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Правительство Тюменской области
Департамент информатизации


03.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
28.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
16.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
09.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
23.06.2020 Как изменятся приоритеты цифровизации госведомств после пандемии 1
17.12.2019 Ntechlab и «Нетрис» внедрят распознавание лиц в регионах России 1
09.12.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2019 г. 1
01.10.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2019 г. 1
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 2
14.05.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2019 г. 1
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
02.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
01.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
02.06.2016 «Ростелеком» приступил к созданию единой системы видеонаблюдения в Тюменской области 1
29.10.2014 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
17.10.2014 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
04.09.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за август 2014 г. 2
05.08.2014 Приложение «Защищенный календарь» от Digital Design будет использоваться руководителями Тюменской области 1
13.05.2014 Органы власти Тюменской области переходят на централизованную ИТ-архитектуру 1

Публикаций - 35, упоминаний - 37

Правительство Тюменской области упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 5
Directum - Директум 649 4
ОТР 135 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Программный продукт ГК 92 2
Microsoft Corporation 11226 1
Oracle Corporation 3374 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 148 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
Галактика - Корпорация 253 1
Netris - Нетрис 46 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 24
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 24
Федеральное казначейство России 766 23
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 22
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 22
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 22
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 22
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 22
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 20
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 18
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 15
Правительство РФ 2209 15
Счётная палата РФ 462 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 12
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 11
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 11
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 11
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 11
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 11
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 11
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 11
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 11
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 11
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 420 11
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 11
Правительство Москвы 653 11
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 13
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 11
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 11
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 11
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 11
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
ГРЗ - Регистрационные знаки транспортных средств в России 2 1
ЮНИИ ИТ - Vika Нейронная сеть 3 1
Atos AntiCOVID 2 1
Госуслуги - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 18 1
Цифровой инспектор 6 1
АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 14 1
ЭОС Дело СЭД 626 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Apple iOS 5742 1
Галактика ERP 65 1
VK - Mail.ru Teambox 19 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 1
NtechLab FindFace 26 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 42 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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