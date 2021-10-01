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Правительство Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы


01.10.2021 Партия литий-ионных батарей впервые отправится из ОЭЗ «Технополис Москва» в Колумбию 1
29.09.2021 Производитель электроники из ОЭЗ «Технополис «Москва» освоил выпуск электросамокатов 1
28.09.2021 Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» займется разработкой ПО для энергосбережения 1
23.09.2021 «Микрон» модернизирует производство промышленных микросхем для применения в Антарктиде 1
21.09.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» оснастил батареями еще 200 столичных электробусов 1
15.09.2021 Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» создаст на площадке специализированный центр обработки данных 1
18.08.2021 Мобильное приложение инвестиционного портала Москвы скачали более 4,5 тысячи раз 1
17.08.2021 Москва укрепила позиции в рейтинге Tech Cities of the Future 1
05.08.2021 «Профотек» поставит оптические трансформаторы в Бразилию 1
29.07.2021 Delta Solutions переносит производство электроники из Китая в Россию 1
09.07.2021 «Микрон» выходит на рынок Туркменистана 1
28.05.2021 Производитель оборудования для ИТ и телекома из ОЭЗ «Технополис «Москва» вдвое увеличил рабочие места 1
24.05.2021 Инновационную систему управления проектами разработали в ОЭЗ «Технополис «Москва» 1
17.05.2021 В Москве запустят производство контактов для микроэлектроники 1
14.05.2021 Заработал онлайн-навигатор по мерам поддержки для предпринимателей 1
14.05.2021 Производитель канатно-транспортных систем получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» 1
12.05.2021 Стартап из ОЭЗ «Технополис «Москва» разработал высокоточный гироскоп для беспилотников 1
29.04.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» нарастили выпуск 3D-изделий для стоматологии 1
27.04.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» запатентовал рентген для крови 1
21.04.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» разработали защиту для устройств интернета вещей 1
13.04.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» запустили производство композитных деталей для Ferrari 1
13.04.2021 «Космические» компании ОЭЗ «Технополис «Москва» имеют более 100 запатентованных разработок 1
08.04.2021 «Микрон» запустил в производство новые радиочастотные метки для металла 1
05.04.2021 НТЦ «Хайтэк» инвестирует в создание систем видеоконференцсвязи 40 млн рублей 1
22.03.2021 Высокотехнологичный экспорт Москвы вырос более чем на 40 процентов 1
04.03.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» запущено производство комплектующих для космической и военной техники 1
17.02.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» появится производство электротранспорта 1
01.02.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» вложит более 20 млн рублей в производство медоборудования 1
28.01.2021 Новый резидент откроет в ОЭЗ «Технополис «Москва» центр проектирования микросхем 1
10.12.2020 Свыше 60 млн рублей субсидий получат резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» 2
26.11.2020 В Москве разработают цифровую платформу для поддержки экспортеров 1
21.10.2020 «Диагностика-М» поставила в Египет приборы для обнаружения взрывчатки 1
01.10.2020 «Мастерская цифровых решений» разработает информационную платформу для электросетевых компаний 1
25.09.2020 Новый резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» вложит в производство оптического оборудования около 260 млн рублей 1
22.09.2020 Образовательное оборудование от резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» появится в японских школах 1
09.09.2020 В ОЭЗ «Технополис Москва» началось строительство производства промышленных роботов 1
25.08.2020 Московские компании смогут оформить инвестиционные налоговые вычеты в онлайне 1
24.08.2020 Разработчик микросхем локализует производство в ОЭЗ «Технополис «Москва» 1
19.08.2020 В первом полугодии 2020 г. резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» вложили в развитие инновационных производств 3,2 млрд рублей 1
17.08.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал систему охраны периметра с применением искусственного интеллекта 1

Публикаций - 53, упоминаний - 56

Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Гудвин Концерн - Гудвин Европа 10 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
Huawei 2733 1
Микрон - Micron 365 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 1
Стэп лоджик - Step Logic 103 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 1
Eltex - Элтекс 71 1
Онлайн патент - Online Patent 10 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
Delta Solutions - Дельта солюшнс 14 1
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 2 1
ССД - Связьстройдеталь 9 1
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 5 3
Starta Ventures - венчурный фонд 11 1
Starta Accelerator 9 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 14 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Servier - Сервье - фармацевтическая компания 5 1
ФК Пульс - фармдистрибьютор 3 1
Sputnik Space - образовательный коворкинг 5 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 37
Алабушево ОЭЗ - Особая экономическая зона 26 5
Правительство Москвы 653 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Президент Российской Федерации 1442 1
МТПП - Московская торгово-промышленная палата 7 1
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы - Moscow Seed Fund 19 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 51 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
МФППиП - Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства 1 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 138 1
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 35 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
3D-печать 135 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 1
Huawei S - Серия коммутаторов 1 1
Huawei NE20E - Серия маршрутизаторов 1 1
Huawei USG - Серия межсетевых экранов 2 1
Huawei eSight 7 1
Прохоров Александр 86 39
Дегтев Геннадий 85 11
Ефимов Владимир 32 4
Фурсин Алексей 100 2
Федотова Евгения 1 1
Зезуля Алексей 1 1
Алясев Алексей 1 1
Голиков Алексей 1 1
Барашев Артем 1 1
Хасьянова Гульнара 85 1
Кравцов Александр 2 1
Попкова Наталья 2 1
Куценко Евгений 1 1
Путин Владимир 1828 1
Петричкович Ярослав 10 1
Усачев Владимир 3 1
Осипов Андрей 6 1
Анисимов Алексей 9 1
Акиншина Алина 5 1
Wang Chen - Ван Чэнь 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 33
Россия - Российская федерация - РФ 57617 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 4
Франция - Французская Республика 2139 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 3
Казахстан - Республика 2646 2
Европа 3781 2
Япония 2808 2
Чехия - Чешская Республика 499 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 2
США - Нью-Йорк 1098 2
Норвегия - Королевство 434 1
Австрия - Австрийская Республика 529 1
Литва - Литовская Республика 331 1
Словакия - Словацкая Республика 214 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Москва - Зеленоград 28 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Индия - Республика 2181 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Европа Западная 618 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 520 1
Нидерланды 977 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Узбекистан - Республика 826 1
Саудовская Аравия - Королевство 278 1
Италия - Итальянская Республика 1399 1
Израиль 724 1
Восточная Европа 1688 1
Польша - Республика 834 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 85 6
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 12 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
Русский язык 991 1
TAdviser100 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767974, в очереди разбора - 671659.
Создано именных указателей - 46354.
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