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Правительство Москвы
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Дептранс Москвы


02.08.2021 Whoosh разработал алгоритмы для повышения безопасности маршрутов электросамокатов 1
07.07.2021 «Яндекс» открыл в Москве прокат электросамокатов. География, цены 1
07.07.2021 «Яндекс» запускает сервис аренды самокатов в Москве 1
06.07.2021 Названы результаты пилотного проекта по бесконтактной оплате поездок на МЦД 1
28.01.2021 Государственные мобильные приложения кишат иностранными трекерами. Они воруют данные россиян 2
16.12.2020 Simetra и PTV Group начали вместе работать над международными транспортными проектами 1
08.10.2020 Конкуренты настучали на «Яндекс.такси» властям. Теперь «Яндексу» грозят гигантские штрафы 3
10.07.2020 Оператор Wi-Fi в московском метро впервые раскрыл своих владельцев 1
08.07.2019 «Стэп лоджик» и Huawei заложили ИТ-фундамент в башне «Око» 1
13.05.2019 «Ситимобил» заработал в Самаре 1
05.02.2019 «Метрополитен» строит ИТ-систему с зональной оплатой. Где в Москве зоны будут, а где нет 1
17.12.2018 Яндекс.Такси и Ситимобил помогут таксопаркам оснастить такси в Москве 1
10.12.2018 Билеты на «Аэроэкспресс» теперь можно оплатить с помощью Googlе Pay 1
15.11.2018 «Мегафон» за счет демпинга отобрал сервис голосовой парковки у микрокоманды энтузиастов, которая его изобрела 1
26.10.2018 Такси «Яндекса» и Mail.ru объединились против властей, которые хотят «отбросить рынок на 15 лет назад» 2
17.10.2018 «Аэроэкспресс» зафиксировал рост продаж билетов через мобильное приложение на 27% 1
04.05.2018 Как сделать использование больших данных наиболее эффективным 1
12.04.2018 Московские автобусы научились принимать оплату через смартфон 1
26.03.2018 ВТБ выиграл тендер на установку более 100 банкоматов в Московском метрополитене 1
26.03.2018 ВТБ выиграл тендер на установку более 100 банкоматов в Московском метрополитене 1
07.06.2016 ВТБ установит более 2 тыс. устройств для безналичной оплаты проезда на станциях метро до конца года 1
24.09.2015 Законодательство для телекома: кардинальные перемены в отрасли 1
04.09.2015 Москвичам разрешили оплачивать проезд в метро с телефона 1
06.08.2015 CNews AWARDS 2015: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
28.05.2015 CNews AWARDS 2015: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
23.04.2015 В России создается система тотального контроля над маршрутным транспортом 1
27.03.2015 «УЭК» планирует интеграцию транспортных приложений карт «Стрелка» и «Тройка» 1
23.03.2015 «Сбербанк» приступил к выпуску карт с транспортным приложением «Тройка» 1
25.02.2015 Электронными услугами в Москве пользуются более 4 млн человек 1
05.02.2015 «Яндекс» поможет московским водителям найти и оплатить парковку 2
30.01.2015 Пополнить баланс карты «Тройка» теперь можно в интернет-банке «Альфа-Клик» 1
21.11.2014 Состоялась церемония награждения CNews AWARDS 2014 1
21.11.2014 Вручены награды CNews AWARDS 2014: Лучшие ИТ-проекты и технологии года 1
20.11.2014 Власти Москвы передумали строить соцсеть для пассажиров за 100 млн рублей 2
24.09.2013 Оплатить эвакуацию автомобиля в Москве можно через терминалы «Элекснет» 1
21.08.2013 Оплатить парковку в Москве теперь можно с помощью Visa QIWI Wallet 2
26.07.2013 Оборот «Платежного мира RURU» за год удвоился 1
16.07.2013 Московские автовладельцы смогут оплачивать парковки с помощью «Элекснет» 1
16.07.2013 Пополнить счет личного кабинета Московского паркинга теперь можно с помощью QIWI 1
11.03.2013 ДИТ Москвы представил новое поколение типового сайта столичного ведомства 1

Публикаций - 41, упоминаний - 48

Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4103 8
АйТи 753 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 3
Инфосистемы Джет 675 2
Google LLC 7177 2
MobilityLab - МобилитиЛаб 53 2
Apple Inc - Эппл Рус 7737 2
Microsoft Corporation 11168 2
Ситроникс - Sitronics 566 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 1
Технопром Инновационная корпорация 25 1
Xiaomi 904 1
Расчетные решения АО 14 1
Инфокомпас 14 1
СмартМолл 1 1
Стэп лоджик - Step Logic 103 1
Huawei 2733 1
Золотая Корона 281 1
Программный продукт ГК 92 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Trinity - Тринити ГК 48 1
PTV Group 18 1
МаксимаТелеком 102 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 244 1
Simetra - А+С Транспроект 39 1
Naumen - Наумен 342 1
АФК Система ПАО 998 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 4
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Яндекс.Такси 271 3
Ситимобил - Служба такси 113 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Geromeli Trade 1 1
Wheely - сервис для заказа премиальных авто с водителями 8 1
Callidus Capital 1 1
MLU Ltd 1 1
Uber 257 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 19 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Альфа-Банк 1127 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 1
MLU B.V. 10 1
Яндекс.Еда 93 1
Uber Technologies 258 1
Шоколадница - сеть кофеен 34 1
Снежная Королева 38 1
Аэроклуб 13 1
Совкомбанк ПАО 147 1
DHL Express 82 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
Мосгортранс ГУП 68 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Правительство Москвы - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы 53 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Правительство Москвы 653 1
World Bank Group - Всемирный банк 131 1
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Правительство РФ 2208 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 11 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Kubernetes 307 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 138 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 219 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
Google Android 10751 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Apple iOS 5742 3
Тройка - транспортная карта 34 3
MobilityLab MobileSputnik 22 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 2
Visa payWave 55 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 2
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 2
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 96 1
Узнай Москву - навигационно-туристический портал 26 1
АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 5 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
Huawei eSight 7 1
Huawei USG - Серия межсетевых экранов 2 1
Huawei NE20E - Серия маршрутизаторов 1 1
Huawei S - Серия коммутаторов 1 1
Huawei FusionServer E - Серия серверов 7 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 1
Яндекс.Лавка 68 1
Samsung Pay 238 1
Apache Hadoop 339 1
Apple Pay 385 1
Ликсутов Максим 32 3
Верхошинский Владимир 13 2
Бисембаева Алина 12 2
Пронин Дмитрий 1 1
Строкович Антон 45 1
Евдокимова Евгения 5 1
Федотова Евгения 1 1
Жуков Сергей 15 1
Асланян Сергей 75 1
Мунерман Илья 4 1
Кукоев Игорь 5 1
Жилинский Игорь 1 1
Колчин Вячеслав 5 1
Рабинович Борис 8 1
Никитинский Никита 2 1
Латыпов Роман 8 1
Чиркунов Антон 4 1
Мещеряков Николай 1 1
Кисляков Кирилл 5 1
Артемьев Валерий 3 1
Самойлов Михаил 8 1
Кулик Вадим 113 1
Попов Алексей 319 1
Wang Chen - Ван Чэнь 5 1
Чурсин Дмитрий 7 1
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
Путин Владимир 1828 1
Криворучко Алексей 5 1
Спевак Сергей 12 1
Чернаткин Владимир 4 1
Новожилова Варвара 3 1
Вольпе Борис 70 1
Аракелян Арам 7 1
Беттгер Кристиан 11 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 30
Россия - Российская федерация - РФ 57680 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Эстония - Эстонская Республика 420 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Ближний Восток 1479 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Казахстан - Республика 2650 1
Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 9 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 62 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Япония 2811 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Нидерланды 981 1
Великобритания - Лондон 828 1
Бельгия - Королевство 399 1
Латвия - Латвийская Республика 453 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 501 1
Россия - Ярославль 407 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - Сибирь 881 1
Восточная Европа 1691 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
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ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
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