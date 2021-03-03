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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Правительство Тюменской области
Департамент информатизации
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Публикаций - 35, упоминаний - 37
Правительство Тюменской области упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
|Рудзевич Мария 34 24
|Четвернин Алексей 651 23
|Власов Сергей 76 22
|Петрушин Андрей 64 22
|Песчанских Георгий 38 22
|Меджитов Тимур 56 22
|Албычев Александр 74 22
|Ципорин Павел 51 12
|Казарин Станислав 100 12
|Чернякова Елена 26 11
|Кудрин Алексей 63 11
|Семенов Алексей 67 11
|Ермолаев Артем 340 11
|Раков Ярослав 48 11
|Симаков Олег 106 11
|Цариковский Федор 31 11
|Крюков Сергей 26 11
|Иванов Алексей 76 11
|Калина Роман 60 11
|Бутенко Юрий 64 11
|Комар Евгений 20 11
|Приданкин Андрей 30 11
|Новиков Павел 67 11
|Герасимюк Максим 20 11
|Кирюшин Сергей 52 11
|Акимов Максим 167 11
|Носков Константин 202 11
|Катамадзе Анна 72 11
|Козлов Александр 54 11
|Левин Леонид 83 11
|Стрельцов Андрей 53 11
|Лысенко Эдуард 209 11
|Матвеева Татьяна 83 11
|Хайруллин Айрат 39 11
|Чамара Денис 57 11
|Терещенко Денис 38 11
|Попов Сергей 72 11
|Бойко Елена 151 11
|Паршин Максим 142 11
|Евстигнеев Сергей 21 11
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771363, в очереди разбора - 675045.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771363, в очереди разбора - 675045.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru