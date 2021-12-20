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Правительство Москвы
ДНПиП
Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы



20.12.2021 Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» займется сетевой информационной безопасностью 1
29.11.2021 В ОЭЗ Москвы выпустили первую партию энергоэффективных транзисторов для силовой электроники 1
10.11.2021 «Микрон» начал выпуск российского микроконтроллера для промышленности и интернета вещей 1
08.11.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали систему управления подачей медицинских газов 1
01.10.2021 Партия литий-ионных батарей впервые отправится из ОЭЗ «Технополис Москва» в Колумбию 1
29.09.2021 Производитель электроники из ОЭЗ «Технополис «Москва» освоил выпуск электросамокатов 1
28.09.2021 Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» займется разработкой ПО для энергосбережения 1
23.09.2021 «Микрон» модернизирует производство промышленных микросхем для применения в Антарктиде 1
21.09.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» оснастил батареями еще 200 столичных электробусов 1
15.09.2021 Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» создаст на площадке специализированный центр обработки данных 1
18.08.2021 Мобильное приложение инвестиционного портала Москвы скачали более 4,5 тысячи раз 1
17.08.2021 Москва укрепила позиции в рейтинге Tech Cities of the Future 1
05.08.2021 «Профотек» поставит оптические трансформаторы в Бразилию 1
29.07.2021 Delta Solutions переносит производство электроники из Китая в Россию 1
09.07.2021 «Микрон» выходит на рынок Туркменистана 1
28.05.2021 Производитель оборудования для ИТ и телекома из ОЭЗ «Технополис «Москва» вдвое увеличил рабочие места 1
24.05.2021 Инновационную систему управления проектами разработали в ОЭЗ «Технополис «Москва» 1
17.05.2021 В Москве запустят производство контактов для микроэлектроники 1
14.05.2021 Заработал онлайн-навигатор по мерам поддержки для предпринимателей 1
14.05.2021 Производитель канатно-транспортных систем получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» 1
12.05.2021 Стартап из ОЭЗ «Технополис «Москва» разработал высокоточный гироскоп для беспилотников 1
29.04.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» нарастили выпуск 3D-изделий для стоматологии 1
27.04.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» запатентовал рентген для крови 1
21.04.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» разработали защиту для устройств интернета вещей 1
13.04.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» запустили производство композитных деталей для Ferrari 1
13.04.2021 «Космические» компании ОЭЗ «Технополис «Москва» имеют более 100 запатентованных разработок 1
08.04.2021 «Микрон» запустил в производство новые радиочастотные метки для металла 1
05.04.2021 НТЦ «Хайтэк» инвестирует в создание систем видеоконференцсвязи 40 млн рублей 1
22.03.2021 Высокотехнологичный экспорт Москвы вырос более чем на 40 процентов 1
04.03.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» запущено производство комплектующих для космической и военной техники 1
17.02.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» появится производство электротранспорта 1
01.02.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» вложит более 20 млн рублей в производство медоборудования 1
28.01.2021 Новый резидент откроет в ОЭЗ «Технополис «Москва» центр проектирования микросхем 1
10.12.2020 Свыше 60 млн рублей субсидий получат резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» 2
26.11.2020 В Москве разработают цифровую платформу для поддержки экспортеров 1
21.10.2020 «Диагностика-М» поставила в Египет приборы для обнаружения взрывчатки 1
01.10.2020 «Мастерская цифровых решений» разработает информационную платформу для электросетевых компаний 1
25.09.2020 Новый резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» вложит в производство оптического оборудования около 260 млн рублей 1
22.09.2020 Образовательное оборудование от резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» появится в японских школах 1
09.09.2020 В ОЭЗ «Технополис Москва» началось строительство производства промышленных роботов 1

