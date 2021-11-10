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Правительство Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы (ДНПиП)



10.11.2021 «Микрон» начал выпуск российского микроконтроллера для промышленности и интернета вещей 1
08.11.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали систему управления подачей медицинских газов 1
01.10.2021 Партия литий-ионных батарей впервые отправится из ОЭЗ «Технополис Москва» в Колумбию 1
29.09.2021 Производитель электроники из ОЭЗ «Технополис «Москва» освоил выпуск электросамокатов 1
28.09.2021 Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» займется разработкой ПО для энергосбережения 1
23.09.2021 «Микрон» модернизирует производство промышленных микросхем для применения в Антарктиде 1
21.09.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» оснастил батареями еще 200 столичных электробусов 1
15.09.2021 Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» создаст на площадке специализированный центр обработки данных 1
18.08.2021 Мобильное приложение инвестиционного портала Москвы скачали более 4,5 тысячи раз 1
17.08.2021 Москва укрепила позиции в рейтинге Tech Cities of the Future 1
05.08.2021 «Профотек» поставит оптические трансформаторы в Бразилию 1
29.07.2021 Delta Solutions переносит производство электроники из Китая в Россию 1
09.07.2021 «Микрон» выходит на рынок Туркменистана 1
28.05.2021 Производитель оборудования для ИТ и телекома из ОЭЗ «Технополис «Москва» вдвое увеличил рабочие места 1
24.05.2021 Инновационную систему управления проектами разработали в ОЭЗ «Технополис «Москва» 1
17.05.2021 В Москве запустят производство контактов для микроэлектроники 1
14.05.2021 Заработал онлайн-навигатор по мерам поддержки для предпринимателей 1
14.05.2021 Производитель канатно-транспортных систем получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» 1
12.05.2021 Стартап из ОЭЗ «Технополис «Москва» разработал высокоточный гироскоп для беспилотников 1
29.04.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» нарастили выпуск 3D-изделий для стоматологии 1
27.04.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» запатентовал рентген для крови 1
21.04.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» разработали защиту для устройств интернета вещей 1
13.04.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» запустили производство композитных деталей для Ferrari 1
13.04.2021 «Космические» компании ОЭЗ «Технополис «Москва» имеют более 100 запатентованных разработок 1
08.04.2021 «Микрон» запустил в производство новые радиочастотные метки для металла 1
05.04.2021 НТЦ «Хайтэк» инвестирует в создание систем видеоконференцсвязи 40 млн рублей 1
22.03.2021 Высокотехнологичный экспорт Москвы вырос более чем на 40 процентов 1
04.03.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» запущено производство комплектующих для космической и военной техники 1
17.02.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» появится производство электротранспорта 1
01.02.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» вложит более 20 млн рублей в производство медоборудования 1
28.01.2021 Новый резидент откроет в ОЭЗ «Технополис «Москва» центр проектирования микросхем 1
10.12.2020 Свыше 60 млн рублей субсидий получат резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» 2
26.11.2020 В Москве разработают цифровую платформу для поддержки экспортеров 1
21.10.2020 «Диагностика-М» поставила в Египет приборы для обнаружения взрывчатки 1
01.10.2020 «Мастерская цифровых решений» разработает информационную платформу для электросетевых компаний 1
25.09.2020 Новый резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» вложит в производство оптического оборудования около 260 млн рублей 1
22.09.2020 Образовательное оборудование от резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» появится в японских школах 1
09.09.2020 В ОЭЗ «Технополис Москва» началось строительство производства промышленных роботов 1
25.08.2020 Московские компании смогут оформить инвестиционные налоговые вычеты в онлайне 1
24.08.2020 Разработчик микросхем локализует производство в ОЭЗ «Технополис «Москва» 1

