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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Правительство Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы (ДНПиП)
Публикаций - 55, упоминаний - 58
Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прохоров Александр 90 50
|Дегтев Геннадий 88 38
|Ефимов Владимир 34 10
|Сергунина Наталья 178 3
|Усачев Владимир 3 2
|Фурсин Алексей 110 2
|Лысенко Эдуард 215 2
|Хасьянова Гульнара 115 2
|Попкова Наталья 2 1
|Зезуля Алексей 1 1
|Алясев Алексей 1 1
|Голиков Алексей 1 1
|Барашев Артем 1 1
|Ранчин Сергей 4 1
|Собянин Сергей 218 1
|Иванов Сергей 337 1
|Кравцов Александр 3 1
|Путин Владимир 2376 1
|Куценко Евгений 1 1
|Федотова Евгения 1 1
|Петричкович Ярослав 11 1
|Осипов Андрей 6 1
|Анисимов Алексей 10 1
|Акиншина Алина 5 1
|Wang Chen - Ван Чэнь 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1163762, в очереди разбора - 1052967.
Создано именных указателей - 50718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1163762, в очереди разбора - 1052967.
Создано именных указателей - 50718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru