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Правоохранительные органы Силовые ведомства Спецслужбы Специальные службы



31.01.2020 Взлом iPhone силовикам дается проще, чем смартфонов на Android
01.11.2019 В России заработал первый суперсервис. Это оформление ДТП без полиции
30.09.2019 Во всех iPhone и iPad 2012-2017 годов есть неисправимая «дыра» - «подарок» для спецслужб и полиции
15.05.2019 Для российской полиции создан дрон-парализатор с электрошокером
16.04.2019 Google хранит историю перемещений пользователей за 10 лет, чтобы сообщать властям, кто, где и когда был
01.02.2019 Сотрудница российской полиции недорого продавала данные граждан
15.12.2004 МВД Великобритании: основное киберпреступление - педофилия

Публикаций - 463, упоминаний - 503

Правоохранительные органы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8092 16
Microsoft Corporation 22155 15
Meta - Facebook 4191 15
Apple Inc 10457 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7622 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2305 6
Yandex - Яндекс 4862 6
GitHub 472 4
Cisco Systems 4694 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1920 3
Rambler Group - Рамблер ГК 802 2
Telia Company - TeliaSonera 798 2
F5 Networks 110 2
Huawei 3115 2
DriveSavers 3 1
Fujitsu 1887 1
Экспертэкспресс 5 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8671 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix 47 1
Росплатформа - Р-Платформа 64 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5070 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 587 4
ПСБ - Промсвязьбанк 663 3
АльфаСтрахование СГ 235 2
UDR Inc 7 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 524 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 425 1
NEA - New Enterprise Associates 22 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 21 1
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр 24 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 8577 48
Президент Российской Федерации 3234 17
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 818 16
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2188 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2304 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1854 7
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 612 6
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2647 6
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 565 6
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 437 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 500 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1074 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 288 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1419 3
Правительство Москвы 1527 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2109 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 176 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 806 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2201 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1283 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 268 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 40 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 334 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 157 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 20 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 33050 67
Вредоносное ПО - Зловред - malware 2239 23
Социальные сети - Соцсети 1356 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 6357 14
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 7289 13
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 1453 13
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 1170 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 1553 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 5110 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2224 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1615 9
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1873 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 1238 9
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 2416 8
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1233 7
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 161 5
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1141 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 635 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 920 3
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 987 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 246 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2021 3
Оцифровка - Digitization 503 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1552 3
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 433 3
SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 73 2
Умные платформы 856 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 765 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 510 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 685 2
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 187 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 1277 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 1294 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6767 1
Настольный компьютер - Десктоп - Desktop computer 292 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 159 1
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 44 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1056 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 265 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1634 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1978 16
Linux OS 7504 8
Microsoft Windows 10 11275 6
Apple iPhone - серия смартфонов 6036 4
Telegram - Мессенджер 112 2
Cellebrite UFED Touch2 Ultimate Ruggedized 10 2
MagiCube - специализированные программно-аппаратные комплексы 7 2
Cellebrite UFED 4PC Ultimate 6 2
WhatsApp Messenger 716 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 139 1
Google Play - Google Store - Android Market 2676 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 81 1
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 43 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1040 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 818 1
Nginx Plus 12 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 26 1
Google PixelBook - Chromebook - Хромбук 160 1
Google Gmail 789 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 304 1
Tinder 32 1
Apple iPad 3584 1
Путин Владимир 2498 11
Ананьев Дмитрий 66 3
Комиссаров Дмитрий 181 2
Дуров Павел 226 1
Левин Борис 43 1
Добродеев Борис 92 1
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 64 1
Волошкина Татьяна 8 1
Мамакин Владимир 8 1
Жупанов Андрей 8 1
Иодко Алексей 9 1
Ахмедов Бекзод 38 1
Демидов Сергей 56 1
Нуйкин Андрей 32 1
Сидорина Татьяна 10 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32317 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44728 41
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11073 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12759 20
Европа 10432 17
Канада 3129 13
Германия - Федеративная Республика 8380 10
Украина 5953 7
Испания - Королевство 2789 5
Франция - Французская Республика 5442 5
Нидерланды 2129 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2629 4
Иран - Исламская Республика Иран 943 3
Польша - Республика 1525 3
Турция - Турецкая республика 1600 3
Россия - ЦФО - Владимирская область 567 3
Швеция - Королевство 1950 3
Великобритания - Лондон 1998 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 894 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 682 2
Африка - Африканский регион 2783 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 942 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 583 2
США - Калифорния 3361 2
Китай - Тайвань 1781 2
Россия - ПФО - Самарская область 879 2
Америка 1955 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусев 70 1
Россия - ДФО - Забайкальский край 405 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 351 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 146 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 367 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 135 1
Норвегия - Королевство 1072 1
Кипр - Республика 364 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 308 1
Грузия 1046 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1209 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 481 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 858 1
Мошенничество 983 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг 2498 6
Русский язык 4112 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1250 3
Инвестиции венчурные 337 3
Спам - Spam 415 3
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 307 3
Образование в России 1817 3
Страхование - Страховое дело 841 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 652 2
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 42 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 954 1
Бизнес-акселератор 221 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 188 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 518 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 270 1
Банкста - Telegram-канал 7 1
RepTrak Global 100 4 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 763 2
CNews AWARDS - награда 344 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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