Публикаций - 59, упоминаний - 62

Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Микрон - Micron 576 10
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 108 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 233 3
Завод Протон Зеленоград 3 2
Аддитивный инжиниринг - Инжиниринговый центр Аддитивных Технологий 4 2
Drive Electro - Драйв Электро 6 2
Гудвин Концерн - Гудвин Европа 15 2
ХайТэк - Hi-Tech 75 1
UVL Robotics 2 1
Bitrobotics - Битроботикс 3 1
ССД - Связьстройдеталь 10 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр 9 1
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 4 1
Delta Solutions - Дельта солюшнс 14 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 52 1
Профотек 11 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3757 1
Элемент ГК - Elementec 56 1
Ростех - Ростехнологии 2311 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7805 1
Онлайн патент - Online Patent 10 1
Eltex - Элтекс 81 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 153 1
Стэп лоджик - Step Logic 120 1
Huawei 2996 1
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 5 4
Starta Ventures - венчурный фонд 11 1
Starta Accelerator 9 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 14 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 98 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 212 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4845 1
ИТЭЛМА НПП 19 1
Servier - Сервье - фармацевтическая компания 6 1
ФК Пульс - фармдистрибьютор 4 1
Ferrari NV 135 1
Sputnik Space - образовательный коворкинг 5 1
Композит 11 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 43 1
Итэлма-бизнесстрой 1 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 121 44
Алабушево ОЭЗ - Особая экономическая зона 29 10
Правительство Москвы 817 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1171 3
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 154 2
Президент Российской Федерации 1727 1
МТПП - Московская торгово-промышленная палата 13 1
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы - Moscow Seed Fund 20 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 130 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 44 1
МИК - Московский инновационный кластер 65 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2041 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2000 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 1
МЭЦ - Московский экспортный центр 12 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1852 1
Правительство Москвы - ДНПиП - МФППиП - Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства 1 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 273 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12334 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 312 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10101 1
MOSFET - Metal-Oxide-Semiconductor Field-effect Transistor - Полевой транзистор металл-оксид-полупроводник 16 1
3D печать 271 1
Гироскоп 10 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12130 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 101 1
ИВЛ - Искусственная вентиляция легких - Искусственное дыхание 10 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 188 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 863 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2858 1
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2133 1
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 49 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 231 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1789 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3172 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1504 1
Google Android 11666 1
Apple iOS 6242 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 32 1
Huawei S - Серия коммутаторов 5 1
Huawei NE - серия маршрутизаторов 7 1
Huawei USG - Серия межсетевых экранов 3 1
Huawei eSight 7 1
Яндекс.Навигатор 113 1
Huawei FusionServer - серия серверов 16 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 41 1
Прохоров Александр 92 52
Дегтев Геннадий 91 40
Ефимов Владимир 35 10
Сергунина Наталья 189 3
Лысенко Эдуард 221 2
Усачев Владимир 3 2
Хасьянова Гульнара 116 2
Фурсин Алексей 117 2
Зезуля Алексей 1 1
Ранчин Сергей 4 1
Коротова Ирина 2 1
Барашев Артем 1 1
Голиков Алексей 1 1
Алясев Алексей 1 1
Полянский Емельян 1 1
Ларионов Олег 3 1
Стесин Святослав 3 1
Филимонов Михаил 2 1
Путин Владимир 2441 1
Собянин Сергей 220 1
Иванов Сергей 359 1
Кравцов Александр 3 1
Попкова Наталья 2 1
Куценко Евгений 2 1
Федотова Евгения 1 1
Петричкович Ярослав 11 1
Осипов Андрей 6 1
Анисимов Алексей 10 1
Акиншина Алина 5 1
Wang Chen - Ван Чэнь 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26678 37
Россия - Российская федерация - РФ 82427 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34001 4
Франция - Французская Республика 4928 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10883 3
Нидерланды 1992 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9516 3
Чехия - Чешская Республика 976 3
Италия - Итальянская Республика 2822 3
Финляндия - Финляндская Республика 1622 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1443 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА 858 2
Узбекистан - Республика 1252 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12061 2
Казахстан - Республика 4135 2
Япония 7898 2
Европа 7260 2
США - Нью-Йорк 2587 2
Великобритания - Лондон 1840 1
Москва - Зеленоград 50 1
Бельгия - Королевство 847 1
Латинская Америка 1345 1
Болгария - Республика 632 1
Люксембург Великое Герцогство 356 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 843 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 378 1
Азия Восточная 61 1
Туркмения - Туркменистан 389 1
Дания - Копенгаген 101 1
Ирландия - Дублин 135 1
Монако Княжество 96 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 650 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2892 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1775 1
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 340 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1165 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 836 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 861 1
Литва - Литовская Республика 503 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 657 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 146 16
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 13 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3659 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 783 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 231 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4105 1
Русский язык 1657 1
Градус Цельсия 222 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 1
TAdviser100 3 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 78 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 1
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 24 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 94 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 15 1
Олимпийские игры - Olympic Games 473 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170266, в очереди разбора - 1033440.
Создано именных указателей - 60006.
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