Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203226
ИКТ 15783
Организации 11946
Ведомства 1509
Ассоциации 1137
Технологии 3593
Системы 27085
Персоны 88616
География 3165
Статьи 1596
Пресса 1346
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2867
Мероприятия 896

Правительство Москвы ДПиИР Москва АКИ Агентство креативных индустрий Московский кластер видеоигр

Московский кластер видеоигр —  экосистема поддержки для полного цикла видеоигровой разработки. Она объединит инфраструктуру для создания графики и звука, образовательные программы, налоговые льготы, а также резидентскую и экспортную поддержку. Проект реализовывается Агентством креативных индустрий Москвы, а открытие кластера произойдет в 2025 году.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.09.2026 А.А. Фурсин: «Москва — один из лидеров мирового геймдева» 1
05.12.2025 Резиденты нового Московского кластера видеоигр и анимации могут получить налоговые льготы и финансирование 1
03.12.2025 Резидентам Московского кластера видеоигр помогут с продвижением за рубежом 1
18.11.2025 Московские видеоигровые студии договорились о партнерстве с мировыми гигантами в Южной Корее 1
24.09.2025 RuStore и Московский кластер видеоигр запускают акселератор для разработчиков мобильных игр 1
24.09.2025 Резиденты Московского кластера видеоигр и анимации смогут получить налоговые льготы «Сколково» 1
04.09.2025 Агентство креативных индустрий Москвы и RuStore заключили соглашение о создании экосистемы развития мобильных игр 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Game Art Pioneers - Пионеры игрового искусства 5 2
Roblox Corporation 98 1
VOLTEP - ВОЛТЕП 3 1
Бука - Buka Entertaiment 493 1
Xsolla - Иксолла - Систем проджектс 17 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1163 1
Аэроплан 16 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3476 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 771 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2917 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 43 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - АКИ - Агентство креативных индустрий - Автономная некоммерческая организация 6 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18544 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13222 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26586 2
Data monetization - Монетизация данных 2012 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55137 2
Метавселенная - Metaverse 125 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14242 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 562 1
Application store - магазин приложений 1492 1
PC game - GameDev - Game development and production - Геймдев 100 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1114 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3233 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13072 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8811 1
Много приложений - RuStore - Рустор 674 2
Агамова Гюльнара 9 4
Собянин Сергей 571 2
Фурсин Алексей 159 2
Панкрушев Дмитрий 21 2
Гореславский Алексей 13 1
Волошин Станислав 4 1
Звягинский Виктор 2 1
Проскурин Никита 1 1
Tesla Nikola - Тесла Никола 20 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48257 7
Россия - РФ - Российская федерация 169203 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19443 3
Индонезия - Республика 1074 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1838 2
Южная Корея - Республика 7127 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13885 1
Азия - Азиатский регион 5965 1
Япония 13869 1
Польша - Республика 2046 1
Индия - Bharat 5927 1
Бразилия - Федеративная Республика 2537 1
Испания - Королевство 3857 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34458 5
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1589 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2477 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5883 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6652 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18490 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 596 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11797 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 217 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 454 1
Аренда 2732 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1725 1
Инди - independent 73 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11557 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12480 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4067 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5571 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6645 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481786, в очереди разбора - 724139.
Создано именных указателей - 203226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Лучшие кнопочные телефоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще