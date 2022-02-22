Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Почтовый сервер Сервер электронной почты Почтовый сервис Mail Transfer Agent, MTA
Публикаций - 100, упоминаний - 101
Почтовый сервер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 3853 3
|VK - Mail.ru Group 2990 2
|НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 222 1
|Крок - Croc 1604 1
|NVision Group - Энвижн Груп 659 1
|Apple Inc 10510 1
|Ростех - Ростехнологии 2482 1
|Red Hat 1169 1
|Intel Corporation 11138 1
|Microsoft Office 3209 5
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2241 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12907 2
|Украина 6024 2
|Россия - СЗФО - Калининградская область 930 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 250 1
|Узбекистан - Республика 1271 1
|Германия - Федеративная Республика 8501 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177851, в очереди разбора - 982229.
Создано именных указателей - 71964.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177851, в очереди разбора - 982229.
Создано именных указателей - 71964.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru