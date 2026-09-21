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Правительство Москвы ДПиИР Москва АКИ Агентство креативных индустрий Автономная некоммерческая организация

Правительство Москвы - ДПиИР Москва - АКИ - Агентство креативных индустрий - Автономная некоммерческая организация

Автономная некоммерческая организация «Агентство креативных индустрий» (АКИ) создана в 2020 году Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы для поддержки и развития творческого бизнеса. Основные задачи АКИ — формирование положительного имиджа города Москвы и его позиционирование как международного творческого центра. Агентство является единым окном, осуществляющим поддержку всех столичных представителей креативного предпринимательства.

СОБЫТИЯ


21.09.2026 А.А. Фурсин: «Москва — один из лидеров мирового геймдева» 1
24.09.2025 Резиденты Московского кластера видеоигр и анимации смогут получить налоговые льготы «Сколково» 1
24.06.2025 В столице создан первый цифровой кластер медиатехнологий 1
27.02.2024 Правительство России рассмотрит дорожную карту развития видеоигровой индустрии 1
14.07.2021 Москва вышла в финал международного конкурса на звание мировой столицы дизайна 1
28.05.2021 Правительство Москвы учредило гранты для студий анимации 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 227 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1163 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2917 4
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 43 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3476 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 284 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
МИК - Московский инновационный кластер 198 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 189 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 771 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 249 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6720 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4999 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 19 1
WDO - World Design Organization - Всемирная организация дизайна 1 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26586 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55137 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18544 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6645 1
PC game - GameDev - Game development and production - Геймдев 100 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24271 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13222 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3233 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 813 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - АКИ - Агентство креативных индустрий - Московский кластер видеоигр 7 2
Реестр добросовестных экспортеров 220 1
Сергунина Наталья 375 2
Фурсин Алексей 159 2
Tesla Nikola - Тесла Никола 20 1
Овчинников Василий 22 1
Агамова Гюльнара 9 1
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Польша - Республика 2046 1
Индия - Bharat 5927 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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