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Порнография Pornography Adults Only индустрия развлечений для взрослых контент для взрослых сайты для взрослых



10.08.2022 Качать порно с торрентов больше не уголовное преступление. Верховный суд разрешил

детельствующих о том, что обвиняемый совершил действия, направленные на распространение видеоролика порнографического содержания», – говорится в решении Верховного суда. Порно у российских влас
17.02.2022 В Рунете хотят блокировать информацию о феминизме наравне с детским порно и пропагандой суицида

читаю, мы тоже должны найти точку приложения собственных усилий», — сказала сенатор Павлова. Противоправный контент Действующим законодательством предусмотрена внесудебная блокировка сайтов с детской порнографией, информацией о способах употребления наркотиков и нелегальной продаже алкоголя, суицидальной информацией, призывами к массовым беспорядкам, выражением неуважения к обществу, госуда
07.09.2021 Роскомнадзор даст российским банкам доступ к детскому порно, сайтам про наркотики и экстремизм

тра запрещенной информации. Другими словами, банки будут отказывать таким клиентам в любых операциях с деньгами и иным имуществом. Напомним, что в реестр запрещенных сайтов попадают ресурсы с детской порнографией, материалами экстремистского характера, а также с суицидальным и пронаркотическим контентом. Нередко в перечне можно встретить и очень популярные в стране сайты, например, 4PDA. За
28.07.2021 Конкуренты атаковали «русских хакеров» порно-спамом и требуют выкуп за то, чтобы перестать

ех недель назад. Но что-то пошло не так. Неизвестные спамеры завалили форум GIF-изображениями с гей-порно и потребовали с его операторов заплатить вышеупомянутые $5 тыс. с припиской «у тебя ест
25.11.2015 Роскомнадзор начал блокировать музыкальные сайты «за детское порно»

«Детская порнография» на музыкальных сайтах Роскомнадзор включил в Реестр запрещенных сайтов м
20.01.2015 В 2014 г. интернет-пользователи больше всего жаловались на сайты с детской порнографией и пропагандой наркотиков

б опасном контенте» на главной странице ресурса и разместить свою жалобу в соответствующем разделе: детская порнография, пропаганда наркотиков, призывы к суициду, фишинговые сайты и пр. Жалобы

27.08.2014 Как смотрят порно пользователи Windows, Mac, Linux, Android и iOS. Исследование

Владельцы «яблочных» компьютеров Mac чаще смотрят порнографию в интернете, чем пользователи Windows, а среди владельцев смартфонов больше всего времени на просмотр порно тратят обладатели BlackBerry — популярных устройств среди топ-менеджеров и руководителей компаний. Такие данные содержатся в отчете, опубликованном сайтом PornHub.com, составленном на осн
18.07.2014 Eset изучила новый банковский троян для любителей японского порно

Эксперты вирусной лаборатории Eset в Братиславе (Словакия) представили анализ банковского трояна Win32/Aibatook, ориентированного на посетителей популярных японских порно-сайтов. Как сообщили CNews в Eset, специалисты компании обнаружили более 90 скомпрометированных площадок, которые перенаправляют пользователей на страницу загрузки Win32/Aibatook. Вредоно
23.07.2012 Прокуратура потребовала обязать «Вконтакте» находить и удалять порнографию

потребовав признать незаконным бездействие администрации сайта по ограничению распространения в ней порнографического контента. Прокуратура Мурманска считает, что социальная сеть должна проводи
05.07.2012 Пользователю «ВКонтакте» грозит шесть лет тюрьмы за размещение порно-роликов на личной странице

местного жителя, который в открытом доступе на личной странице в соцсети разместил 12 видеороликов порнографического характера. Как уточнили CNews в пресс-службе МВД по республике Бурятия, реч
26.01.2012 Покажите ваше порно!

Компания Paraben выпустила вторую версию своего поискового USB-гаджета для обнаружения порно. Новый Porn Detection Stick как и раньше подключается к порту USB, после чего запускает процесс обнаружения на компьютере файлов форматов MOV, MP4, MPEG1–4, ASF или AVI, содержащих пор
22.12.2011 Порнодоменам в Рунете объявили войну

ионный центр национального домена сети интернет (КЦ), являющийся регулятором доменных зон .Ru и .РФ, сообщил о заключении соглашения с Лигой безопасности интернета (ЛБИ) о совместной борьбе с детской порнографией. Теперь регистраторы доменных имен смогут приостанавливать делегирование доменов сайтов, на которых ЛБИ обнаружит материалы с соответствующим содержанием. Напомним, в ноябре вступи
22.09.2011 Когда и как начнут фильтровать Рунет

товит документ, призванный законодательно ограничить в России доступ к ресурсам, содержащим детское порно, пропаганду наркотиков и экстремистские материалы, рассказал CNews исполнительный дирек
02.09.2011 Самые страшные темы Рунета: бесплатный софт, порно и кулинария

категорию аналитики отнесли ресурсы о кулинарии, красоте, здоровье и моде. Переходы из поисковой выдачи на «женские» сайты дают 15% случаев заражений. На переходы по ссылкам на сайты с бесплатным ПО, порно и «женской» тематикой приходится более половины заражений, связанных с поиском в Рунете. Всего же в «Касперском» говорят, что заметную опасность заражения несет поиск ресурсов по 8 крупны
21.07.2011 Прокуратура Воронежа возбудила уголовное дело из-за порно «Вконтакте»

Прокуратурой Левобережного района Воронежа было возбуждено уголовное дело по факту распространения жителем Воронежа в социальной сети «Вконтакте» видеозаписей порнографического содержания с участием несовершеннолетних. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Воронежской области. Предварительной проверкой установлено, что 25-летний житель

14.06.2011 Google борется с детским порно лучше, чем «Яндекс»

з содержания выдачи разделов «Картинки» в поисковых системах «Яндекс» и Google по запросам «детское порно» и «child porno». По мнению аналитиков горячей линии фонда «Дружественный Рунет», в пои
31.05.2011 Против россиянина возбудили уголовное дело за детское порно «В Контакте»

ографических материалов в интернете, сообщает издание «Взгляд-Инфо». По версии следствия, подозреваемый в июле прошлого года на странице «Павел Морозов» в социальной сети «В Контакте» разместил ролик порнографического содержания с участием несовершеннолетних детей. Уголовное дело возбуждено по статье 242 ч.1 УК РФ «Незаконное распространение порнографических материалов или предметов», преду
31.05.2011 Полиция поймала очередного пользователя «ВКонтакте» на детском порно

По факту размещения видеоролика с детским порно в социальной сети «ВКонтакте» возбуждено уголовное дело. Обвиняемым по делу проходит владелец страницы под ником «Павел Морозов», проживающий в г. Ртищево Саратовской области. Настоящее и
23.05.2011 Facebook запустила технологию PhotoDNA для борьбы с порнографией

Социальная сеть Facebook объявила о том, что запустила технологию PhotoDNA по всему миру, чтобы помочь предотвратить преступления связанные с детской сексуальной эксплуатацией и порнографией и повысить степень защищенности детей в сети. PhotoDNA будет сканировать все фотографии, загружаемые на сайт, и сравнивать их с «черными списками» фотобанков NCMEC, а также внутрен
04.05.2011 В России создадут доменную зону, свободную от порно-сайтов

ону .ДЕТИ, призванную защитить детей от негативного и опасного контента. Как рассказал CNews директор КЦ Андрей Колесников, идея создания такой зоны возникла после того, как за рубежом запустили зону порно-доменов .XXX. «В противовес ей мы решили сделать что-то хорошее и полезное», - отмечает он. По словам Колесникова, в новой доменной зоне будут располагаться лишь сайты с качественным конт
28.04.2011 Власти закрыли порно-филиал Rutracker.org

также должны понести наказание», - сказано на сайте ГУМВД Киева. В отношении Pornolab.net уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 301 Уголовного кодекса Украины («Распространение видеопродукции порнографического содержания»). Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 300 минимальных доходов граждан или ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на т
15.04.2011 МВД готовит поисковик порно-картинок

возраста, свастику, машины и т.п. Он также может отличить фото купающихся обнаженных людей от фото порнографического содержания. Остается доработать движок под задачи МВД, говорит гендиректор

05.04.2011 Сотрудник ГИБДД распространял порно через интернет со своего домашнего ПК

ения Следственного комитета РФ по региону. По версии следствия, в феврале 2011 г. в городе Горно-Алтайске Республики Алтай подозреваемый Айас Чильчинов распространил в городской сети OngNET материалы порнографического содержания, открыв общий доступ к внутренним ресурсам своего домашнего компьютера. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоя
01.02.2011 Милиция: за детское порно должны отвечать порталы, регистраторы и пользователи

ители на их сайтах». Выступление милиционера относилось к проблемам распространения не столько пиратского, сколько прочего «запрещенного контента», к которому организаторы мероприятия отнесли детское порно и экстремистские материалы. Интересно, что тем самым отдел «К» устами своего сотрудника вступило в обсуждение ответственности провайдеров и хостинговых площадок за неправомерный контент и
15.12.2010 Поиск по картинкам Yahoo начал показывать порно из-за сбоя

абсолютно нейтральный запрос в поисковике по картинкам Yahoo, после чего кликнуть по какому-либо изображению в результатах поиска, высока вероятность того, что вместо этой картинки на экране появится порнография. Порнографические изображения появляются в том числе по таким невинным запросам, как, например, «puppy photos», «car photos» и другие. Представители компании Yahoo уже осведомлены о
15.10.2010 Европа - безусловный лидер по продажам мобильного порно

Спрос на порно-контент для мобильников будет неуклонно расти, считают аналитики Juniper Research. По их исследованию, в 2009 г. пользователи мобильных телефонов загрузили на свои устройства контента «дл
15.07.2010 Пакистан лидирует по количеству поисковых запросов о порно

рвом месте в мире по множеству запросов, связанных с сексуальными темами. Среди популярных в стране порно-запросов в том числе и запросы о незаконном сексуальном контенте – например, «секс с де
10.02.2010 CNews TV. Связисты против детского порно

омстар-ОТС» и «Скай-Линк» обязались защищать пользователей глобальной паутины от контакта с детским порно. смотреть на CNews.TV
09.02.2010 Ведущие российские интернет-провайдеры подписали xартию по борьбе с детской порнографией в Сети

В присутствии министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Игоря Щёголева ведущие российские интернет-провайдеры подписали Хартию операторов связи России по борьбе с детской порнографией в сети интернет, говорится в сообщении Минкомсвязи. Подписи под Хартией поставили генеральные директора: Евгений Юрченко («Связьинвест»), Сергей Приданцев («Комстар-ОТС»), Александ
16.10.2009 С начала года в РФ было закрыто около 150 сайтов с детским порно

Сотрудники Управления «К» МВД РФ с начала года пресекли деятельность около 150 интернет-ресурсов с детской порнографией и возбудили 137 уголовных дел против ее распространителей, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД РФ Рашида Нургалиев
17.09.2009 Власти хотят наказывать провайдеров за порнографию

рнет в контакт с детьми. Также авторы исследования установили, что материалы, классифицируемые как «детская порнография», содержатся на более чем 4 млн веб-сайтов, а ежедневно в Сети появляется
12.08.2009 Дети идут в Сеть за видео и порно

рвисе YouTube, общения с друзьями в социальных сетях, а также поиска контента по запросам «секс» и «порно», говорится в новом исследовании компании Symantec. Специалисты Symantec выделили 100 н
16.10.2008 Рунет победил в себе порно

ним по популярности следуют «кто с кем» — 418 тыс. и «как правильно» — 141 тыс. Интересно, что вопрос «что делать» интересует пользователей больше, чем «кто виноват». Место январь 2007 август 2008 1. порно одноклассники 2. погода в контакте 3. знакомства порно 4. mail.ru погода 5. скачать mail.ru 6. работа вконтакте 7. сонник контакт 8. ваз однокласники 9. из рук в руки mail 10. горо
18.09.2008 Социальные сети популярнее порно

т. Он также отмечает, что интерес к онлайн-порнографии особенно заметно ослабел у пользователей в возрасте от 18 до 24 лет. «Мне кажется, что эти молодые люди столько сидят в социальных сетях, что на порно у них просто не остается времени», — отметил он.  С ростом социальных сетей доля поисковых запросов по порнотематике сократилась вдвое Также в отчете говорится, что за последние пять
04.06.2008 В Калининграде заведено «дело» за распространение порно в интернете

Отделом дознания ОВД Ленинградского района областного центра возбуждено уголовное дело против пользователя интернета по факту распространения и рекламирования им в сети материалов порнографического содержания. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе облпрокуратуры. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что пользователь, зарегистрированный на одном из
19.02.2008 1700 легальных сайтов заблокированы борцами с детской порнографией

сло заблокированных. Проверив 700 сайтов из списка, Никки обнаружил, что только на двух из них была детская порнография. Как сообщает The Register, большинство остальных онлайн-ресурсов – легал
17.10.2007 Американцы выдумали питерского порно-хостера

етербургская компания Russian Business Network предоставляет услуги хостинга противоправным сайтам (детская порнография, спам, пиратство, фишинг, кардерство и пр.), гарантируя защиту от блокиро
06.09.2007 В Петербурге задержаны торговцы порнографией

Вечером 5-го сентября у входа на станцию метро «Дыбенко» были задержаны двое мужчин, торговавших дисками с нелицензионными фильмами и порнографией. Один из задержанных является гражданином Таджикистана, второй приехал из Дагестана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
22.06.2007 Россия: интернет в порноиндустрии станет отягчающим обстоятельством?

