Порнография Pornography Adults Only индустрия развлечений для взрослых контент для взрослых сайты для взрослых

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|10.08.2022
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Качать порно с торрентов больше не уголовное преступление. Верховный суд разрешил
детельствующих о том, что обвиняемый совершил действия, направленные на распространение видеоролика порнографического содержания», – говорится в решении Верховного суда. Порно у российских влас
|17.02.2022
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В Рунете хотят блокировать информацию о феминизме наравне с детским порно и пропагандой суицида
читаю, мы тоже должны найти точку приложения собственных усилий», — сказала сенатор Павлова. Противоправный контент Действующим законодательством предусмотрена внесудебная блокировка сайтов с детской порнографией, информацией о способах употребления наркотиков и нелегальной продаже алкоголя, суицидальной информацией, призывами к массовым беспорядкам, выражением неуважения к обществу, госуда
|07.09.2021
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Роскомнадзор даст российским банкам доступ к детскому порно, сайтам про наркотики и экстремизм
тра запрещенной информации. Другими словами, банки будут отказывать таким клиентам в любых операциях с деньгами и иным имуществом. Напомним, что в реестр запрещенных сайтов попадают ресурсы с детской порнографией, материалами экстремистского характера, а также с суицидальным и пронаркотическим контентом. Нередко в перечне можно встретить и очень популярные в стране сайты, например, 4PDA. За
|28.07.2021
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Конкуренты атаковали «русских хакеров» порно-спамом и требуют выкуп за то, чтобы перестать
ех недель назад. Но что-то пошло не так. Неизвестные спамеры завалили форум GIF-изображениями с гей-порно и потребовали с его операторов заплатить вышеупомянутые $5 тыс. с припиской «у тебя ест
|25.11.2015
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Роскомнадзор начал блокировать музыкальные сайты «за детское порно»
«Детская порнография» на музыкальных сайтах Роскомнадзор включил в Реестр запрещенных сайтов м
|20.01.2015
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В 2014 г. интернет-пользователи больше всего жаловались на сайты с детской порнографией и пропагандой наркотиков
б опасном контенте» на главной странице ресурса и разместить свою жалобу в соответствующем разделе: детская порнография, пропаганда наркотиков, призывы к суициду, фишинговые сайты и пр. Жалобы
|27.08.2014
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Как смотрят порно пользователи Windows, Mac, Linux, Android и iOS. Исследование
Владельцы «яблочных» компьютеров Mac чаще смотрят порнографию в интернете, чем пользователи Windows, а среди владельцев смартфонов больше всего времени на просмотр порно тратят обладатели BlackBerry — популярных устройств среди топ-менеджеров и руководителей компаний. Такие данные содержатся в отчете, опубликованном сайтом PornHub.com, составленном на осн
|18.07.2014
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Eset изучила новый банковский троян для любителей японского порно
Эксперты вирусной лаборатории Eset в Братиславе (Словакия) представили анализ банковского трояна Win32/Aibatook, ориентированного на посетителей популярных японских порно-сайтов. Как сообщили CNews в Eset, специалисты компании обнаружили более 90 скомпрометированных площадок, которые перенаправляют пользователей на страницу загрузки Win32/Aibatook. Вредоно
|23.07.2012
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Прокуратура потребовала обязать «Вконтакте» находить и удалять порнографию
потребовав признать незаконным бездействие администрации сайта по ограничению распространения в ней порнографического контента. Прокуратура Мурманска считает, что социальная сеть должна проводи
|05.07.2012
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Пользователю «ВКонтакте» грозит шесть лет тюрьмы за размещение порно-роликов на личной странице
местного жителя, который в открытом доступе на личной странице в соцсети разместил 12 видеороликов порнографического характера. Как уточнили CNews в пресс-службе МВД по республике Бурятия, реч
|26.01.2012
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Покажите ваше порно!
Компания Paraben выпустила вторую версию своего поискового USB-гаджета для обнаружения порно. Новый Porn Detection Stick как и раньше подключается к порту USB, после чего запускает процесс обнаружения на компьютере файлов форматов MOV, MP4, MPEG1–4, ASF или AVI, содержащих пор
|22.12.2011
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Порнодоменам в Рунете объявили войну
ионный центр национального домена сети интернет (КЦ), являющийся регулятором доменных зон .Ru и .РФ, сообщил о заключении соглашения с Лигой безопасности интернета (ЛБИ) о совместной борьбе с детской порнографией. Теперь регистраторы доменных имен смогут приостанавливать делегирование доменов сайтов, на которых ЛБИ обнаружит материалы с соответствующим содержанием. Напомним, в ноябре вступи
|22.09.2011
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Когда и как начнут фильтровать Рунет
товит документ, призванный законодательно ограничить в России доступ к ресурсам, содержащим детское порно, пропаганду наркотиков и экстремистские материалы, рассказал CNews исполнительный дирек
|02.09.2011
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Самые страшные темы Рунета: бесплатный софт, порно и кулинария
категорию аналитики отнесли ресурсы о кулинарии, красоте, здоровье и моде. Переходы из поисковой выдачи на «женские» сайты дают 15% случаев заражений. На переходы по ссылкам на сайты с бесплатным ПО, порно и «женской» тематикой приходится более половины заражений, связанных с поиском в Рунете. Всего же в «Касперском» говорят, что заметную опасность заражения несет поиск ресурсов по 8 крупны
|21.07.2011
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Прокуратура Воронежа возбудила уголовное дело из-за порно «Вконтакте»
Прокуратурой Левобережного района Воронежа было возбуждено уголовное дело по факту распространения жителем Воронежа в социальной сети «Вконтакте» видеозаписей порнографического содержания с участием несовершеннолетних. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Воронежской области. Предварительной проверкой установлено, что 25-летний житель
|14.06.2011
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Google борется с детским порно лучше, чем «Яндекс»
з содержания выдачи разделов «Картинки» в поисковых системах «Яндекс» и Google по запросам «детское порно» и «child porno». По мнению аналитиков горячей линии фонда «Дружественный Рунет», в пои
|31.05.2011
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Против россиянина возбудили уголовное дело за детское порно «В Контакте»
ографических материалов в интернете, сообщает издание «Взгляд-Инфо». По версии следствия, подозреваемый в июле прошлого года на странице «Павел Морозов» в социальной сети «В Контакте» разместил ролик порнографического содержания с участием несовершеннолетних детей. Уголовное дело возбуждено по статье 242 ч.1 УК РФ «Незаконное распространение порнографических материалов или предметов», преду
|31.05.2011
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Полиция поймала очередного пользователя «ВКонтакте» на детском порно
По факту размещения видеоролика с детским порно в социальной сети «ВКонтакте» возбуждено уголовное дело. Обвиняемым по делу проходит владелец страницы под ником «Павел Морозов», проживающий в г. Ртищево Саратовской области. Настоящее и
|23.05.2011
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Facebook запустила технологию PhotoDNA для борьбы с порнографией
Социальная сеть Facebook объявила о том, что запустила технологию PhotoDNA по всему миру, чтобы помочь предотвратить преступления связанные с детской сексуальной эксплуатацией и порнографией и повысить степень защищенности детей в сети. PhotoDNA будет сканировать все фотографии, загружаемые на сайт, и сравнивать их с «черными списками» фотобанков NCMEC, а также внутрен
|04.05.2011
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В России создадут доменную зону, свободную от порно-сайтов
ону .ДЕТИ, призванную защитить детей от негативного и опасного контента. Как рассказал CNews директор КЦ Андрей Колесников, идея создания такой зоны возникла после того, как за рубежом запустили зону порно-доменов .XXX. «В противовес ей мы решили сделать что-то хорошее и полезное», - отмечает он. По словам Колесникова, в новой доменной зоне будут располагаться лишь сайты с качественным конт
|28.04.2011
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Власти закрыли порно-филиал Rutracker.org
также должны понести наказание», - сказано на сайте ГУМВД Киева. В отношении Pornolab.net уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 301 Уголовного кодекса Украины («Распространение видеопродукции порнографического содержания»). Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 300 минимальных доходов граждан или ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на т
|15.04.2011
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МВД готовит поисковик порно-картинок
возраста, свастику, машины и т.п. Он также может отличить фото купающихся обнаженных людей от фото порнографического содержания. Остается доработать движок под задачи МВД, говорит гендиректор
|05.04.2011
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Сотрудник ГИБДД распространял порно через интернет со своего домашнего ПК
ения Следственного комитета РФ по региону. По версии следствия, в феврале 2011 г. в городе Горно-Алтайске Республики Алтай подозреваемый Айас Чильчинов распространил в городской сети OngNET материалы порнографического содержания, открыв общий доступ к внутренним ресурсам своего домашнего компьютера. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоя
|01.02.2011
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Милиция: за детское порно должны отвечать порталы, регистраторы и пользователи
ители на их сайтах». Выступление милиционера относилось к проблемам распространения не столько пиратского, сколько прочего «запрещенного контента», к которому организаторы мероприятия отнесли детское порно и экстремистские материалы. Интересно, что тем самым отдел «К» устами своего сотрудника вступило в обсуждение ответственности провайдеров и хостинговых площадок за неправомерный контент и
|15.12.2010
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Поиск по картинкам Yahoo начал показывать порно из-за сбоя
абсолютно нейтральный запрос в поисковике по картинкам Yahoo, после чего кликнуть по какому-либо изображению в результатах поиска, высока вероятность того, что вместо этой картинки на экране появится порнография. Порнографические изображения появляются в том числе по таким невинным запросам, как, например, «puppy photos», «car photos» и другие. Представители компании Yahoo уже осведомлены о
|15.10.2010
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Европа - безусловный лидер по продажам мобильного порно
Спрос на порно-контент для мобильников будет неуклонно расти, считают аналитики Juniper Research. По их исследованию, в 2009 г. пользователи мобильных телефонов загрузили на свои устройства контента «дл
|15.07.2010
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Пакистан лидирует по количеству поисковых запросов о порно
рвом месте в мире по множеству запросов, связанных с сексуальными темами. Среди популярных в стране порно-запросов в том числе и запросы о незаконном сексуальном контенте – например, «секс с де
|10.02.2010
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CNews TV. Связисты против детского порно
омстар-ОТС» и «Скай-Линк» обязались защищать пользователей глобальной паутины от контакта с детским порно. смотреть на CNews.TV
|09.02.2010
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Ведущие российские интернет-провайдеры подписали xартию по борьбе с детской порнографией в Сети
В присутствии министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Игоря Щёголева ведущие российские интернет-провайдеры подписали Хартию операторов связи России по борьбе с детской порнографией в сети интернет, говорится в сообщении Минкомсвязи. Подписи под Хартией поставили генеральные директора: Евгений Юрченко («Связьинвест»), Сергей Приданцев («Комстар-ОТС»), Александ
|16.10.2009
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С начала года в РФ было закрыто около 150 сайтов с детским порно
Сотрудники Управления «К» МВД РФ с начала года пресекли деятельность около 150 интернет-ресурсов с детской порнографией и возбудили 137 уголовных дел против ее распространителей, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД РФ Рашида Нургалиев
|17.09.2009
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Власти хотят наказывать провайдеров за порнографию
рнет в контакт с детьми. Также авторы исследования установили, что материалы, классифицируемые как «детская порнография», содержатся на более чем 4 млн веб-сайтов, а ежедневно в Сети появляется
|12.08.2009
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Дети идут в Сеть за видео и порно
рвисе YouTube, общения с друзьями в социальных сетях, а также поиска контента по запросам «секс» и «порно», говорится в новом исследовании компании Symantec. Специалисты Symantec выделили 100 н
