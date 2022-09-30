Индексная книга CNews*
Почтовый сервер сервер электронной почты почтовый сервис почтовый клиент Mail Transfer Agent, MTA
Публикаций - 313, упоминаний - 321
Почтовый сервер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 15
|Мишустин Михаил 376 5
|Чернышенко Дмитрий 320 4
|Хинштейн Александр 68 3
|Массух Илья 202 3
|Гришин Дмитрий 185 3
|Челышев Сергей 5 2
|Иванов Александр 83 2
|Горелкин Антон 38 2
|Мерзляков Андрей 0 1
|Махлин Дмитрий 17 1
|Малышев Сергей 49 1
|Мантуров Денис 66 1
|Комлев Николай 55 1
|Смоляров Дмитрий 8 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 141 1
|Цуприк Василий 11 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 12
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 7
|РИА Новости 766 4
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 4
|Forbes - Форбс 591 1
|РБК ТВ - телеканал 59 1
|Juniper Research 468 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1201165, в очереди разбора - 922675.
Создано именных указателей - 94333.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1201165, в очереди разбора - 922675.
Создано именных указателей - 94333.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.