роведенного ОБСЕ исследования было установлено, что на сайтах, контент которых классифицируется как порно, в 83% случаев содержались изображения детей от 6 до 12 лет. 49% таких сайтов содержит

15.12.2006 Программисты-энтузиасты борятся с детской порнографией

раждан, сообщает Crime-research. Осенью эксперты британской мониторинговой компании Internet Watch Foundation (IWF) обнародовали результаты исследования, согласно которым большинство сайтов с детской порнографией размещены на территории России и США. В конце июня Генпрокуратура России потребовала от МВД принять меры по обеспечению постоянного контроля за работой, направленной на защиту дете

Публикаций - 665, упоминаний - 801

Порнография упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 11112 56
Meta Platforms - Facebook 4354 38
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2880 35
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4304 35
Microsoft Corporation 23739 34
Twitter 2753 30
Yahoo! 3692 29
Yandex - Яндекс 5950 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8176 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10285 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9848 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7191 15
VK - Mail.ru Group 3237 15
Apple Inc 11364 14
Telegram Group 1204 13
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 171 12
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 405 11
Dr.Web - Доктор Веб 1218 10
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 197 9
Amazon Inc - Amazon.com 2833 8
AOL Inc 1588 7
PayPal 652 7
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 487 7
Webmoney 524 7
Verizon Communications - Bell Atlanitic 922 7
IBM - International Business Machines Corp 9250 7
Aros SEQ - SEC Consult Services 1719 6
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1113 6
Verisign 358 5
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1678 5
Sophos - SophosLabs 404 5
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1410 5
Цифра ГК 2184 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 891 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 803 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 4
Google Russia - Гугл Россия 88 4
Comcast 220 4
Spamhaus 38 4
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 192 4
PornHub 26 14
eBay Inc 1603 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6307 9
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 725 9
Assist - Ассист 204 8
Marshall Capital Partners 69 7
LinkedIn 593 7
Флибуста 30 6
Резонанс НПП 348 6
Россети Ленэнерго 2386 6
101Hotels.com 714 5
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 5
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 4
Private Media Group 10 4
Альфа-Банк 1623 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 191 4
Visa International 1887 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 451 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6086 4
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 109 3
Walt Disney Company 575 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 226 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1786 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2843 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 3
Совкомбанк Совесть 269 3
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 189 3
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 2
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 20 2
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2546 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 62 2
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 79 2
Борец Производственная Компания - Borets 31 2
MindGeek 3 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 396 2
Независимая филиппинская церковь - Iglesia Filipina Independiente - Аглипаянцы - Филиппинская католическая церковь - Католическая церковь на Филиппинах 2 2
ВТБ - ВТБ24 661 2
Colonial Pipeline 28 2
Сокольники - Парк культуры и отдыха 110 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4656 78
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2428 76
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18447 68
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3103 59
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10600 53
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3055 31
Судебная власть - Judicial power 2140 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9540 27
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1084 25
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2780 24
Президент Российской Федерации 3816 17
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 337 16
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 675 15
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 362 14
Верховный суд Российской Федерации 789 13
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 241 12
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 157 11
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 976 11
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 118 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2512 10
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 507 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 663 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1348 9
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 589 8
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 290 7
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 175 7
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 71 7
Правительство Москвы 2091 6
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 111 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3862 5
Районные суды РФ 63 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 581 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 195 4
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 183 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 246 4
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 168 4
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 78 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2052 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1267 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 26
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 984 19
РосКомСвобода - Общественная организация 86 9
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 7
Единая Россия - Политическая партия 270 6
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 5
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 96 4
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 3
Демократическая политическая партия США 118 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 3
Русский Щит - ассоциация 37 2
ЛДПР 100 2
Коммунизм - Коммунистические партии 75 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 2
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 2
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 2
Ассоциация российских хостинг-провайдеров 4 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 35 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 2 1
Московская ассоциация предпринимателей 7 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 443 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2606 1
АЮР - Ассоциация юристов России 31 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1807 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 573 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 252 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 100 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80482 375
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20847 134
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11551 97
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15387 87
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9191 86
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3568 74
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26470 73
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4201 57
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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