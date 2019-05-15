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СОБЫТИЯ
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|15.05.2019
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Datadome модернизировала систему энергоснабжения ЦОДа «Электронная Москва»
Интегратор инженерных систем Datadome завершил проект по модернизации системы ИБП для ЦОДа «Электронная Москва». За один месяц специалисты увеличили мощность систем бесперебойного электроснабжения в 1,5 раза, причем без прерывания работы инженерных систем и сервисов ЦОД. В серед
|26.11.2007
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«Электронная Москва 2»: курс на интеграцию сервисов
альник Управления информатизации г. Москвы Алексей Михайлов, выступая на CNews Forum 2007. В рамках ГЦП «Электронная Москва 2», к реализации которой в столице приступают с 2008 г., планируется
|10.07.2007
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Вышел июльский номер журнала CNews
ы. Далее приводятся результаты опроса, организованного CNews и призванного выявить мнение москвичей о роли информатизации в их общении с государством. Следующее интервью — с генеральным конструктором ГЦП «Электронная Москва» Константином Жигуновым — рассказывает о ходе и перспективах информатизации столицы. Проекты в рамках ГЦП «Электронная Москва» развиваются в трех основных направл
|09.07.2007
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Открылась конференция «Электронная Москва» - результаты, проблемы, задачи»
вителей Правительства Москвы в нем приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, Государственной Думы, Московской городской Думы, ведущие разработчики информационных систем ГЦП «Электронная Москва». Конференция прошла под непосредственным председательством мэра Москвы Юрия Лужкова. Основной темой конференции стало обсуждение результатов первого этапа Городской цел
|04.10.2006
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"Энвижн Груп" заключила контракт в рамках программы "Электронная Москва"
Компания «Энвижн Груп», российский системный интегратор и поставщик ИТ-решений, объявила о подписании контракта на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках Городской целевой программы "Электронная Москва". Целью работ по контракту является разработка регламентов информационного взаимодействия Департамента природопользования и охраны окружающей сре
|22.09.2006
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"Электронная Москва": объявлено несколько ИТ-конкурсов
онная Москва» по созданию и развитию комплекса программно-технических средств в рамках метасистемы "Электронная Москва". Конкурсная документация предоставляется по рабочим дням с 9.00 до 17.00
|08.09.2006
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ГЦП "Электронная Москва": за НИОКР заплатят 0,5 млрд руб.
системы обеспечения работы городских организаций в режиме одного окна». Требуется исполнитель научно-исследовательских и опытно конструкторских работ (НИОКР) по данному проекту, проводимому в рамках ГЦП «Электронная Москва». Начальная цена госконтракта равна 500 млн руб. Конкурсная документация принимается до 3 октября 2006 г. Тренинг по теме «Продажа ИТ-услуг.Базовый курс» C 14 по 15 сент
|31.05.2006
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1 июня пройдет конференция "Электронный округ"
ьных органов власти и комплексов городского хозяйства г. Москвы, члены совета главных конструкторов ГЦП «Электронная Москва», фирм разработчиков, вендоров и предприятий, расположенных на террит
|26.05.2006
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1 июня откроется конференция "Электронный округ"
влена Префектурой ЗелАО совместно с Управлением информатизации г. Москвы, Генеральным конструктором ГЦП «Электронная Москва», Департаментом территориальных органов исполнительной власти г.Москв
|26.01.2006
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"Электронной Москве" не доплатили?
ора программы ситуация кардинально изменится". Распределение средств по годам в процессе реализации ГЦП "Электронная Москва" Год 2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007 Бюджет города, млн руб. 3470
|02.02.2004
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"ФОРС - Центр разработки" выиграл тендер в "Электронной Москве"
ления «Информационное обеспечение деятельности единых информационно-расчетных центров (ЕИРЦ)». Данный лот был разыгран в открытом конкурсе, проводившемся управлением городского заказа Москвы в рамках программы «Электронная Москва», и предполагает значительный объем исследовательских и проектных работ и весьма сжатый срок исполнения (до 20 апреля 2004 года). Сложность выполнения работ опреде
|16.04.2003
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«Электронная Москва» обеднела на 6 млрд. руб.
ьная сеть). В настоящее время уставной капитал компании равняется 4,7 млрд. руб. В текущем году на «Электронную Москву» планируется потратить 3,47 млрд. бюджетных средств и 2,5 млрд. рублей сос
|15.12.2002
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Программа "Электронная Москва": "сырая" и непрозрачная
Москвы. Акционерами так же выступили «Мостелеком», «КОМКОР», «Космос-TV». Как и предполагалось, в «Электронную Москву» вошли новые и уже существующие «профильные» столичные проекты, в том числ
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Михайлов Алексей 121 11
|Лужков Юрий 113 10
|Припачкин Юрий 67 9
|Валяева Елизавета 72 6
|Жигунов Константин 5 5
|Казак Максим 162 3
|Сушкевич Антон 67 3
|Шалманов Сергей 202 3
|Смирнов Анатолий 10 3
|Вартанов Юрий 7 3
|Росляк Юрий 6 3
|Каневский Максим 9 3
|Рейман Леонид 1066 3
|Щеголев Игорь 699 3
|Собянин Сергей 572 3
|Массух Илья 239 3
|Ермолаев Артем 379 3
|Попов Алексей 339 2
|Петров Анатолий 10 2
|Серова Елена 321 2
|Ухлинов Леонид 61 2
|Рудычева Наталья 95 2
|Мардер Наум 116 2
|Сафронов Роман 36 2
|Островский Владимир 25 2
|Сапельников Сергей 109 2
|Мякишева Марина 84 2
|Зубков Виктор 49 2
|Шабанов Александр 7 2
|Голованов Юрий 9 2
|Орлов Степан 11 2
|Сальников Сергей 3 2
|Журавлев Станислав 7 2
|Зотов Владимир 7 2
|Рабер Ирина 3 2
|Орловский Виктор 410 2
|Носков Константин 242 2
|Дергунова Ольга 120 2
|Дворкович Аркадий 216 2
|Козырев Алексей 328 2
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