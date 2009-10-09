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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Правительство Франции Министерство обороны Франции Вооружённые силы Французской Республики Ministère des Armées
Публикаций - 216, упоминаний - 223
Правительство Франции упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 4
|Скворцов Сергей 11 2
|Шипелов Андрей 21 2
|Замков Антон 7 2
|Ротенберг Игорь 35 2
|Ротенберг Аркадий 45 2
|Червонный Станислав 2 1
|Чибис Андрей 23 1
|Ейнов Амир 1 1
|Симакин Денис 6 1
|Qiu Olivia - Ки Оливия 2 1
|Петров Иван 7 1
|Черноволенко Сергей 27 1
|Сидоренко Юрий 5 1
|Кравченко Екатерина 3 1
|Нейлов Олег 1 1
|Кайгородов Михаил 4 1
|Тамбов Константин 1 1
|Клебанов Илья 21 1
|Войтешек Ян 2 1
|Садовников Виктор 2 1
|Касьянов Михаил 54 1
|Кресс Виктор 5 1
|Куличенко Константин 6 1
|Левашов Михаил 6 1
|Бендин Сергей 9 1
|Клесова Светлана 7 1
|Ульянов Владимир 154 1
|Алфёров Жорес 50 1
|Калганов Игорь 6 1
|Лаптева Марина 114 1
|Шалманов Сергей 199 1
|Зенкин Денис 262 1
|Шапошников Алексей 3 1
|Хайретдинов Рустэм 56 1
|Мельникова Анастасия 197 1
|Федотова Валентина 6 1
|Касперская Наталья 248 1
|Белоусов Сергей 233 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 8
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 5
|Associated Press 1975 4
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
|NYT - The New York Times 956 3
|Times 500 2
|CNews RND - R&D.CNews 2112 2
|BleepingComputer - Издание 157 1
|23ABC News 152 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 1
|ZDnet 584 1
|Le Parisien 4 1
|Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
|Silicon 459 1
|Space Daily 528 1
|Ananova 249 1
|Bloomberg 1009 1
|Flight Global 78 1
|Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 1
|Defense Talk 40 1
|The Verge - Издание 482 1
|IDC - International Data Corporation 4671 2
|Gartner 3301 2
|500 Startups 4742 1
|Sensor Tower 10 1
|S&P - Standard and Poor’s 470 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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Создано именных указателей - 75362.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181670, в очереди разбора - 969865.
Создано именных указателей - 75362.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru