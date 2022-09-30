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Почтовый сервер сервер электронной почты почтовый сервис почтовый клиент Mail Transfer Agent, MTA

Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA


30.09.2022 Что такое корпоративная мобильность, и с чем ее едят 1
29.09.2022 Что показали два года активной эксплуатации российской коммуникационной платформы 3
28.09.2022 Вышло значимое оперативное обновление для ОС Astra Linux Special Edition 1
27.09.2022 Россиян отлучили от обновлений Windows. Как обмануть Microsoft 1
27.09.2022 Apple вышвырнула приложения VK из App Store. Акции холдинга обрушились. Как решить проблему 1
21.09.2022 «Сиссофт» предложит бизнесу отечественные решения AlterOS и AlterOffice для замены зарубежных систем 1
13.09.2022 «Мой офис» крупно обновился. Веб-редакторы можно встраивать в сторонние системы 1
12.09.2022 «РТК-солар»: мошенники использовали бренды «Красное и белое» и «Додо пицца» для хищения денег у граждан 1
05.09.2022 «Ростелеком-ЦОД» организовала почтовый сервис для правительства Бурятии 1
29.08.2022 Из-за неудачной попытки сэкономить закрывается производитель сверхзащищенных смартфонов, любимых оргпреступностью 1
29.08.2022 Экс-работник Twitter шпионил за пользователями в интересах Саудовской Аравии 1
26.08.2022 Хакеры иранских спецслужб нашли способ потрошить почтовые ящики Gmail и Microsoft 1
24.08.2022 Система корпоративной почты RuPost внесена в реестр отечественного ПО 1
23.08.2022 Утвержден новый список обязательных к предустановке российских приложений. Доминирует ПО «Яндекса» и VK 1
12.08.2022 Gmail сломала свой спам-фильтр, чтобы пользователи без помех получали политическую агитацию 1
04.08.2022 Спрос на IaaS и SaaS устойчиво растет, на PaaS — только формируется 1
27.07.2022 «Почта Mail.ru» обновила алгоритмы умной сортировки писем 1
13.07.2022 В зоне повышенного риска: как ИТ-компании должны защищать свой периметр 1
08.07.2022 10 простых шагов: как мигрировать из иностранного в российское облако 1
24.06.2022 Как движется процесс импортозамещения в сфере ИТ 1
20.06.2022 Юрий Соснин, «Астра»: С февраля мы испытываем на себе лавинообразный рост запросов на миграцию 1
17.06.2022 Тольяттинский государственный университет внедрил «Кибер бэкап» 1
16.06.2022 Все школы Рязанской области переходят на российское офисное ПО «МойОфис» 1
16.06.2022 На платформе HRlink стал доступен модуль отправки расчетных листков 1
Астра Линукс, Илья Сивцев 1
08.06.2022 «Мой офис» выпустил «созданную с нуля» корпоративную почту на миллион ящиков 1
07.06.2022 Бывший сотрудник «Ростелекома» выложил в сеть персональные данные ста тысяч коллег 1
03.06.2022 Четыре региона России подписали соглашения о сотрудничестве с «МойОфис» и переводе более 700 школ на российское офисное ПО 1
01.06.2022 Эксперты и члены ассоциации выступили против предложения АКИТ легализовать пиратство 1
01.06.2022 Более 250 школ Астраханской области перейдут на российское офисное ПО «МойОфис» 1
01.06.2022 Российских чиновников обязали пересесть с Telegram и WhatsAp на мессенджер VK 1
31.05.2022 CouchDB: обзор СУБД без четкой структуры данных 1
25.05.2022 «Почты для параноиков» ProtonMail больше нет. Теперь у сервиса новое имя и выросший почтовый ящик на бесплатном тарифе 2
25.05.2022 Состоялся релиз Solar Dozor 7.7 с повышенной производительностью и скоростью фильтрации трафика, контролем содержимого файлов в iCalendar 1
17.05.2022 Облачные серверы для бизнеса от MerliOnCloud 1
27.04.2022 Carmoney автоматизировала процесс адаптации сотрудников с помощью мобильного приложения Talenttech 1
25.04.2022 Томский государственный университет приобрел лицензии «Р7-офис» 1
29.04.2022 Каким должен быть современный цифровой офис 1
21.04.2022 CorpSoft24 запустила услугу по блокировке интернет-трафика из иностранных сетей 1
25.04.2022 Российские аналоги зарубежного софта: как бизнесу принять решение об интеграции нового ПО 1

