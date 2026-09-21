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Правительство Москвы ДПиИР Москва АКИ Агентство креативных индустрий Московский кластер видеоигр
Московский кластер видеоигр — экосистема поддержки для полного цикла видеоигровой разработки. Она объединит инфраструктуру для создания графики и звука, образовательные программы, налоговые льготы, а также резидентскую и экспортную поддержку. Проект реализовывается Агентством креативных индустрий Москвы, а открытие кластера произойдет в 2025 году.
СОБЫТИЯ
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Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Game Art Pioneers - Пионеры игрового искусства 5 2
|Roblox Corporation 98 1
|VOLTEP - ВОЛТЕП 3 1
|Бука - Buka Entertaiment 493 1
|Xsolla - Иксолла - Систем проджектс 17 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1163 1
|Аэроплан 16 1
|Правительство Москвы - ДПиИР Москва - АКИ - Агентство креативных индустрий - Автономная некоммерческая организация 6 2
|Агамова Гюльнара 9 4
|Собянин Сергей 571 2
|Фурсин Алексей 159 2
|Панкрушев Дмитрий 21 2
|Гореславский Алексей 13 1
|Волошин Станислав 4 1
|Звягинский Виктор 2 1
|Проскурин Никита 1 1
|Tesla Nikola - Тесла Никола 20 1
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