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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Правительство Самарской области
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 48, упоминаний - 55
Правительство Самарской области упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
|Четвернин Алексей 651 11
|Козырев Алексей 270 11
|Елистратов Николай 90 9
|Абызов Михаил 64 8
|Холодняков Юрий 15 8
|Прокошев Андрей 30 8
|Нечепоренко Юрий 25 8
|Клементьев Андрей 18 8
|Скляр Алексей 49 7
|Горбачев Александр 18 4
|Кучин Сергей 22 3
|Островский Владимир 22 2
|Сафронов Роман 33 2
|Иванов Александр 71 2
|Чукарин Алексей 56 2
|Херсонцев Алексей 48 1
|Громов Иван 96 1
|Гуральников Сергей 161 1
|Контрабаев Артур 66 1
|Кесельбренер Леонид 49 1
|Левашов Александр 88 1
|Махонов Александр 29 1
|Макаров Станислав 111 1
|Ивакин Роман 49 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|Автокод (портал) 29 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru