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Правительство Самарской области


03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 2
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 2
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 1
04.05.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2020 г. 2
10.02.2020 В Самарской области успешно завершен первый этап проекта централизации бюджетного учета и отчетности 1
09.12.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2019 г. 1
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 1
06.08.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2019 г. 2
11.06.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2019 г. 2
05.12.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2018 г. 1
04.10.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2018 года 1
03.04.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2018 г. 1
04.12.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2017 года 1
08.11.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2017 года 1
15.06.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2017 г. 1
23.05.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2017 г. 2
15.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
09.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
03.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
28.11.2016 Solar Security начал сотрудничество с департаментом ИТ и связи Самарской области 1
25.11.2016 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2016 года 1
30.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
22.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
17.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
01.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
09.03.2016 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе: планы и проекты» 1
01.03.2016 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за февраль 2016 года 1
18.01.2016 Самарская область начала формирование корпоративной образовательной сети в интернете 1
10.09.2015 «Ростелеком» обеспечит высокоскоростным доступом в интернет школы Самарской области 1
01.09.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за август 2015 г. 1
24.07.2015 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
30.06.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
23.01.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
19.12.2014 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
07.08.2014 МТС запустила собственную сеть 4G в Самарской области 1
28.07.2014 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» 1
02.06.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за май 2014 г. 1
30.04.2014 Итоги трех лет информатизации медицины в России: дискуссия 1
10.04.2014 Чиновники обсудят информатизацию здравоохранения с ИТ-сообществом 1
07.03.2014 Конференция CNews «ECM 2014: мировые тренды в России» 1

Публикаций - 48, упоминаний - 55

Правительство Самарской области упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 3
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 2
АйТи 752 1
Agfa Gevaert 10 1
Регион-Курск Информационный Центр ГУП КО 2 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
МКД 16 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
CompanyMedia 111 1
Microsoft Corporation 11143 1
Twitter 2204 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
Криста НПО 59 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 1
Facebook 3767 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Visa International 1346 1
Газпром нефть 382 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 18
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 12
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 8
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 8
Правительство РФ 2207 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 8
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 7
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 7
Администрация Смоленской области 19 7
Росимущество - Управления информационных технологий 11 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
Президент Российской Федерации 1442 6
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 5
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 4
Правительство Москвы 653 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 4
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 4
Правительство Ставропольского края 23 3
Администрация Красноярского края 25 3
Правительство Пермского края 15 3
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 3
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 3
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 2
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Правительство Саратовской области 17 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Правительство Камчатского края 16 2
Правительство Московской области - Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 2 2
Правительство Нижегородской области 28 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 48 2
Правительство Республики Башкортостан 17 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 7
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1134 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 33 1
Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета - Бухгалтерский и налоговый учет в бюджетных учреждениях 5 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
3G - Стандарт мобильной связи 3748 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 487 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 11
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 5
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 4
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 3
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 3
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 212 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
ЭОС Дело СЭД 624 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Госуслуги - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 18 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 1
Госуслуги - Суперсервисы 14 1
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 1
КИС УСС - Комплексная информационная система мониторинга и управления силами и средствами экстренных оперативных служб города 1 1
ЕПБ - Единый проездной билет 3 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
Единый реестр информационных систем Республики Татарстан 1 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
VK - Mail.ru Одноклассники 860 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
Apple Pay 385 1
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Четвернин Алексей 651 11
Козырев Алексей 270 11
Елистратов Николай 90 9
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Холодняков Юрий 15 8
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Нечепоренко Юрий 25 8
Клементьев Андрей 18 8
Скляр Алексей 49 7
Горбачев Александр 18 4
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Островский Владимир 22 2
Сафронов Роман 33 2
Иванов Александр 71 2
Чукарин Алексей 56 2
Херсонцев Алексей 48 1
Громов Иван 96 1
Гуральников Сергей 161 1
Контрабаев Артур 66 1
Кесельбренер Леонид 49 1
Левашов Александр 88 1
Махонов Александр 29 1
Макаров Станислав 111 1
Ивакин Роман 49 1
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Система распределенных ситуационных центров 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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