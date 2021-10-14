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Правительство Москвы
Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
ДПиИР


14.10.2021 Столичный «Техноград» запустил бесплатные онлайн-курсы по 10 направлениям 1
14.10.2021 На платформе «Карта инновационных решений» появился раздел с разработками в области строительства 1
13.10.2021 Число самозанятых в Москве превысило 750 тысяч 1
13.10.2021 «Сберкорус» внедрил электронный документооборот при выдаче субсидий предпринимателям Москвы через Сбербанк 2
06.10.2021 В Москве впервые пройдет познавательная акция «День без турникетов. Дети» 1
01.10.2021 Москвичи предложат идеи по развитию экосистемы МИК для физлиц 1
29.09.2021 От конструктора VR-проектов до повышения цифровой грамотности: как в Москве тестируют инновации в образовании 1
28.09.2021 Москва вновь стала одним из лидеров рейтинга The World‘s 100 Best Cities 1
27.09.2021 Какие инновации изменят облик российских городов 1
23.09.2021 Какие технологии помогут разработчикам цифровизировать Москву 1
22.09.2021 Москва и Сеул подписали соглашение о сотрудничестве в области инноваций 1
17.09.2021 В Москве начали тестировать смартбуфет для продажи готового питания 2
17.09.2021 Наталья Сергунина: Более 100 тыс. раз с начала года воспользовались предприниматели поддержкой МБМ 1
13.09.2021 Агентство инноваций Москвы заключило соглашение о сотрудничестве с ассоциацией Innobiz Республики Кореи 2
08.09.2021 Более 2,6 тысячи разработок представлено на столичной онлайн-платформе «Карта инновационных решений» 1
07.09.2021 Стартовал прием заявок на трек Digital Health программы «Московский акселератор» 2
27.08.2021 Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации» 2
24.08.2021 В Москве определены лучшие стартапы в сфере трубной промышленности 2
23.08.2021 Онлайн-бизнес, ритейл и ИТ вошли в тройку самых популярных направлений у предпринимателей Москвы 1
23.08.2021 Посетители столичной библиотеки протестировали сервис для анализа отзывов 2
20.08.2021 Онлайн-бизнес, ритейл и ИТ вошли в тройку самых популярных направлений у предпринимателей Москвы 1
18.08.2021 В программе «Московский акселератор» примут участие стартапы в сфере транспорта и мобильности 1
12.08.2021 Выпускники столичной программы StartHub.Moscow привлекли 580 млн рублей инвестиций 1
10.08.2021 В столичном «Технограде» появился профессиональный центр для предпринимателей 2
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 2
04.08.2021 В Москве запустили спецпроект для социально ориентированного бизнеса 1
30.07.2021 Московские предприниматели более 26 тыс. раз за полгода воспользовались онлайн-продуктами портала МБМ 2
26.07.2021 Стали известны лучшие стартапы трека FutureBank «Московского акселератора» 2
22.07.2021 Московские компании прошли в финал российско-китайского конкурса инноваций 1
22.07.2021 Технологическую площадку Старт Хаб на Красном Октябре с начала года посетили более 100 тыс. человек 1
22.07.2021 Алексей Парабучев, Агентство инноваций Москвы: В Москве создана крупнейшая в мире сеть площадок для тестирования инноваций 1
21.07.2021 В Москве начали тестировать инновационные разработки для защиты электроподстанций 1
20.07.2021 Московские предприниматели смогут пройти бесплатный курс по экспорту услуг 1
19.07.2021 Раздел с актуальными вакансиями стал доступен на сайте центра развития карьеры «Технограда» 1
13.07.2021 Стартовал прием заявок на трек AI Factory программы «Московский акселератор» 2
13.07.2021 В Москве продолжается прием заявок на финансовую поддержку инновационных проектов межотраслевых кластеров 1
08.07.2021 В Москве открыт прием заявок на участие в акселерационной программе Global Partners 2
08.07.2021 Российские ИТ-разработчики получили миллионы рублей на онлайн-хакатоне Moscow City Hack 3
06.07.2021 Tele2 учредила грант для поддержки локальных предпринимателей 3
05.07.2021 Столичному бизнесу расскажут, как получить многомиллионные субсидии на инжиниринг 1

Публикаций - 133, упоминаний - 190

Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 4
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 4
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Ростех Швабе Холдинг 150 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
SAP SE 3211 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Микрон - Micron 365 2
HintEd 3 1
Seeneco - Синеко Информационные системы 9 1
Технологии Будущего 29 1
InSales 40 1
AWG - АртВеб Групп 4 1
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 1
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 24 1
SmartPlayer - Смартплеер 4 1
Электротранспортные технологии 1 1
СуперОкс 3 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 96 1
Dassault Systemes 146 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 52 1
IVA Technologies 33 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 718 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 1
Ростех - Концерн Автоматика 396 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Совкомбанк ПАО 147 2
Открытие ФК 538 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 2
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 20 2
Genotek - Генотек 4 1
СКБ-банк 86 1
YouDo 27 1
РКС - Российские космические системы 100 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 14 1
Северсталь ПАО 204 1
Eurocargo - Эвокарго 3 1
Кредит Европа банк 29 1
Банк Интеза 20 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
Траектория будущего (АТБ) 5 1
X5 Group 599 1
Банк Зенит 131 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Альфа-Банк 1123 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 1
Belkacar - Оператор каршеринга 26 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Почта Банк 289 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 42
МИК - Московский инновационный кластер 51 23
Правительство Москвы 653 12
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
МЭЦ - Московский экспортный центр 10 3
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 2
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Мэр города Москвы 13 1
ГБУ Малый бизнес Москвы 12 1
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
Минэкономразвития РФ - Департамент стратегического развития и инноваций 1 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы 9 1
Администрация Псковской области 22 1
Правительство Пензенской области 16 1
Правительство Орловской области - Управление информационных технологий Орловской области 4 1
Правительство Пермского края 15 1
Администрация Ленинградской области - Комитет государственного заказа 4 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Администрация Смоленской области 19 1
МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Правительство РФ 2201 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 1
Администрация Курской области 13 1
Правительство Москвы - Департамент торговли и услуг 4 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 5
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
Проверка контрагентов 53 1
Crowdsourcing - Краудсорсинг 13 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
ISO 50001 - Energy Management System - стандарт эффективного планирования и потребления энергоресурсов 8 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 138 1
ISO 14001 - стандарт систем экологического управления - environmental management system 7 1
3D-печать 135 1
ISO - IATF TS 16949 - Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части 4 1
НИР - Научно-исследовательская работа 114 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
МИК - Московский акселератор 28 4
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 40 4
Apple iOS 5741 1
MONQ AIOps-платформа 4 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
Правительство Москвы - Краудсорсинг-проекты - crowd.mos.ru 5 1
Blizzard Entertainment Hearthstone 11 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Nvidia GeForce GTX 2058 1
Google Android 10750 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Автоматика Бином-КА 7 1
Автоматика Фотон‑Т - комплект абонентских устройств унифицированных коммуникаций 5 1
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 1
Национальные Технологии - СХД Купол 31 1
MTS StartUp Hub 26 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 1
Фурсин Алексей 100 74
Сергунина Наталья 163 16
Лысенко Эдуард 209 6
Прохоров Александр 86 2
Карфидов Алексей 2 1
Пресняков Денис 1 1
Ермолаева Мария 1 1
Новиков Семен 1 1
Бражникова Екатерина 1 1
Ванурин Алексей 1 1
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Небогатиков Андрей 1 1
Шипигузов Артур 2 1
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 1
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 5
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 3
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 2
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
Коррупция 22 1
Венчурные инвестиции 9 1
Бизнес-акселератор 31 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральное законодательство 254 1
Региональное законодательство 45 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 2
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 11 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 11 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
Техноград - инновационно-образовательный комплекс 15 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
МИК EdTech Challenge B2B 1 1
ФГБУ ФЦМН ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 5 1
Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 5 5
BRICS Solutions Awards 5 5
World Summit Awards 5 5
Киберспортивная Москва - турнир Правительства Москвы по киберспорту 2 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
Время Инноваций - награда 2 1
Eventiada IPRA Golden World Awards 1 1
Развитие регионов - премия 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759323, в очереди разбора - 663013.
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