|16.10.2008
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Рунет победил в себе порно
ним по популярности следуют «кто с кем» — 418 тыс. и «как правильно» — 141 тыс. Интересно, что вопрос «что делать» интересует пользователей больше, чем «кто виноват». Место январь 2007 август 2008 1. порно одноклассники 2. погода в контакте 3. знакомства порно 4. mail.ru погода 5. скачать mail.ru 6. работа вконтакте 7. сонник контакт 8. ваз однокласники 9. из рук в руки mail 10. горо
|18.09.2008
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Социальные сети популярнее порно
т. Он также отмечает, что интерес к онлайн-порнографии особенно заметно ослабел у пользователей в возрасте от 18 до 24 лет. «Мне кажется, что эти молодые люди столько сидят в социальных сетях, что на порно у них просто не остается времени», — отметил он. С ростом социальных сетей доля поисковых запросов по порнотематике сократилась вдвое Также в отчете говорится, что за последние пять
|04.06.2008
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В Калининграде заведено «дело» за распространение порно в интернете
Отделом дознания ОВД Ленинградского района областного центра возбуждено уголовное дело против пользователя интернета по факту распространения и рекламирования им в сети материалов порнографического содержания. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе облпрокуратуры. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что пользователь, зарегистрированный на одном из
|19.02.2008
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1700 легальных сайтов заблокированы борцами с детской порнографией
сло заблокированных. Проверив 700 сайтов из списка, Никки обнаружил, что только на двух из них была детская порнография. Как сообщает The Register, большинство остальных онлайн-ресурсов – легал
|17.10.2007
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Американцы выдумали питерского порно-хостера
етербургская компания Russian Business Network предоставляет услуги хостинга противоправным сайтам (детская порнография, спам, пиратство, фишинг, кардерство и пр.), гарантируя защиту от блокиро
|06.09.2007
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В Петербурге задержаны торговцы порнографией
Вечером 5-го сентября у входа на станцию метро «Дыбенко» были задержаны двое мужчин, торговавших дисками с нелицензионными фильмами и порнографией. Один из задержанных является гражданином Таджикистана, второй приехал из Дагестана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
|22.06.2007
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Россия: интернет в порноиндустрии станет отягчающим обстоятельством?
роведенного ОБСЕ исследования было установлено, что на сайтах, контент которых классифицируется как порно, в 83% случаев содержались изображения детей от 6 до 12 лет. 49% таких сайтов содержит
|15.12.2006
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Программисты-энтузиасты борятся с детской порнографией
раждан, сообщает Crime-research. Осенью эксперты британской мониторинговой компании Internet Watch Foundation (IWF) обнародовали результаты исследования, согласно которым большинство сайтов с детской порнографией размещены на территории России и США. В конце июня Генпрокуратура России потребовала от МВД принять меры по обеспечению постоянного контроля за работой, направленной на защиту дете
Порнография упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Щеголев Игорь 692 15
|Давыдов Денис 39 15
|Врублевский Павел 94 12
|Малофеев Константин 111 10
|Путин Владимир 2802 10
|Жаров Александр 174 10
|Bush George - Буш Джордж 305 9
|Мизулина Елена 22 8
|Гусев Игорь 19 7
|Артимович Игорь 29 6
|Gates William Henry - Гейтс Билл 905 6
|Дарбинян Саркис 35 6
|Козлюк Артем 39 6
|Krebs Brian - Кребс Брайан 53 5
|Мирошников Борис 61 5
|Артимовичи (братья) 22 5
|Медведев Дмитрий 1635 5
|Twomey Paul - Туми Пол 26 5
|Хинштейн Александр 79 5
|Никифоров Николай 1172 5
|Дуров Павел 256 4
|Навальный Алексей 61 4
|Пермяков Максим 29 4
|Курашев Дмитрий 45 4
|Воробьев Андрей 156 4
|Артимович Дмитрий 36 4
|Мишустин Михаил 521 4
|Колесников Андрей 84 4
|Мизулина Екатерина 11 4
|Мельникова Анастасия 267 4
|Михайлов Сергей 44 4
|Яровая Ирина 70 3
|Кулин Филипп 43 3
|Кузнецов Антон 10 3
|Боярский Сергей 24 3
|Чернышенко Дмитрий 475 3
|Наумов Виктор 125 3
|Липов Андрей 57 3
|Ситников Сергей 76 3
|Беспалов Евгений 6 3
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