Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Правоохранительные органы Силовые ведомства Спецслужбы Специальные службы
Публикаций - 463, упоминаний - 503
Правоохранительные органы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8092 16
|Microsoft Corporation 22155 15
|Meta - Facebook 4191 15
|Apple Inc 10457 10
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7622 6
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2305 6
|Yandex - Яндекс 4862 6
|GitHub 472 4
|Cisco Systems 4694 3
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1920 3
|Rambler Group - Рамблер ГК 802 2
|Telia Company - TeliaSonera 798 2
|F5 Networks 110 2
|Huawei 3115 2
|DriveSavers 3 1
|Fujitsu 1887 1
|Экспертэкспресс 5 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 8671 1
|Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix 47 1
|Росплатформа - Р-Платформа 64 1
|Путин Владимир 2498 11
|Ананьев Дмитрий 66 3
|Комиссаров Дмитрий 181 2
|Дуров Павел 226 1
|Левин Борис 43 1
|Добродеев Борис 92 1
|Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 64 1
|Волошкина Татьяна 8 1
|Мамакин Владимир 8 1
|Жупанов Андрей 8 1
|Иодко Алексей 9 1
|Ахмедов Бекзод 38 1
|Демидов Сергей 56 1
|Нуйкин Андрей 32 1
|Сидорина Татьяна 10 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176562, в очереди разбора - 984996.
Создано именных указателей - 71357.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176562, в очереди разбора - 984996.
Создано именных указателей - 71357.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru