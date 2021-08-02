Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Правительство Москвы
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Дептранс Москвы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 41, упоминаний - 48
Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Yandex - Яндекс 4103 8
|АйТи 753 4
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 3
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 3
|Инфосистемы Джет 675 2
|Google LLC 7177 2
|MobilityLab - МобилитиЛаб 53 2
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 2
|Microsoft Corporation 11168 2
|Ситроникс - Sitronics 566 2
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
|Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 1
|Технопром Инновационная корпорация 25 1
|Xiaomi 904 1
|Расчетные решения АО 14 1
|Инфокомпас 14 1
|СмартМолл 1 1
|Стэп лоджик - Step Logic 103 1
|Huawei 2733 1
|Золотая Корона 281 1
|Программный продукт ГК 92 1
|Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
|Trinity - Тринити ГК 48 1
|PTV Group 18 1
|МаксимаТелеком 102 1
|Bosch - БСХ бытовые приборы 244 1
|Simetra - А+С Транспроект 39 1
|Naumen - Наумен 342 1
|АФК Система ПАО 998 1
|VK - Mail.ru Group 2487 1
|Ростех - Ростехнологии 2230 1
|Ликсутов Максим 32 3
|Верхошинский Владимир 13 2
|Бисембаева Алина 12 2
|Пронин Дмитрий 1 1
|Строкович Антон 45 1
|Евдокимова Евгения 5 1
|Федотова Евгения 1 1
|Жуков Сергей 15 1
|Асланян Сергей 75 1
|Мунерман Илья 4 1
|Кукоев Игорь 5 1
|Жилинский Игорь 1 1
|Колчин Вячеслав 5 1
|Рабинович Борис 8 1
|Никитинский Никита 2 1
|Латыпов Роман 8 1
|Чиркунов Антон 4 1
|Мещеряков Николай 1 1
|Кисляков Кирилл 5 1
|Артемьев Валерий 3 1
|Самойлов Михаил 8 1
|Кулик Вадим 113 1
|Попов Алексей 319 1
|Wang Chen - Ван Чэнь 5 1
|Чурсин Дмитрий 7 1
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
|Путин Владимир 1828 1
|Криворучко Алексей 5 1
|Спевак Сергей 12 1
|Чернаткин Владимир 4 1
|Новожилова Варвара 3 1
|Вольпе Борис 70 1
|Аракелян Арам 7 1
|Беттгер Кристиан 11 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 2
|Forbes - Форбс 442 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|The Guardian - Британская газета 191 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|CNews Analytics 1991 3
|ResearchMe 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769789, в очереди разбора - 673473.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769789, в очереди разбора - 673473.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru