Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 119640
ИКТ 9694
Организации 7579
Ведомства 1378
Ассоциации 759
Технологии 3107
Системы 20059
Персоны 47649
География 1916
Статьи 1353
Пресса 963
ИАА 606
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1888
Мероприятия 818

Порнография Pornography индустрия развлечений для взрослых контент для взрослых сайты для взрослых



10.08.2022 Качать порно с торрентов больше не уголовное преступление. Верховный суд разрешил
17.02.2022 В Рунете хотят блокировать информацию о феминизме наравне с детским порно и пропагандой суицида
07.09.2021 Роскомнадзор даст российским банкам доступ к детскому порно, сайтам про наркотики и экстремизм
28.07.2021 Конкуренты атаковали «русских хакеров» порно-спамом и требуют выкуп за то, чтобы перестать
25.11.2015 Роскомнадзор начал блокировать музыкальные сайты «за детское порно»
20.01.2015 В 2014 г. интернет-пользователи больше всего жаловались на сайты с детской порнографией и пропагандой наркотиков
27.08.2014 Как смотрят порно пользователи Windows, Mac, Linux, Android и iOS. Исследование
18.07.2014 Eset изучила новый банковский троян для любителей японского порно
23.07.2012 Прокуратура потребовала обязать «Вконтакте» находить и удалять порнографию
05.07.2012 Пользователю «ВКонтакте» грозит шесть лет тюрьмы за размещение порно-роликов на личной странице
26.01.2012 Покажите ваше порно!
22.12.2011 Порнодоменам в Рунете объявили войну
22.09.2011 Когда и как начнут фильтровать Рунет
02.09.2011 Самые страшные темы Рунета: бесплатный софт, порно и кулинария
21.07.2011 Прокуратура Воронежа возбудила уголовное дело из-за порно «Вконтакте»
14.06.2011 Google борется с детским порно лучше, чем «Яндекс»
31.05.2011 Против россиянина возбудили уголовное дело за детское порно «В Контакте»
31.05.2011 Полиция поймала очередного пользователя «ВКонтакте» на детском порно
23.05.2011 Facebook запустила технологию PhotoDNA для борьбы с порнографией
04.05.2011 В России создадут доменную зону, свободную от порно-сайтов
28.04.2011 Власти закрыли порно-филиал Rutracker.org
15.04.2011 МВД готовит поисковик порно-картинок
05.04.2011 Сотрудник ГИБДД распространял порно через интернет со своего домашнего ПК
01.02.2011 Милиция: за детское порно должны отвечать порталы, регистраторы и пользователи
15.12.2010 Поиск по картинкам Yahoo начал показывать порно из-за сбоя
15.10.2010 Европа - безусловный лидер по продажам мобильного порно
15.07.2010 Пакистан лидирует по количеству поисковых запросов о порно
10.02.2010 CNews TV. Связисты против детского порно
09.02.2010 Ведущие российские интернет-провайдеры подписали xартию по борьбе с детской порнографией в Сети
16.10.2009 С начала года в РФ было закрыто около 150 сайтов с детским порно
17.09.2009 Власти хотят наказывать провайдеров за порнографию
12.08.2009 Дети идут в Сеть за видео и порно
16.10.2008 Рунет победил в себе порно
18.09.2008 Социальные сети популярнее порно
04.06.2008 В Калининграде заведено «дело» за распространение порно в интернете
19.02.2008 1700 легальных сайтов заблокированы борцами с детской порнографией
17.10.2007 Американцы выдумали питерского порно-хостера
06.09.2007 В Петербурге задержаны торговцы порнографией
22.06.2007 Россия: интернет в порноиндустрии станет отягчающим обстоятельством?
15.12.2006 Программисты-энтузиасты борятся с детской порнографией

Публикаций - 665, упоминаний - 801

Порнография упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 11108 56
Meta Platforms - Facebook 4354 38
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2875 35
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4303 35
Microsoft Corporation 23734 34
Twitter 2753 30
Yahoo! 3692 29
Yandex - Яндекс 5941 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8172 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10281 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9838 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7186 15
VK - Mail.ru Group 3237 15
Apple Inc 11361 14
Telegram Group 1198 13
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 171 12
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 405 11
Dr.Web - Доктор Веб 1218 10
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 197 9
Amazon Inc - Amazon.com 2832 8
AOL Inc 1588 7
PayPal 652 7
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 486 7
Webmoney 524 7
Verizon Communications - Bell Atlanitic 922 7
IBM - International Business Machines Corp 9248 7
Aros SEQ - SEC Consult Services 1717 6
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1113 6
Verisign 358 5
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1678 5
Sophos - SophosLabs 404 5
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1410 5
Цифра ГК 2182 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 887 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 803 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 4
Google Russia - Гугл Россия 88 4
Comcast 220 4
Spamhaus 38 4
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 192 4
PornHub 26 14
eBay Inc 1603 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6304 9
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 725 9
Assist - Ассист 203 8
Marshall Capital Partners 69 7
LinkedIn 592 7
Флибуста 30 6
Резонанс НПП 348 6
Россети Ленэнерго 2385 6
101Hotels.com 714 5
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 5
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 4
Private Media Group 10 4
Альфа-Банк 1621 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 191 4
Visa International 1887 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 451 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6083 4
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 109 3
Walt Disney Company 575 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 226 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1786 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2843 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 3
Совкомбанк Совесть 269 3
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 189 3
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 2
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 20 2
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2544 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 62 2
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 79 2
Борец Производственная Компания - Borets 31 2
MindGeek 3 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 395 2
Независимая филиппинская церковь - Iglesia Filipina Independiente - Аглипаянцы - Филиппинская католическая церковь - Католическая церковь на Филиппинах 2 2
ВТБ - ВТБ24 661 2
Colonial Pipeline 28 2
Сокольники - Парк культуры и отдыха 110 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4656 78
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2425 76
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18440 68
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3103 59
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10599 53
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3054 31
Судебная власть - Judicial power 2137 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9534 27
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1084 25
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2778 24
Президент Российской Федерации 3815 17
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 337 16
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 674 15
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 367 14
Верховный суд Российской Федерации 789 13
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 241 12
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 157 11
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 976 11
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 118 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2510 10
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 507 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 663 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1347 9
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 8
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 290 7
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 175 7
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 71 7
Правительство Москвы 2090 6
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 111 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3859 5
Районные суды РФ 63 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 581 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 195 4
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 183 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 246 4
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 168 4
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 78 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2052 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1266 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 26
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 984 19
РосКомСвобода - Общественная организация 86 9
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 7
Единая Россия - Политическая партия 270 6
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 5
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 96 4
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 3
Демократическая политическая партия США 118 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 3
Русский Щит - ассоциация 37 2
ЛДПР 100 2
Коммунизм - Коммунистические партии 75 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 2
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 2
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 2
Ассоциация российских хостинг-провайдеров 4 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 35 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 2 1
Московская ассоциация предпринимателей 7 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 441 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2606 1
АЮР - Ассоциация юристов России 31 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1806 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 572 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 252 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 100 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80456 375
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20826 134
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11549 97
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15375 87
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9182 86
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3567 74
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26455 73
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4199 57
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3552 50
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11820 48
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17811 46
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2643 46
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12437 45
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15257 44
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7050 44
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18225 41
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2857 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40676 36
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4143 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55173 33
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25788 33
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6743 32
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6022 30
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот 2700 30
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22620 30
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7675 28
IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией, доступом 9454 28
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2609 27
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8390 27
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9452 25
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники 2660 24
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5171 23
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5554 22
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3165 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22503 21
Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 852 21
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 4935 21
AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2052 21
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8806 20
BitTorrent - протокол для обмена файлами 585 20
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 487 60
Google YouTube - Видеохостинг 2482 33
Microsoft Windows 14664 25
Microsoft Windows 2000 12813 19
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 250 15
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4830 14
Google Android 12837 13
VK - Mail.ru Одноклассники 1505 12
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 100 12
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 863 12
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3508 11
Microsoft MSN - Microsoft Network 684 9
Pornolab - BitTorrent-трекер 12 9
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 561 9
Age of Kings 3460 9
Google Blogger - Google BlogSpot 109 7
Myspace - социальная сеть 636 7
Apple iPhone 6 6283 6
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 743 6
Crutop 11 6
Apple - App Store 2661 6
OnlyFans 8 5
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 447 5
Linux OS 8515 5
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 27 5
Apple iOS 6986 5
Google Play - Google Store - Android Market 3021 5
Mozilla Firefox - браузер 1811 5
Cisco Jabber - Мессенджер 133 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4258 4
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 378 4
Baidu 273 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1801 4
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 61 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6716 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 290 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1808 4
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 20 4
Microsoft Edge - браузер 1951 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 553 4
Щеголев Игорь 692 15
Давыдов Денис 39 15
Врублевский Павел 94 12
Малофеев Константин 111 10
Путин Владимир 2801 10
Жаров Александр 174 10
Bush George - Буш Джордж 305 9
Мизулина Елена 22 8
Гусев Игорь 19 7
Артимович Игорь 29 6
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 6
Дарбинян Саркис 35 6
Козлюк Артем 39 6
Krebs Brian - Кребс Брайан 53 5
Мирошников Борис 61 5
Артимовичи (братья) 22 5
Медведев Дмитрий 1635 5
Twomey Paul - Туми Пол 26 5
Хинштейн Александр 79 5
Никифоров Николай 1172 5
Дуров Павел 255 4
Навальный Алексей 61 4
Пермяков Максим 29 4
Курашев Дмитрий 45 4
Воробьев Андрей 155 4
Артимович Дмитрий 36 4
Мишустин Михаил 521 4
Колесников Андрей 84 4
Мизулина Екатерина 11 4
Мельникова Анастасия 267 4
Михайлов Сергей 44 4
Яровая Ирина 70 3
Кулин Филипп 43 3
Кузнецов Антон 10 3
Боярский Сергей 24 3
Чернышенко Дмитрий 474 3
Наумов Виктор 125 3
Липов Андрей 57 3
Ситников Сергей 76 3
Беспалов Евгений 6 3
Россия - РФ - Российская федерация 126205 228
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50611 153
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13070 53
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15402 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40129 46
Германия - Федеративная Республика 12179 32
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17248 28
Европа 21497 27
Украина 7373 22
Япония 13028 20
Канада 4732 19
Франция - Французская Республика 7619 18
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3445 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15566 16
Нидерланды 3335 12
Южная Корея - Республика 6333 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13370 10
Америка Северная 3121 10
Америка 2164 10
Испания - Королевство 3624 10
Беларусь - Белоруссия 4515 9
Азия - Азиатский регион 5159 9
Италия - Итальянская Республика 4245 9
Индия - Республика 5137 8
США - Калифорния 4687 8
Швеция - Королевство 3546 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6522 6
Саудовская Аравия - Королевство 527 6
Бразилия - Федеративная Республика 2253 6
Европа Восточная 3010 6
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 116 6
Иран - Исламская Республика Иран 1014 6
США - Техас 973 5
Россия - ЦФО - Воронежская область 676 5
Сингапур - Республика 1783 5
Латвия - Латвийская Республика 800 5
Китай - Пекин - Beijing 925 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2076 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1635 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2376 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42969 128
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4183 102
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 5544 93
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6606 85
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 3826 65
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 346 55
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6661 54
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3138 51
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1684 51
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43077 49
Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 1328 40
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 1987 37
Internet Economy - Интернет-экономика 5582 37
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24945 35
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - Экстремизм 349 33
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21215 31
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 634 29
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10167 27
Пропаганда и агитация 187 26
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 757 24
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7109 24
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2153 21
Цензура - Свобода слово 345 20
Английский язык 6230 19
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5169 19
Регистратор 1384 17
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1524 16
Азартные игры - казино 310 16
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Наркотики - Наркотические и психотропные вещества - Наркотическая зависимость 155 16
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4652 15
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5654 15
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 429 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11145 13
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3826 13
Федеральное законодательство 1778 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4036 11
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1951 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8097 11
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1353 11
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2319 10
Thomson Reuters - Рейтер 5789 29
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11035 18
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2714 12
Playboy 51 10
AP - Associated Press 1994 9
РИА Новости 814 9
NYT - The New York Times 1006 9
The Register 1433 9
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 693 8
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 7
Wikipedia - Википедия 444 7
The Washington Post 310 6
Коммерсантъ - Издательский дом 1338 5
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 633 4
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 4
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 4
91Mobiles 1726 4
ZDnet 596 4
Forbes - Форбс 655 4
Business Insider 212 3
Ведомости 619 3
Newsbytes News Network 379 3
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1188 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 3
Ars Technica 392 3
Известия ИД 496 2
DarkReading.com 91 2
Silicon.com 364 2
Silicon 511 2
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 174 2
Sputnik 57 2
The Guardian - Британская газета 344 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 833 2
BleepingComputer - Издание 224 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1254 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Washington Profile 140 2
FT - Financial Times 1176 2
WikiLeaks 115 2
The Verge - Издание 510 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7551 14
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 4
IDC - International Data Corporation 4866 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 187 2
Forrester Research 814 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 429 2
comScore 394 2
Strategy Analytics 283 2
FRVT - Face Recognition Vendor Test 14 1
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 1
Consumer Reports 38 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 1
HitWise 69 1
Datamonitor 83 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Net Applications 114 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 33 1
Медиалогия 51 1
Forrester Consulting 26 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 33 1
Microsoft Research 131 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 108 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2407 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 1
Juniper Research 508 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 3
РАН - Российская академия наук 1818 2
ЮУГМУ ФГБОУ ВО - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 7 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 44 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 37 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 88 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 226 1
MACS - Школа новой экономики 7 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 154 1
ИИИ - Институт исследований интернета 49 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 50 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 14 1
SAIT - Samsung Advanced Institute of Technology 9 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 239 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 26 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 186 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 425 1
University of Oxford - Оксфордский университет 193 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 119 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 447 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 687 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1314 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11830 19
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2127 7
День молодёжи - 27 июня 703 4
Международный женский день - 8 марта 283 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 2
Infosecurity - выставка 63 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 686 1
Defcon 42 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 26 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 22 1
РИФ - Российский Интернет Форум 57 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 24 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1819 1
USENIX - техническая конференция 15 1
iF Design Awards 25 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 94 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1056 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1236185, в очереди разбора - 856630.
Создано именных указателей - 119640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

TONK TN1200: в трех трендах одновременно

Почему отключают горячую воду в летний период

Лучшие газовые грили для дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы

Российские геологи опровергли миф про Тунгусский метеорит
Показать еще