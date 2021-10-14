Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Правительство Москвы
Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
ДПиИР
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 133, упоминаний - 190
Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
|Фурсин Алексей 100 74
|Сергунина Наталья 163 16
|Лысенко Эдуард 209 6
|Прохоров Александр 86 2
|Карфидов Алексей 2 1
|Пресняков Денис 1 1
|Ермолаева Мария 1 1
|Новиков Семен 1 1
|Бражникова Екатерина 1 1
|Ванурин Алексей 1 1
|Хлопцева Екатерина 1 1
|Небогатиков Андрей 1 1
|Шипигузов Артур 2 1
|Платонов Владимир 1 1
|Трошин Алексей 4 1
|Федичев Илья 1 1
|Пырко Алексей 1 1
|Броницкий Тимур 1 1
|Пономаренко Никита 1 1
|Орлов Александр 8 1
|Беленькая Олеся 1 1
|Рогова Вера 3 1
|Самойленков Сергей 1 1
|Пищелко Александр 4 1
|Семенов Александр 69 1
|Бочаров Алексей 11 1
|Цыбульников Вячеслав 35 1
|Иванов Сергей 170 1
|Транковская Наталья 11 1
|Ефимов Владимир 32 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Собянин Сергей 211 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759323, в очереди разбора - 663013.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759323, в очереди разбора - 663013.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru