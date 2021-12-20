Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Правительство Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы
ДНПиП
Публикаций - 59, упоминаний - 62
Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прохоров Александр 92 52
|Дегтев Геннадий 91 40
|Ефимов Владимир 35 10
|Сергунина Наталья 189 3
|Лысенко Эдуард 219 2
|Усачев Владимир 3 2
|Хасьянова Гульнара 116 2
|Фурсин Алексей 117 2
|Зезуля Алексей 1 1
|Ранчин Сергей 4 1
|Коротова Ирина 2 1
|Барашев Артем 1 1
|Голиков Алексей 1 1
|Алясев Алексей 1 1
|Полянский Емельян 1 1
|Ларионов Олег 3 1
|Стесин Святослав 3 1
|Филимонов Михаил 2 1
|Путин Владимир 2440 1
|Собянин Сергей 220 1
|Иванов Сергей 359 1
|Кравцов Александр 3 1
|Попкова Наталья 2 1
|Куценко Евгений 2 1
|Федотова Евгения 1 1
|Петричкович Ярослав 11 1
|Осипов Андрей 6 1
|Анисимов Алексей 10 1
|Акиншина Алина 5 1
|Wang Chen - Ван Чэнь 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169776, в очереди разбора - 1034898.
Создано именных указателей - 59473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1169776, в очереди разбора - 1034898.
Создано именных указателей - 59473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru