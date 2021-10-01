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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Правительство Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 53, упоминаний - 56
Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прохоров Александр 86 39
|Дегтев Геннадий 85 11
|Ефимов Владимир 32 4
|Фурсин Алексей 100 2
|Федотова Евгения 1 1
|Зезуля Алексей 1 1
|Алясев Алексей 1 1
|Голиков Алексей 1 1
|Барашев Артем 1 1
|Хасьянова Гульнара 85 1
|Кравцов Александр 2 1
|Попкова Наталья 2 1
|Куценко Евгений 1 1
|Путин Владимир 1828 1
|Петричкович Ярослав 10 1
|Усачев Владимир 3 1
|Осипов Андрей 6 1
|Анисимов Алексей 9 1
|Акиншина Алина 5 1
|Wang Chen - Ван Чэнь 5 1
|TAdviser100 3 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
|НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767974, в очереди разбора - 671659.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767974, в очереди разбора - 671659.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru