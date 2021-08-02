Правительство Москвы

Whoosh разработал алгоритмы для повышения безопасности маршрутов электросамокатов 1

Названы результаты пилотного проекта по бесконтактной оплате поездок на МЦД 1

Simetra и PTV Group начали вместе работать над международными транспортными проектами 1

Как сделать использование больших данных наиболее эффективным 1

Московские автобусы научились принимать оплату через смартфон 1

ВТБ выиграл тендер на установку более 100 банкоматов в Московском метрополитене 1

ВТБ выиграл тендер на установку более 100 банкоматов в Московском метрополитене 1

Москвичам разрешили оплачивать проезд в метро с телефона 1

В России создается система тотального контроля над маршрутным транспортом 1

Электронными услугами в Москве пользуются более 4 млн человек 1

Состоялась церемония награждения CNews AWARDS 2014 1

Власти Москвы передумали строить соцсеть для пассажиров за 100 млн рублей 2

Оплатить парковку в Москве теперь можно с помощью Visa QIWI Wallet 2

Пополнить счет личного кабинета Московского паркинга теперь можно с помощью QIWI 1