Публикаций - 55, упоминаний - 58

Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Микрон - Micron 566 9
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 104 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 230 3
Завод Протон Зеленоград 3 2
Аддитивный инжиниринг - Инжиниринговый центр Аддитивных Технологий 4 2
Drive Electro - Драйв Электро 6 2
Гудвин Концерн - Гудвин Европа 15 2
ХайТэк - Hi-Tech 72 1
UVL Robotics 2 1
Bitrobotics - Битроботикс 3 1
ССД - Связьстройдеталь 10 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр 9 1
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 4 1
Delta Solutions - Дельта солюшнс 14 1
Профотек 11 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3721 1
Элемент ГК - Elementec 51 1
Ростех - Ростехнологии 2282 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7719 1
Онлайн патент - Online Patent 10 1
Eltex - Элтекс 76 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 129 1
Стэп лоджик - Step Logic 116 1
Huawei 3109 1
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 5 4
Starta Ventures - венчурный фонд 11 1
Starta Accelerator 9 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 14 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 97 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 207 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4762 1
ИТЭЛМА НПП 15 1
Servier - Сервье - фармацевтическая компания 6 1
ФК Пульс - фармдистрибьютор 3 1
Ferrari NV 135 1
Sputnik Space - образовательный коворкинг 5 1
Композит 11 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 43 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 115 42
Алабушево ОЭЗ - Особая экономическая зона 27 9
Правительство Москвы 811 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1076 3
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 145 2
Президент Российской Федерации 1703 1
МТПП - Московская торгово-промышленная палата 13 1
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы - Moscow Seed Fund 20 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 130 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 43 1
МИК - Московский инновационный кластер 57 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1988 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1938 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 926 1
МЭЦ - Московский экспортный центр 12 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1829 1
МФППиП - Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства 1 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 268 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12015 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 312 2
3D-печать 248 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2845 1
Гироскоп 10 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12077 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 94 1
ИВЛ - Искусственная вентиляция легких - Искусственное дыхание 10 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 182 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 844 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10033 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2100 1
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 49 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 231 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1771 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3155 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1454 1
Google Android 11589 1
Apple iOS 6170 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 1
Huawei S - Серия коммутаторов 1 1
Huawei NE20E - Серия маршрутизаторов 1 1
Huawei USG - Серия межсетевых экранов 2 1
Huawei eSight 7 1
Яндекс.Навигатор 112 1
Huawei FusionServer E - Серия серверов 7 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 40 1
Прохоров Александр 90 50
Дегтев Геннадий 88 38
Ефимов Владимир 34 10
Сергунина Наталья 178 3
Усачев Владимир 3 2
Фурсин Алексей 110 2
Лысенко Эдуард 215 2
Хасьянова Гульнара 115 2
Попкова Наталья 2 1
Зезуля Алексей 1 1
Алясев Алексей 1 1
Голиков Алексей 1 1
Барашев Артем 1 1
Ранчин Сергей 4 1
Собянин Сергей 218 1
Иванов Сергей 337 1
Кравцов Александр 3 1
Путин Владимир 2376 1
Куценко Евгений 1 1
Федотова Евгения 1 1
Петричкович Ярослав 11 1
Осипов Андрей 6 1
Анисимов Алексей 10 1
Акиншина Алина 5 1
Wang Chen - Ван Чэнь 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26463 36
Россия - Российская федерация - РФ 81572 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33781 4
Франция - Французская Республика 4912 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10812 3
Нидерланды 1984 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9376 3
Чехия - Чешская Республика 973 3
Италия - Итальянская Республика 2807 3
Финляндия - Финляндская Республика 1559 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1432 2
Узбекистан - Республика 1247 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11968 2
Казахстан - Республика 4106 2
Япония 7876 2
Европа 7221 2
США - Нью-Йорк 2581 2
Великобритания - Лондон 1835 1
Москва - Зеленоград 50 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 899 1
Бельгия - Королевство 843 1
Латинская Америка 1339 1
Болгария - Республика 630 1
Люксембург Великое Герцогство 355 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 839 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 375 1
Азия Восточная 61 1
Туркмения - Туркменистан 389 1
Дания - Копенгаген 101 1
Ирландия - Дублин 134 1
Монако Княжество 96 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 641 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2875 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1766 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1157 1
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 338 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 832 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 858 1
Словакия - Словацкая Республика 345 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 654 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 142 14
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 13 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3578 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 775 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4004 1
Русский язык 1647 1
Градус Цельсия 222 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 1
TAdviser100 3 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 76 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 488 1
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 24 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 94 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
Олимпийские игры - Olympic Games 461 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1163762, в очереди разбора - 1052967.
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