мессенджер 98 2
Cellebrite UFED 4PC Ultimate 6 2
MagiCube - специализированные программно-аппаратные комплексы 6 2
Cellebrite UFED Touch2 Ultimate Ruggedized 10 2
Google PixelBook - Chromebook - Хромбук 152 1
WhatsApp Messenger 714 1
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 31 1
Комиссаров Дмитрий 177 2
Дуров Павел 225 1
Левин Борис 43 1
Добродеев Борис 92 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44558 41
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10941 20
Россия - ЦФО - Владимирская область 566 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 940 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 574 2
Россия - ПФО - Самарская область 874 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 350 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 366 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 135 1
Норвегия - Королевство 1064 1
Кипр - Республика 364 1
Мошенничество 764 15
Страхование - Страховое дело 488 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 447 2
Банкста - Telegram-канал 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175901, в очереди разбора - 987729.
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