Публикаций - 313, упоминаний - 321

Почтовый сервер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 98
Yandex - Яндекс 5015 46
Softline - Софтлайн 1870 35
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 24
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 20
Apple Inc 10683 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 15
IBM - International Business Machines Corp 8941 14
Новые облачные технологии (НОТ) 277 14
Telegram Group 805 11
Intel Corporation 11262 10
Dr.Web - Доктор Веб 1186 10
Элемент ГК - Elementec 1523 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 7
Samsung Electronics 9333 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 7
Huawei 3222 7
Крок - Croc 1616 7
Red Hat 1183 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 5
Amazon Inc - Amazon.com 2650 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 4
Cisco Systems 4720 3
1С-Битрикс - Bitrix 443 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 3
Cloudflare 65 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 969 3
Lenovo Group 2077 2
VK - Mail.ru Group 3057 2
HP - Hewlett-Packard 3567 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 2
Eltex - Элтекс 88 2
Ланит - Онланта - Onlanta 79 2
LG Electronics 3372 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 87 2
Почта России ПАО 1853 36
РЖД - Российские железные дороги 1458 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 7
X5 Group 709 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 5
Газпром ПАО 1008 4
IKEA - ИКЕА 124 3
Альфа-Банк 1476 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
Лента - Сеть розничной торговли 912 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 2
Societe Generale Group 68 2
Яндекс.Еда 490 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 108 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 4 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 0 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 0 1
Роснефть НК 434 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 1
Татнефть 182 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 1
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 9 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 1
LEGO 202 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 339 1
Виктория - Сеть супермаркетов 145 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 1
Открытие ФК - Росгосстрах 266 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 1
Ростех - Калашников ГК - Ижевский машиностроительный завод 28 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 54 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 72
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 56
Президент Российской Федерации 3770 27
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 21
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 6
Таможня - Таможенная служба 421 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 4
Администрация Президента РФ 904 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 2
Верховный суд Российской Федерации 709 2
Счётная палата РФ 628 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
Президент Украины 92 1
Федеральный совет Швейцарии - Органы государственной власти Швейцарская Конфедерация 0 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 135 1
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
Демократическая политическая партия США 91 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 1272 82
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 64
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 63
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 60
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 56
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 40
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 40
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 38
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 38
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 34
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 29
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 28
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 28
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 25
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 0 24
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 23
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 22
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 20
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 20
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 20
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 304 19
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 18
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер 938 18
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 18
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 16
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 16
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 16
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 1364 15
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 1955 15
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 14
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 14
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 13
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 1590 13
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 12
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 11
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 11
Linux OS 7669 61
Google Android 11959 40
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 39
Microsoft Office 3247 37
Google Gmail 802 36
Новые облачные технологии - МойОфис 381 31
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 24
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 14
Microsoft Windows 2000 2856 14
Apple macOS 1457 13
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 10
Microsoft SQL Server 1416 10
Mozilla Firefox - браузер 1738 10
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 123 10
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 9
Apple iOS 6422 9
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 9
Microsoft Windows 2104 8
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 7
Microsoft Windows 7 1780 6
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 250 6
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 5
Nokia Symbian OS 1388 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 168 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 4
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 264 4
Microsoft Windows Server 2003 467 3
Python - высокоуровневый язык программирования 486 3
Oracle Java - язык программирования 2554 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 3
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 51 3
WhatsApp Messenger 745 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 3
Kyocera TASKalfa МФУ 28 2
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 221 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 242 2
IBM System X - IBM eServer xSeries 197 2
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 242 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 2
Путин Владимир 2542 15
Мишустин Михаил 376 5
Чернышенко Дмитрий 320 4
Хинштейн Александр 68 3
Массух Илья 202 3
Гришин Дмитрий 185 3
Челышев Сергей 5 2
Иванов Александр 83 2
Горелкин Антон 38 2
Мерзляков Андрей 0 1
Махлин Дмитрий 17 1
Малышев Сергей 49 1
Мантуров Денис 66 1
Комлев Николай 55 1
Смоляров Дмитрий 8 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 1
Цуприк Василий 11 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 128
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 76
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 41
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 29
Земля - планета Солнечной системы 7427 18
Россия - СФО - Новосибирск 3269 13
Казахстан - Республика 4467 13
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 11
Беларусь - Белоруссия 3525 11
Япония 10069 9
Россия - ПФО - Казань 2085 9
Азия - Азиатский регион 3803 8
Бразилия - Федеративная Республика 1945 6
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 6
Африка - Африканский регион 2928 6
Китай - Тайвань 2115 5
Россия - Сибирь 1579 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 5
Австралия - Австралийский Союз 2791 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 4
Балтийское море - Варяжское море 62 4
Нидерланды 2197 4
Солнечная система - Solar system 2236 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 4
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 98 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 3
Австрия - Австрийская Республика 1020 3
Швеция - Королевство 2072 3
Румыния 592 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 3
Америка 2011 3
Чехия - Чешская Республика 1053 2
Армения - Республика 1112 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 341 2
Россия - СФО - Омская область 517 2
Уран - планета Солнечной системы 177 2
Германия - Бавария - Мюнхен 424 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 152
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 109
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 45
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 18
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 18
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 12
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 10
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 9
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 9
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 8
Ergonomics - Эргономика 840 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 6
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 5
Красная книга - аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов 27 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 3
Физика - Physics - область естествознания 889 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 2
Космос - Чёрная дыра - Black hole 0 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 2
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 1
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АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 1
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EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 1
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