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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Почтовый сервер Сервер электронной почты Почтовый сервис Mail Transfer Agent, MTA



22.02.2022 «Мой офис» и «Аладдин Р.Д» интегрировали свои продукты для защиты информации в электронной почте 1
18.02.2022 Возрожден легендарный всеми любимый сервис Google, которого многим не хватало 1
22.12.2020 «Ростелеком» отказывается от импортных серверных Linux в пользу российской «Ред ОС» 1
21.12.2020 Syssoft защитила корпоративную сеть компании «Курьер сервис экспресс» 1
17.12.2020 Какой реальный эффект приносит бизнесу виртуальная инфраструктура 1
09.12.2020 Почтовый сервер Tegu заработал на отечественной РЕД ОС 1
23.11.2020 Российские производители ПО могут подать заявку на его предварительную установку 1
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 1
18.11.2020 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS 1
17.11.2020 Подтверждена совместимость почтового сервера Tegu и ОС «Альт Сервер 9» 1
09.11.2020 «Яндекс», Apple, Huawei просят власти отложить предустановку российского ПО на ПК и смартфоны 1
26.10.2020 Как не потратить деньги на защиту от DDoS впустую 1
29.09.2020 Cloud4Y предоставил ГК «Балтийский Дом» услуги по модели IaaS 1
28.09.2020 У «Яндекса» появилась платная почта с дополнительными «фишками» и огромным местом в облаке 1
15.09.2020 Российские корпорации получили новый способ автоматизации информационной и экономической безопасности 1
07.09.2020 «Билайн» стал первым сотовым партнером 5post 1
04.09.2020 Российский бесплатный интернет украсят рекламой 1
20.08.2020 Подтверждена совместимость «Р7-Офис» и «Ред ОС» 1
19.08.2020 Чиновники придумали критерии для сайтов, к которым проложат бесплатный интернет 1
19.08.2020 5Post доставит продукцию iHerb 1
21.07.2020 CNews Analytics опубликовал первый рейтинг игроков российского рынка видеоконференцсвязи 1
20.07.2020 5Post создаст собственную сеть пунктов выдачи заказов 1
14.07.2020 Zextras запускает собственную версию почтового сервера Zimbra 9 Open Source 1
18.06.2020 Специалисты LanCloud — подробно и откровенно про SLA на IaaS 1
21.04.2020 «М.Видео» и «Эльдорадо» доставят заказы в ближайшую «Пятерочку» 1
17.04.2020 Mail.ru запустила почту для крупного бизнеса 1
31.03.2020 «Почта Mail.ru» защитит пользователей от фишинговых писем про коронавирус 1
30.03.2020 Власти хотят отложить обязательную предустановку отечественного ПО 1
24.03.2020 Минкомсвязи объяснило, к каким сайтам проложат «бесплатный интернет». Под эти требования не подходит почти никто 1
16.03.2020 «Доступный интернет» взвинтит цены на связь для всех россиян 1
11.03.2020 «Не компенсировать». Минкомсвязи выступило против госкомпенсаций операторам за «бесплатный интернет» 1
02.03.2020 Россиян оставили без бесплатного интернета вопреки поручению Путина 1
11.02.2020 Операторы потребовали у государства 150 миллиардов за бесплатный доступ к госпорталам, почте и соцсетям 1
07.02.2020 Cloud4Y предоставил корпоративную почту в облаке «дочке» «Озона» 1
30.01.2020 X5 Retail Group объявила о сотрудничестве 5Post и Apiship 1
29.01.2020 В России заблокировали сверхзащищенную «почту для параноиков» 1
27.01.2020 В Mail.ru сломалась почта. Пострадали миллионы пользователей 1
24.01.2020 Стало известно, к каким ресурсам доступ будет бесплатным. Среди них турецкий мессенджер Bip 1
11.12.2019 Как повысить производительность в 1,5-2 раза 1
28.11.2019 Власти Московской области закупили на миллионы российское офисное ПО 1

Публикаций - 100, упоминаний - 101

Почтовый сервер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3853 3
VK - Mail.ru Group 2990 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 222 1
Крок - Croc 1604 1
NVision Group - Энвижн Груп 659 1
Apple Inc 10510 1
Ростех - Ростехнологии 2482 1
Red Hat 1169 1
Intel Corporation 11138 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 620 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7806 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1295 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1577 1
Президент Российской Федерации 3349 1
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 21397 18
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5250 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8913 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 14322 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1446 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 6527 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6057 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2497 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2581 2
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 198 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1170 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 3887 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 4170 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4039 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7868 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 694 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 4255 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 536 1
Microsoft Office 3209 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2241 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12907 2
Украина 6024 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 930 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 250 1
Узбекистан - Республика 1271 1
Германия - Федеративная Республика 8501 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1801 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1539 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3174 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1453 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177851, в очереди разбора - 982229.
Создано именных указателей - 71964.
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