Индексная книга CNews*
Порнография Pornography индустрия развлечений для взрослых контент для взрослых сайты для взрослых
Публикаций - 665, упоминаний - 801
Порнография упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Щеголев Игорь 692 15
|Давыдов Денис 39 15
|Врублевский Павел 94 12
|Малофеев Константин 111 10
|Путин Владимир 2801 10
|Жаров Александр 174 10
|Bush George - Буш Джордж 305 9
|Мизулина Елена 22 8
|Гусев Игорь 19 7
|Артимович Игорь 29 6
|Gates William Henry - Гейтс Билл 905 6
|Дарбинян Саркис 35 6
|Козлюк Артем 39 6
|Krebs Brian - Кребс Брайан 53 5
|Мирошников Борис 61 5
|Артимовичи (братья) 22 5
|Медведев Дмитрий 1635 5
|Twomey Paul - Туми Пол 26 5
|Хинштейн Александр 79 5
|Никифоров Николай 1172 5
|Дуров Павел 255 4
|Навальный Алексей 61 4
|Пермяков Максим 29 4
|Курашев Дмитрий 45 4
|Воробьев Андрей 155 4
|Артимович Дмитрий 36 4
|Мишустин Михаил 521 4
|Колесников Андрей 84 4
|Мизулина Екатерина 11 4
|Мельникова Анастасия 267 4
|Михайлов Сергей 44 4
|Яровая Ирина 70 3
|Кулин Филипп 43 3
|Кузнецов Антон 10 3
|Боярский Сергей 24 3
|Чернышенко Дмитрий 474 3
|Наумов Виктор 125 3
|Липов Андрей 57 3
|Ситников Сергей 76 3
|Беспалов Евгений 6 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1236185, в очереди разбора - 856630.
Создано именных указателей - 119640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1236185, в очереди разбора - 856630.
Создано именных указателей - 119640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.